Ισραήλ και Χαμάς ενέκριναν την πρώτη φάση της συμφωνίας για ειρήνη στη Γάζα - Επιστρέφουν οι όμηροι

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα σε συνέντευξή του στο Fox ανέφερε πως πιστεύει ότι οι ισραηλινοί όμηροι που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας θα «έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα»

Newsbomb

Ισραήλ και Χαμάς ενέκριναν την πρώτη φάση της συμφωνίας για ειρήνη στη Γάζα - Επιστρέφουν οι όμηροι

Δάκρυα χαράς από τους συγγενείς των θυμάτων 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ισραήλ και Χαμάς αποδέχτηκαν την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα και το πρώτο βήμα στην συμφωνία είναι να απελευθερωθούν οι όμηροι. Οι πρώτοι 20 αναμενεται να επιστρέψουν άμεσα. Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις οι συγγενείς των ομήρων με επιστολή τους προς τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ ζητούν να τιμηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος με το Νόμπελ Ειρήνης για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα, ο οποίος - όπως όλα δείχνουν - θα επισκεφθεί τη Μέση Ανατολή την Κυριακή, σε συνέντευξή του στο Fox ανέφερε πως πιστεύει ότι οι ισραηλινοί όμηροι που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας θα «έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα», λίγες ώρες αφού ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ. Το κλίμα στο Τελ Αβίβ είναι πανηγυρικό με κόσμο να βγαίνει στους δρόμους και να γιορτάζει το τέλος της σύγκρουσης Χαμάς – Ισραήλ.

Η συμφωνία, όπως ανέφερε παλαιστινιακή πηγή στο BBC, ορίζει ότι 250 Παλαιστίνιοι όμηροι και 1.700 κάτοικοι της Γάζας που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου θα απελευθερωθούν.

Η πηγή ανέφερε ότι η Χαμάς δεν έχει λάβει λίστα με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που το Ισραήλ σχεδιάζει να απελευθερώσει, αλλά το ζήτημα αυτό αναμένεται να επιλυθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Ένας ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος λέει επίσης στο BBC ότι βάσει της συμφωνίας, το Ισραήλ θα επιτρέπει σε 400 φορτηγά βοήθειας να εισέρχονται στη Γάζα καθημερινά, με τον αριθμό να αυξάνεται σταδιακά σε μεταγενέστερα στάδια. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η Χαμάς θα απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους κατά την πρώτη φάση.

Ενώ πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο, η συμφωνία της πρώτης φάσης είναι μόνο η αρχή, όχι το τέλος. Είναι μια εκεχειρία, όχι μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Νομίζω ότι οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα (…) αυτό θα συμπεριλάβει τις σορούς των νεκρών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυο.

«Θεωρούμε ότι η Γάζα θα γίνει τόπος πολύ πιο ασφαλής, θα ανοικοδομηθεί, και άλλες χώρες, στην περιοχή, θα βοηθήσουν να ανοικοδομηθεί, καθώς διαθέτουν τεράστια πλούτη και θέλουν να γίνει. Και εμείς (οι ΗΠΑ) θα συμμετάσχουμε, για να βοηθήσουμε και να εγγυηθούμε την επιτυχία και για τη διατήρηση της ειρήνης», είπε ακόμη ο μεγιστάνας.

Έκρινε ακόμη πως θεωρεί ότι και το Ιράν πρέπει να αποτελέσει «μέρος» της ειρηνευτικής διαδικασίας, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

«Κάτι περισσότερο από την ειρήνη στη Γάζα. Πρόκειται για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή»

«Όλος ο κόσμος συμμετείχε για να κλειστεί αυτή η συμφωνία (…) Τόσες χώρες που δεν φαντάζεστε έκαναν ό,τι χρειαζόταν», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος.

«Είναι πολύ καλό για το Ισραήλ, για τους μουσουλμάνους, για τις αραβικές χώρες (…), για τις ΗΠΑ», συνέχισε, τονίζοντας πως πρόκειται για «κάτι περισσότερο από την ειρήνη στη Γάζα. Πρόκειται για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Η πρώτη φάση της συμφωνίας που κλείστηκε με σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας προβλέπει την απελευθέρωση από τη Χαμάς των 20 ζωντανών ομήρων που απομένουν μονομιάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων, δήλωσε σήμερα πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, που αναμένεται να υπογραφτεί επίσημα αργότερα σήμερα, πρόσθεσε η πηγή αυτή, η οποία είναι ενήμερη για το περιεχόμενο των έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων που είχαν καταδικαστεί σε ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλων 1.700 ανθρώπων που είχαν συλληφθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023, πάντα σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Την ίδια ώρα συγγενείς ομήρων απέστειλαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/10) επιστολή προς τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, ζητώντας να τιμηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος με το Νόμπελ Ειρήνης, μετά τη δέσμευσή του να μην σταματήσει «μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στα σπίτια τους».

«Σήμερα γράφουμε με καρδιές γεμάτες ευγνωμοσύνη και με βαθιά αίσθηση ιστορικής ευθύνης, για να σας καλέσουμε να απονείμετε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Στην επιστολή τους προς την επιτροπή, οι οικογένειες εκφράζουν τη βαθιά ευγνωμοσύνη τους προς τον Αμερικανό πρόεδρο για τη συνεχή του δέσμευση στην απελευθέρωση των ομήρων και την προώθηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα τονίζουν ότι κανείς άλλος ηγέτης δεν έχει συμβάλει τόσο αποφασιστικά στην ειρήνη τον τελευταίο χρόνο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:51WHAT THE FACT

Το χωριό που πληρώνει 70.000 ευρώ για να μείνεις εκεί - Η αλήθεια πίσω από την «ονειρική πρόταση»

08:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκίνησε η διαδικασία ανάκλησης ασύλου του αλλοδαπού για την επίθεση σε οδηγό του Μετρό

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μακρόν θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες 48 ώρες - Τα φαβορί και οι παγίδες

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Είστε ειρηνοποιός» - Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων ευχαριστούν τηλεφωνικά τον Ντόναλντ Τραμπ

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Συγγρού - Καθυστερήσεις μισής ώρας στην Αττική Οδό

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για τη Γάζα: Δάκρυα χαράς, σαμπάνιες και πανηγυρισμοί στην «Πλατεία των Ομήρων»

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος θερμότερος που μετρήθηκε ποτέ στη Γη

08:16ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσες σφαίρες μπορεί να αντέξει ένα μεγάλο SUV;

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ και Χαμάς ενέκριναν την πρώτη φάση της συμφωνίας για ειρήνη στη Γάζα - Στη Μέση Ανατολή την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός αποκαλύπτει τα μοναδικά 5 επαγγέλματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν το 2030

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Dolly Parton: «Δεν πέθανα ακόμη» - Διαψεύδει τις φήμες για την υγεία της η τραγουδίστρια

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Τραμπ η συμφωνία για τη Γάζα - «Ο διάβολος όμως κρύβεται στις λεπτομέρειες»

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Από 100 έως 1.200 ευρώ για τους δικαιούχους - Τα κριτήρια και προϋποθέσεις

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό ατύχημα στην έρημο: Τι συνέβη πραγματικά κοντά στην Area 51

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:08ΠΑΙΔΕΙΑ

Τι αλλάζει στις εξετάσεις στο Λύκειο - Πότε είναι υποχρεωτική και η προφορική διαδικασία

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 15χρονης Ελευθερίας – Η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο «Σαμαράς» για τη ΝΔ - Το «καρφί» Μητσοτάκη και οι γέφυρες που κόπηκαν

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ποια ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει μισθό έως 10.000 ευρώ και άριστη ποιότητα ζωής

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας – Η ΕΛΑΣ εξετάζει τις προηγούμενες επιθέσεις εις βάρος του 68χρονου

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός αποκαλύπτει τα μοναδικά 5 επαγγέλματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν το 2030

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό ατύχημα στην έρημο: Τι συνέβη πραγματικά κοντά στην Area 51

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για τη Γάζα: Δάκρυα χαράς, σαμπάνιες και πανηγυρισμοί στην «Πλατεία των Ομήρων»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση αεροσκάφους στο Τατόι: Τι σημαίνει ότι «έφεραν πίσω τον κινητήρα»

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Τραμπ η συμφωνία για τη Γάζα - «Ο διάβολος όμως κρύβεται στις λεπτομέρειες»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Η στιγμή της σύλληψης διαρρήκτη έπειτα από άγρια καταδίωξη - Βίντεο

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ και Χαμάς ενέκριναν την πρώτη φάση της συμφωνίας για ειρήνη στη Γάζα - Στη Μέση Ανατολή την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Πώς «κολλάει» η ανακάλυψη που έλαβε το Νόμπελ Χημείας με το τσαντάκι της Ερμιόνης στις ταινίες του «Χάρι Πότερ»

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας – To Σάββατο θα απελευθερωθούν οι όμηροι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ