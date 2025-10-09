Γάζα: Νετανιάχου και Τραμπ χαιρετίζουν τη σύναψη συμφωνίας για τη Λωρίδα της Γάζας

Για «ιστορικό επίτευγμα» μιλούν οι δύο ηγέτες

Newsbomb

Γάζα: Νετανιάχου και Τραμπ χαιρετίζουν τη σύναψη συμφωνίας για τη Λωρίδα της Γάζας
AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνομίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κι οι δυο τους αντάλλαξαν συγχαρητήρια για το «ιστορικό επίτευγμα» της σύναψης συμφωνίας που προβλέπει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας κι απελευθέρωση όλων των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακα, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Οι δυο άνδρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους.

Παράλληλα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:16ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο Αντόνιο Γκουτέρες καλεί Ισραήλ και Χαμάς να τηρήσουν «πλήρως» τη συμφωνία

03:54ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νετανιάχου και Τραμπ χαιρετίζουν τη σύναψη συμφωνίας για τη Λωρίδα της Γάζας

03:28ΕΡΓΑΣΙΑ

«Άνοιξαν» οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων με επιχορήγηση 14.800 ευρώ

03:02ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

02:44ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για Γάζα: «Μια μεγάλη μέρα για το Ισραήλ - Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον πρόεδρο Τραμπ»

02:34ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Κλείστηκε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Κλείστηκε συμφωνία για την πρώτη φάση κατάπαυσης του πυρός

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας – To Σάββατο θα απελευθερωθούν οι όμηροι

01:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΠΔΑ/2025 και 5ΠΔΑ/2025: Έκδοση βαθμολογιών γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης (ΠΕ / ΤΕ)

01:14ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό και οχτώ τραυματίες στα Λέπουρα

00:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αναβλήθηκε για τέταρτη φορά η δίκη του Χάρι Μαγκουάιρ για το επεισόδιο στο Μύκονο το 2020

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Δεν υπάρχουν λεφτά - O ΟΗΕ θα μειώσει κατά 25% τον αριθμό των κυανοκράνων

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Πριέτο: Ένα από τα πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν από την Κολομβία

23:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Την Πέμπη η εκλογή Μητροπολιτών Κορίνθου και Κονίτσης - Οι επικρατέστεροι

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Πυροβόλησαν με καραμπίνα μηχάνημα της Περιφέρειας στο Πεντάλοφο

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Από την «υδάτινη κόλαση» στην αναγέννηση: Η λίμνη Μάσκεγκον έγινε και πάλι τουριστικό κέντρο

23:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτήλας: «Θα ήθελα να δω τον Σαμαρά πίσω στη ΝΔ»

23:28LIFESTYLE

Πολιτική θύελλα στην Eurovision 2026 - Στον αέρα η διοργάνωση στην Αυστρία αν αποκλειστεί το Ισραήλ

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τιμ Κουκ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Apple

23:19TRAVEL

«Ξεκλειδώνοντας» τα μυστικά της μαγευτικής Μονεμβασιάς το φθινόπωρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Φοινικούντα: Η διαθήκη και οι εντάσεις στην οικογένεια πριν το διπλό φονικό

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Εννιάχρονη με καρκίνο σε τελικό στάδιο γιορτάζει νωρίτερα τα τελευταία της Χριστούγεννα - Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της

20:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι να χειμωνιάσει

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

22:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές σε Ζαχάροβα για Κύπρο: Ατυχής αναφορά στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απών ο Σαμαράς από την παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη στο Ωδείο - Χειραψία Μητσοτάκη με Καραμανλή

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική εξέλιξη στη Γερμανία: Η θετή κόρη μαχαίρωσε την Δήμαρχο - Την υπέδειξε όταν συνήλθε

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή, βασανιστήρια, βιασμός και φόνος: Το ζευγάρι serial killers που σόκαρε τη Σκωτία

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Κλείδωσαν» τα χαρακτηριστικά του δράστη - Τα τελευταία λόγια των θυμάτων

03:02ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο «μπέργκερ λαχανικών»: Το Ευρωκοινοβούλιο απαγορεύει τον όρο κρέας για φυτικά προϊόντα

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

03:28ΕΡΓΑΣΙΑ

«Άνοιξαν» οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων με επιχορήγηση 14.800 ευρώ

03:54ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νετανιάχου και Τραμπ χαιρετίζουν τη σύναψη συμφωνίας για τη Λωρίδα της Γάζας

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική κρίση Σερβίας - Τουρκίας: Η Άγκυρα έστειλε «Drones - καμικάζι» στο Κοσσυφοπέδιο - Ονειρεύεστε να αναβιώσετε την Οθωμανική Αυτοκρατορία λέει ο Βούτσιτς

02:44ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για Γάζα: «Μια μεγάλη μέρα για το Ισραήλ - Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον πρόεδρο Τραμπ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ