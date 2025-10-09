Τραμπ στο Fox News: «Οι όμηροι στη Γάζα πιθανότατα θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα»

Την αισιοδοξία του ότι η απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα βρίσκεται πλέον προ των πυλών, εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην εκπομπή Hannity του δικτύου Fox News.

«Οι όμηροι πρόκειται να απελευθερωθούν πιθανότατα τη Δευτέρα, ώρα δική μας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. «Βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, βαθιά μέσα στη γη, όμως γίνονται πολλά αυτή τη στιγμή για να εξασφαλιστεί η επιστροφή τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ενός σχεδίου που, όπως τόνισε, ανοίγει τον δρόμο για την «πρώτη πραγματική ευκαιρία ειρήνης στη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια συμφωνία που «φέρνει πιο κοντά από ποτέ την ελπίδα ενός τέλους στη βία και την ομηρία», διευκρινίζοντας ότι το Ισραήλ θα αποσύρει σταδιακά τα στρατεύματά του σε συμφωνημένη γραμμή, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου.

«Αυτό που επιτυγχάνουμε δεν είναι απλώς μια συμφωνία. Είναι η απόδειξη ότι η ειρήνη δεν είναι ένα μακρινό ιδανικό, αλλά κάτι που μπορούμε να χτίσουμε, βήμα βήμα, όταν υπάρχει θέληση και πίστη», υπογράμμισε.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τους περιφερειακούς μεσολαβητές για τον ρόλο τους στις διαπραγματεύσεις, τονίζοντας ότι «οι επόμενες ημέρες θα μείνουν στην ιστορία ως η απαρχή μιας νέας εποχής σταθερότητας στην περιοχή».

Η συνέντευξη προκάλεσε αισιοδοξία στις οικογένειες των ομήρων, που επί μήνες ζουν με την αγωνία της αναμονής. «Είναι η πρώτη φορά που ακούμε τόσο σαφή και συγκεκριμένη αναφορά σε ημερομηνία», σχολίασε εκπρόσωπός τους σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Καθώς η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, η προσεχής Δευτέρα μοιάζει να αποκτά βαρύνουσα σημασία — ως ημέρα που μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής όχι μόνο για τις οικογένειες των ομήρων, αλλά και για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.