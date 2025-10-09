Τραμπ για Γάζα: Υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Τραμπ για Γάζα: Υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς
Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν την πρώτη φάση του νέου ειρηνευτικού σχεδίου που φέρει την υπογραφή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία προβλέπει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων σε μια προκαθορισμένη γραμμή, ως πρώτο βήμα προς μια «ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη».

«Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα αντιμετωπιστούν με δικαιοσύνη», υπογράμμισε ο Τραμπ στην ανάρτησή του, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.

«Αυτό σημαίνει πως ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα» έγραψε στην ανάρτησή του για να προσθέσει πως το Ισραήλ «θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε γραμμή προβλεπόμενη από τη συμφωνία», στο πλαίσιο των «πρώτων βημάτων προς Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια ειρήνη», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως «μεγάλη ημέρα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, το Ισραήλ, όλες τις γειτονικές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες», ενώ ευχαρίστησε θερμά τους μεσολαβητές που συνέβαλαν στην επίτευξη της –όπως είπε– «ιστορικής και πρωτοφανούς συμφωνίας».

Χαμάς: Κλείστηκε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τα ξημερώματα πως κατέληξε σε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, οι οποίες είχαν βάση πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακο και ανταλλαγή ομήρων με φυλακισμένους.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες να διασφαλίσουν πως το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.

Νετανιάχου: «Μια μεγάλη μέρα για το Ισραήλ»

Το Ισραήλ θα «φέρει πίσω», θα επαναπατρίσει τους ομήρους που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στα δυο εμπόλεμα μέρη.

«Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι», ανέφερε λακωνικά, στο αρχικό του μήνυμα μέσω X, ο Νετανιάχου .

Λίγο αργότερα, σε νέα του ανάρτηση το Χ, έγραψε:

«Μια μεγάλη μέρα για το Ισραήλ. Αύριο θα συγκαλέσω την κυβέρνηση για να εγκρίνει τη συμφωνία και να φέρουμε πίσω όλους τους αγαπημένους μας ομήρους.

Ευχαριστώ τους ηρωικούς στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) και όλες τις δυνάμεις ασφαλείας, χάρη στο θάρρος και τη θυσία των οποίων φτάσαμε σε αυτή τη μέρα.

Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για την κινητοποίησή τους σε αυτή την ιερή αποστολή της απελευθέρωσης των ομήρων μας.

Με τη βοήθεια του παντοδύναμου, μαζί θα συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε όλους τους στόχους μας και να επεκτείνουμε την ειρήνη με τους γείτονές μας».

Κατάρ: Κλείστηκε συμφωνία για την πρώτη φάση κατάπαυσης του πυρός

Επιτεύχθηκε συμφωνία για τους όρους και τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων και την είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζίντ αλ Ανσάρι μέσω X.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθούν σύντομα, πρόσθεσε.

