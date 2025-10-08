Η Ισπανία ανακοινώνει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

Μετά από δύο εβδομάδες άρνησης των Podemos να αποκαλύψουν τη θέση τους, το ισπανικό κοινοβούλιο επικύρωσε το διάταγμα για το εμπάργκο όπλων κατά του Ισραήλ το απόγευμα της Τετάρτης, ψηφίζοντας υπέρ του νόμου.

Η επιβεβαίωση ότι οι Podemos παρακάμπτουν τον νόμο ήρθε λίγες μόνο ώρες πριν από την ψηφοφορία και μετά από ομιλία της γενικής γραμματέως των Podemos, Ιόνε Μπελάρα, στην ολομέλεια την Τρίτη.

Η Μπελάρα επέκρινε έντονα το περιεχόμενο του διατάγματος, το οποίο χαρακτήρισε για άλλη μια φορά «ψεύτικο» επειδή υποστηρίζει ότι το εμπάργκο δεν θα είναι πλήρες. Ο νόμος εγκρίθηκε με 178 ψήφους υπέρ, 169 κατά και μία αποχή.

Η κυβέρνηση, ωστόσο, επισημαίνει ότι υπήρξαν επαφές και ότι ο ρόλος που διαδραμάτισε ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο, ο οποίος υπερασπίστηκε την επικαιρότητα του διατάγματος στη συζήτηση, ήταν καθοριστικός. Το Podemos ζήτησε επίσης διακριτικότητα και «χώρο» για να υποστηρίξει την τελική του απόφαση.

«Το εμπάργκο ισχύει όλο αυτόν τον μήνα και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι συμβάσεις αγοράς όπλων από το Ισραήλ παραμένουν ακυρωμένες και είναι διαθέσιμες στο κοινό στην Πύλη Προμηθειών. Η κοινωνία των πολιτών έχει ήδη εντοπίσει τέσσερα πλοία που μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό και όπλα με προορισμό το Ισραήλ, τα οποία διέρχονται από ισπανικά λιμάνια», σημείωσε ο Μπελάρα σε αυτή τη δήλωση. Πρόσθεσε ότι το διάταγμα «δεν αλλάζει τίποτα» και επιτέθηκε στο PSOE (Ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα) επειδή πιστεύει ότι «δεν τολμά να δράσει» και δεν υποστηρίζει «ένα συνολικό εμπάργκο όπλων».

«Το Podemos θα συνεχίσει να απαιτεί πλήρες εμπάργκο όπλων και τη διακοπή όλων των σχέσεων με το Ισραήλ», προειδοποίησε η γενική γραμματέας του κόμματος. «Το Podemos δεν θα αποτελέσει τη δικαιολογία του PSOE για να μην κάνει τίποτα και να συνεχίσει να διατηρεί στρατιωτικές σχέσεις με το Ισραήλ», σημείωσε, πριν προσθέσει ότι θα συνεχίσουν «στους δρόμους και στους θεσμούς για να διασφαλίσουν ότι η Ισπανία θα διακόψει όλες τις στρατιωτικές, οικονομικές, τεχνολογικές, πολιτιστικές και αθλητικές σχέσεις με τους γενοκτονητές».