Γάζα: Επίκειται εκεχειρία - New York Times: Η Χαμάς αποδέχεται μερικό αφοπλισμό

Άραβες μεσολαβητές πιστεύουν ότι η Χαμάς θα μπορούσε να πειστεί να αποδεχτεί τον μερικό αφοπλισμό στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ. Τρεις πηγές δήλωσαν στους New York Times, τονίζοντας ότι η Χαμάς θα μπορούσε να καταθέσει τα όπλα της, τουλάχιστον εν μέρει, υπό την προϋπόθεση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να εγγυηθεί στην ομάδα ότι το Ισραήλ δεν θα συνεχίσει τη στρατιωτική του επίθεση στον παλαιστινιακό θύλακα. «Η Χαμάς μπορεί να είναι πρόθυμη να παραδώσει ορισμένα όπλα, αλλά δεν θα τα καταφέρει εντελώς χωρίς αυτά», δήλωσε στους New York Times ο Άντι Ροτέμ, ένας συνταξιούχος ισραηλινός αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών που συμμετείχε επίσης στην ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα για την κατάπαυση του πυρός μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. «Τα όπλα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του DNA της Χαμάς», πρόσθεσε.

Αίγυπτος: Το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να καταλήξουν σε συμφωνία πρώτης φάσης «Οι μεσολαβητές έδωσαν προθεσμία και στις δύο πλευρές μέχρι το πρωί της Παρασκευής για να ανακοινώσουν και να υπογράψουν την πρώτη φάση της συμφωνίας» για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την ανταλλαγή Παλαιστινίων κρατουμένων με Ισραηλινούς ομήρους, δήλωσε στο Sky News στα αραβικά μια αιγυπτιακή πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις.



Ρούμπιο: «Είμαι αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά» Υπήρξε «μεγάλη πρόοδος σήμερα» προς μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά «υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας την «αισιοδοξία» του. Ο Ρούμπιο εξήγησε ότι «λαμβάνουμε πολύ θετικές αναφορές, μέχρι πριν από μία ώρα, νομίζω ότι είναι ήδη σκοτάδι εκεί έξω, αλλά αισθανόμαστε ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο σήμερα, παρόλο που υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά αυτές ήταν ακόμα καλές και θετικές συνομιλίες». «Είμαι αισιόδοξος ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Ελπίζω οι όμηροι να απελευθερωθούν, όλοι οι όμηροι. Σημειώνεται καλή πρόοδος», πρόσθεσε ο Ρούμπιο. «Όλα ξεκινούν με την επιστροφή όλων των ομήρων. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει». Ο Λευκός Οίκος αποκλείει προς το παρόν το ενδεχόμενο πτήσης του Τραμπ στη Μέση Ανατολή «Ο Λευκός Οίκος λέει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν σχεδιάζει προς το παρόν να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή για να επιβλέψει την υπογραφή συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», γράφει ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, στο X.

