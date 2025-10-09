Ισραήλ και Χαμάς ενέκριναν την πρώτη φάση της συμφωνίας για ειρήνη στη Γάζα - Επιστρέφουν οι όμηροι

Ισραήλ και Χαμάς αποδέχτηκαν την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα και το πρώτο βήμα στην συμφωνία είναι να απελευθερωθούν οι όμηροι. Οι πρώτοι 20 αναμενεται να επιστρέψουν άμεσα. Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις οι συγγενείς των ομήρων με επιστολή τους προς τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ ζητούν να τιμηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος με το Νόμπελ Ειρήνης για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα, ο οποίος - όπως όλα δείχνουν - θα επισκεφθεί τη Μέση Ανατολή την Κυριακή, σε συνέντευξή του στο Fox ανέφερε πως πιστεύει ότι οι ισραηλινοί όμηροι που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας θα «έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα», λίγες ώρες αφού ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ. Το κλίμα στο Τελ Αβίβ είναι πανηγυρικό με κόσμο να βγαίνει στους δρόμους και να γιορτάζει το τέλος της σύγκρουσης Χαμάς – Ισραήλ.

Η συμφωνία, όπως ανέφερε παλαιστινιακή πηγή στο BBC, ορίζει ότι 250 Παλαιστίνιοι όμηροι και 1.700 κάτοικοι της Γάζας που κρατούνται από τις ισραηλινές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου θα απελευθερωθούν.

Η πηγή ανέφερε ότι η Χαμάς δεν έχει λάβει λίστα με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που το Ισραήλ σχεδιάζει να απελευθερώσει, αλλά το ζήτημα αυτό αναμένεται να επιλυθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Ένας ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος λέει επίσης στο BBC ότι βάσει της συμφωνίας, το Ισραήλ θα επιτρέπει σε 400 φορτηγά βοήθειας να εισέρχονται στη Γάζα καθημερινά, με τον αριθμό να αυξάνεται σταδιακά σε μεταγενέστερα στάδια. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η Χαμάς θα απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους κατά την πρώτη φάση.

Ενώ πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο, η συμφωνία της πρώτης φάσης είναι μόνο η αρχή, όχι το τέλος. Είναι μια εκεχειρία, όχι μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Νομίζω ότι οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα (…) αυτό θα συμπεριλάβει τις σορούς των νεκρών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυο.

«Θεωρούμε ότι η Γάζα θα γίνει τόπος πολύ πιο ασφαλής, θα ανοικοδομηθεί, και άλλες χώρες, στην περιοχή, θα βοηθήσουν να ανοικοδομηθεί, καθώς διαθέτουν τεράστια πλούτη και θέλουν να γίνει. Και εμείς (οι ΗΠΑ) θα συμμετάσχουμε, για να βοηθήσουμε και να εγγυηθούμε την επιτυχία και για τη διατήρηση της ειρήνης», είπε ακόμη ο μεγιστάνας.

Έκρινε ακόμη πως θεωρεί ότι και το Ιράν πρέπει να αποτελέσει «μέρος» της ειρηνευτικής διαδικασίας, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

«Κάτι περισσότερο από την ειρήνη στη Γάζα. Πρόκειται για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή»

«Όλος ο κόσμος συμμετείχε για να κλειστεί αυτή η συμφωνία (…) Τόσες χώρες που δεν φαντάζεστε έκαναν ό,τι χρειαζόταν», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος.

«Είναι πολύ καλό για το Ισραήλ, για τους μουσουλμάνους, για τις αραβικές χώρες (…), για τις ΗΠΑ», συνέχισε, τονίζοντας πως πρόκειται για «κάτι περισσότερο από την ειρήνη στη Γάζα. Πρόκειται για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Η πρώτη φάση της συμφωνίας που κλείστηκε με σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας προβλέπει την απελευθέρωση από τη Χαμάς των 20 ζωντανών ομήρων που απομένουν μονομιάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων, δήλωσε σήμερα πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας, που αναμένεται να υπογραφτεί επίσημα αργότερα σήμερα, πρόσθεσε η πηγή αυτή, η οποία είναι ενήμερη για το περιεχόμενο των έμμεσων διαπραγματεύσεων.

Οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων που είχαν καταδικαστεί σε ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλων 1.700 ανθρώπων που είχαν συλληφθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023, πάντα σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Την ίδια ώρα συγγενείς ομήρων απέστειλαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/10) επιστολή προς τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, ζητώντας να τιμηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος με το Νόμπελ Ειρήνης, μετά τη δέσμευσή του να μην σταματήσει «μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στα σπίτια τους».

«Σήμερα γράφουμε με καρδιές γεμάτες ευγνωμοσύνη και με βαθιά αίσθηση ιστορικής ευθύνης, για να σας καλέσουμε να απονείμετε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Στην επιστολή τους προς την επιτροπή, οι οικογένειες εκφράζουν τη βαθιά ευγνωμοσύνη τους προς τον Αμερικανό πρόεδρο για τη συνεχή του δέσμευση στην απελευθέρωση των ομήρων και την προώθηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα τονίζουν ότι κανείς άλλος ηγέτης δεν έχει συμβάλει τόσο αποφασιστικά στην ειρήνη τον τελευταίο χρόνο.

Διαβάστε επίσης