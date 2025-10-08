Ανεπιθύμητη η Χάποελ στην Ισπανία – Η Μπαρτσελόνα δεν της παραχώρησε το γήπεδο για προπόνηση

Στο EuroCup η Μανρέσα φιλοξενεί την Χάποελ Ιερουσαλήμ στις 15/10. Ένας αγώνας που ξεφεύγει απ’ τα αθλητικά πλαίσια, όπως φαίνεται από την αντιμετώπιση που έχει η ομάδα του Ισραήλ. Όπως ανέφερε το RAC1, οι αντιδράσεις είναι έντονες και άκρως αρνητικές προς την φιλοξενούμενη ομάδα.

Η Μπαρτσελόνα αρνήθηκε να παραχωρήσει το «Παλάου Μπλαουγκράνα» στην Χάποελ, η οποία το ζήτησε για ένα χαλάρωμα πρωινό. Οι Ισραηλινοί αναζητούν άλλη λύση μετά την άρνηση στο αίτημά τους.

Από την άλλη, στην Μανρέσα τόσο οι τοπικές αρχές όσο και οι φίλαθλοι είναι αρνητικοί στο ενδεχόμενο παρουσίας της Χάποελ στην πόλη. Μάλιστα ήδη κυκλοφορούν φήμες για συγκεντρώσεις έξω απ’ το γήπεδο πριν τον αγώνα.

Οι ισπανικές αρχές είναι ήδη σε επιφυλακή, καθώς φοβούνται πως θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις. Παράλληλα, εκείνες τις μέρες υπάρχουν άλλες δύο επισκέψεις ισραηλινών ομάδων στη χώρα. Της Μπνέι Ερτζλίγια και της Χάποελ Τελ Αβίβ για τα ματς με Τενερίφη και Βαλένθια αντίστοιχα.