Ισραήλ: Συμφωνία θα μπορούσε μέχρι Παρασκευή - Λαβρόφ: Το σχέδιο Τραμπ το καλύτερο που υπάρχει

Ισραηλινή πηγή λέει ότι υπάρχει «πραγματική αισιοδοξία για τη συμφωνία, αλλά χρειάζεται προσοχή»

Στρατιώτης των IDF στην ισραηλινή πλευρά της μεθορίου με τη Γάζα, στις 7 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Ronen Zvulun
Το ισραηλινό Channel 12 αναφέρει ότι οι μεσολαβητές του Κατάρ εκτιμούν ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την Παρασκευή, με στόχο την έναρξη της απελευθέρωσης ομήρων ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Οι συζητήσεις επικεντρώνονται κυρίως στα ονόματα των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα συμπεριληφθούν στην ανταλλαγή και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι διαπραγματεύσεις επί του σημείου αυτού θα συνεχιστούν μέχρι την τελευταία στιγμή.

«Υπάρχει γνήσια αισιοδοξία. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία. Αλλά η εμπειρία απαιτεί προσοχή», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, όπως ανέφερε η Yedioth Ahronoth.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέχρι την Παρασκευή. Οι Αμερικανοί στοχεύουν στην οριστικοποίηση της συμφωνίας αυτή την εβδομάδα, με κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Λαβρόφ: «Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι το καλύτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή».

Το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα είναι «το καλύτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti .

Ο Λαβρόφ σημείωσε ότι το σχέδιο αφορά μόνο «ό,τι έχει απομείνει από τη Λωρίδα της Γάζας» και «η Δυτική Όχθη δεν αναφέρεται». «Αλλά είμαστε ρεαλιστές», πρόσθεσε, «και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το καλύτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον, είναι το καλύτερο όσον αφορά την αποδοχή από τους Άραβες και τη μη απόρριψη από το Ισραήλ.

