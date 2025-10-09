Ισραήλ: Οι οικογένειες των ομήρων ζητούν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ

«Δεν μίλησε απλώς για ειρήνη — την έκανε πράξη»

Γιάννης Φιλιππάκος

ΚΟΣΜΟΣ
2'
«Σήμερα γράφουμε με καρδιές γεμάτες ευγνωμοσύνη και με βαθιά αίσθηση ιστορικής ευθύνης, για να σας καλέσουμε να απονείμετε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Με αυτά τα λόγια ξεκινά η επιστολή που απέστειλαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/10) οι οικογένειες των ομήρων προς τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, ζητώντας να τιμηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος με το Νόμπελ Ειρήνης, μετά τη δέσμευσή του να μην σταματήσει «μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι 48 όμηροι στα σπίτια τους».

Η πρωτοβουλία των οικογενειών έρχεται μετά την υπογραφή της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς — ενός σχεδίου που, όπως αναφέρουν, «φέρνει ξανά την ελπίδα σε περιοχές που γνώρισαν μόνο πόνο και απώλεια».

Στην επιστολή τους προς την επιτροπή, οι οικογένειες εκφράζουν τη βαθιά ευγνωμοσύνη τους προς τον Αμερικανό πρόεδρο για τη συνεχή του δέσμευση στην απελευθέρωση των ομήρων και την προώθηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα τονίζουν ότι κανείς άλλος ηγέτης δεν έχει συμβάλει τόσο αποφασιστικά στην ειρήνη τον τελευταίο χρόνο.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να μην αναπαυθεί έως ότου και οι 48 όμηροι επιστρέψουν ασφαλείς στα σπίτια τους. Τον τελευταίο χρόνο, κανένας ηγέτης ή οργανισμός δεν έχει προσφέρει περισσότερα στην ειρήνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν αρκέστηκε να μιλήσει για ειρήνη — την έκανε πράξη», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι συγγενείς των ομήρων κάνουν λόγο για μια «ιστορική ευκαιρία» να αναγνωριστεί ο ρόλος του Τραμπ ως μεσολαβητή, σημειώνοντας ότι «οι ενέργειές του δεν έφεραν μόνο αποτελέσματα, αλλά και ένα νέο πνεύμα ελπίδας και συμφιλίωσης» στην περιοχή.

Κλείνοντας την επιστολή, οι οικογένειες τονίζουν ότι η συμβολή του Προέδρου Τραμπ «ξεπερνά τα όρια της πολιτικής» και αντανακλά «μια βαθιά πίστη στη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης να υπερβεί το μίσος και να επιλέξει την ειρήνη».

Ισραήλ:«Δεν μίλησε απλώς για ειρήνη, την έκανε πράξη» — Οι οικογένειες των ομήρων ζητούν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ

