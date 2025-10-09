Γάζα: Νετανιάχου και Τραμπ χαιρετίζουν τη σύναψη συμφωνίας για τη Λωρίδα της Γάζας
Για «ιστορικό επίτευγμα» μιλούν οι δύο ηγέτες
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνομίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κι οι δυο τους αντάλλαξαν συγχαρητήρια για το «ιστορικό επίτευγμα» της σύναψης συμφωνίας που προβλέπει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας κι απελευθέρωση όλων των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακα, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
Οι δυο άνδρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους.
Παράλληλα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή.
