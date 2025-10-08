Επίκειται συμφωνία για τη Γάζα - Τραμπ: Μπορεί να πάω στη Μέση Ανατολή αυτό το Σαββατοκύριακο

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός «ενδέχεται να υπογραφεί αύριο», καθώς ο Τραμπ δηλώνει ότι ενδέχεται να επισκεφθεί τη Μέση Ανατολή το Σαββατοκύριακπ

Το Ισραήλ επιτέθηκε στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, την 9η Σεπτεμβρίου 2025.

AP
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ενδέχεται να μεταβεί στη Μέση Ανατολή αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς οι διαπραγματευτές του προσπαθούν να ολοκληρώσουν μια συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων με κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Λευκό Οίκο ότι η συμφωνία είναι «πολύ κοντά» και ότι ενδέχεται να αναχωρήσει το Σάββατο για την περιοχή. Έκανε τη δήλωση αυτή σε δημοσιογράφους μετά τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα εκεί, εξαιρετικούς διαπραγματευτές. Δυστυχώς, υπάρχουν εξαιρετικοί διαπραγματευτές και στην άλλη πλευρά. Αλλά είναι κάτι που πιστεύω ότι θα συμβεί, έχει πολλές πιθανότητες να συμβεί. Ίσως πάω εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, ίσως την Κυριακή, και υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν πολύ καλά».

Προσθέτει ότι «σχεδόν όλοι» συμμετέχουν στις συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένων των «μουσουλμανικών και αραβικών» χωρών, και ότι οι τελικές διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου Sky News, έπειτα από τρεις ημέρες διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα στην Αίγυπτο, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος.

Η Χαμάς και οι ισραηλινές αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ αντάλλαξαν λίστες κρατουμένων που θα απελευθερωθούν, έναν από τους πυλώνες του σχεδίου Τραμπ, ανέφεραν πηγές της Χαμάς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «αισιοδοξία επικρατεί» στις διαπραγματεύσεις.

Ο Ταχέρ αλ-Νούνου, μέλος της αντιπροσωπείας της Χαμάς στο Σαρμ ελ-Σέιχ, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι οι μεσολαβητές «καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να άρουν τυχόν εμπόδια στην εφαρμογή της εκεχειρίας και ότι ένα πνεύμα αισιοδοξίας επικρατεί μεταξύ όλων», ανέφερε το αλ Τζαζίρα.

Ρούμπιο: «Είμαι έτοιμος να πάω στη Μέση Ανατολή εάν υπάρξει συμφωνία»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι ακύρωσε το ταξίδι του στη Γαλλία, όπου επρόκειτο να μεταβεί αύριο για να συμμετάσχει σε μια ευρωαραβική σύνοδο κορυφής για τη Γάζα.

Αυτό έγινε για να προετοιμαστεί ενδεχομένως για ένα ταξίδι στη Μέση Ανατολή, όπου «οι συνομιλίες προχωρούν πολύ γρήγορα».

Σε συνάντηση με δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο, ο υπουργός σημείωσε ότι οι όμηροι «θα απελευθερωθούν εντός 72 ωρών, όπως ορίζεται στη συμφωνία». Όταν ρωτήθηκε εάν τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποσυρθούν στο ίδιο χρονικό πλαίσιο με τους ομήρους, ο Ρούμπιο είπε ότι οι λεπτομέρειες οριστικοποιούνται.

ΝΥΤ: Η Χαμάς ανοιχτή σε μερικό αφοπλισμό

Άραβες μεσολαβητές πιστεύουν ότι η Χαμάς μπορεί να πειστεί να αποδεχτεί τον μερικό αφοπλισμό στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ. Τρεις πηγές δήλωσαν στους New York Times , τονίζοντας ότι η Χαμάς θα μπορούσε να καταθέσει τα όπλα της, τουλάχιστον εν μέρει, υπό την προϋπόθεση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να εγγυηθεί στην ομάδα ότι το Ισραήλ δεν θα συνεχίσει τη στρατιωτική του επίθεση στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η Χαμάς μπορεί να είναι πρόθυμη να εγκαταλείψει κάποια όπλα, αλλά δεν θα τα καταφέρει εντελώς χωρίς αυτά», δήλωσε στους New York Times ο Άντι Ροτέμ, ένας συνταξιούχος ισραηλινός αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών που συμμετείχε επίσης στην ομάδα διαπραγματεύσεων του Ισραήλ για μια κατάπαυση του πυρός μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. «Τα όπλα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της Χαμάς», πρόσθεσε.

Αίγυπτος: «Το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να οριστικοποιήσουν την πρώτη φάση της συμφωνίας»

«Οι μεσολαβητές έδωσαν προθεσμία και στις δύο πλευρές μέχρι το πρωί της Παρασκευής για να ανακοινώσουν και να υπογράψουν την πρώτη φάση της συμφωνίας» για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την ανταλλαγή Παλαιστινίων κρατουμένων με Ισραηλινούς ομήρους, δήλωσε στο Sky News στα αραβικά μια αιγυπτιακή πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις.

Ο Νετανιάχου ακυρώνει τις διακοπές του μετά την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ακύρωσε τριήμερες διακοπές στο ξενοδοχείο Beresheet στο Μιτζπέ Ραμόν, υπό το φως της προόδου στις συνομιλίες για την ομηρία. Το γραφείο του πρωθυπουργού επιβεβαίωσε την είδηση, σύμφωνα με το Ynet.

Ο Τραμπ έχει τα μάτια του στραμμένα στο Νόμπελ Ειρήνης


Το Νόμπελ Ειρήνης συμβάλλει στη δημιουργία «πίεσης και δυναμικής» για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γάζα, δήλωσε πρώην ανώτερος σύμβουλος πολιτικής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ.

Μιλώντας στο Sky News είπε: «Αυτή είναι η παράσταση του Τραμπ και αυτός στοχεύει σε αυτό το χρυσό νόμισμα. Η προθεσμία για το βραβείο ειρήνης είναι την Παρασκευή και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί μεγάλη πίεση και δυναμική».

«Ο Τραμπ θέλει το βραβείο ειρήνης και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε αυτό που θέλει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή».

Ισραηλινός υπουργός καταδίκασε την Πέμπτη τη γαλλική διπλωματική πρωτοβουλία

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ επέκρινε έντονα τη νέα διπλωματική πρωτοβουλία της Γαλλίας για διεθνή συνάντηση για τη Γάζα στο Παρίσι, χαρακτηρίζοντάς την «εξίσου άχρηστη και επιβλαβή με τις προηγούμενες». Την θεωρεί ως μια προσπάθεια του Εμανουέλ Μακρόν να «αποσπάσει την προσοχή από τα εσωτερικά του προβλήματα» εις βάρος του Ισραήλ.

Συνάντηση για το μέλλον της Γάζας έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Παρίσι με τους υπουργούς Εξωτερικών της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, καθώς και αρκετών αραβικών χωρών, όπως η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, το Κατάρ, η Ιορδανία, η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Η γαλλική υποκρισία είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή δεδομένου ότι η Γαλλία υπερασπίστηκε την αρχή ότι «το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία». Ένα ακόμη παράδειγμα διπλών μέτρων και σταθμών», επέκρινε ο Ισραηλινός υπουργός.

Η Τουρκία λέει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν σημειώσει «μεγάλη πρόοδο»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα έχουν σημειώσει «μεγάλη πρόοδο» και ότι θα κηρυχθεί εκεχειρία εάν επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα.

