Συμφωνία για τη Γάζα: Δάκρυα χαράς, σαμπάνιες και πανηγυρισμοί στην «Πλατεία των Ομήρων»

Το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα συμφωνήθηκε στην «αρχική του φάση» από το Ισραήλ και τη Χαμάς. Πανηγυρικοί πυροβολισμοί αντήχησαν στον νυχτερινό ουρανό και οι άνθρωποι έκλαψαν με δάκρυα χαράς, καθώς τα νέα για μια ειρηνευτική συμφωνία έφτασαν στην κατεστραμμένη Γάζα - αλλά και στο Ισραήλ, όπου οι συγγενείς περίμεναν με αγωνία την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνταν από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος πριν από δύο χρόνια.

«Είναι μια τεράστια μέρα, τεράστια χαρά», αναφώνησε ο Άχμεντ Σεχέιμπερ, ένας εκτοπισμένος Παλαιστίνιος, κλαίγοντας στο τηλέφωνο από το καταφύγιό του στην πόλη της Γάζας καθώς έμαθε για τη συμφωνία. «Δεν μπορώ να πιστέψω τα νέα», είπε ο Αϊμάν Σάμπερ, κάτοικος του Χαν Γιουνίς, μιας πόλης στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ στην παράκτια περιοχή Αλ-Μαουάσι οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να ψάλλουν ομόφωνα «Αλλάχ Άκμπαρ», που σημαίνει ότι ο Θεός είναι μεγάλος, και να πυροβολούν πανηγυρικούς πυροβολισμούς στον αέρα.

Οι συγγενείς των ομήρων στο Ισραήλ ανοίγουν σαμπάνιες AP

Αυτό που αρχικά φαινόταν ένα απίθανο ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συμφωνήθηκε την Πέμπτη στην «αρχική του φάση» από το Ισραήλ και τη Χαμάς μετά από ημέρες έμμεσων συνομιλιών στην αιγυπτιακή πόλη θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ. Τα νέα έφτασαν γρήγορα για τις οικογένειες στο Ισραήλ που επί δύο χρόνια ασκούσαν πιέσεις και προσεύχονταν για την απελευθέρωση των συγγενών τους που συνελήφθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Στους δρόμους του Τελ Αβίβ, δακρυσμένες οικογένειες αγκαλιάζονταν, ζητωκραύγαζαν, πίνοντας σαμπάνια, καθώς έμαθαν τα νέα. «Ο Ματάν γυρίζει σπίτι. Για αυτό προσευχήθηκα», είπε η μητέρα ενός Ισραηλινού ομήρου που κρατήθηκε στη Γάζα, όπως ανέφερε η Haaretz. Μερικοί από τους συγκεντρωμένους στην πλατεία ομήρων της πόλης δήλωσαν ότι ο Τραμπ θα πρέπει να αναγνωριστεί για τον ρόλο του στη διαμεσολάβηση της συμφωνίας, ζητώντας ένα «βραβείο Νόμπελ στον Τραμπ» καθώς συγκεντρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες για να γιορτάσουν.

Η Έμιλι Νταμάρι, Βρετανο-Ισραηλινή που κρατήθηκε αιχμάλωτη από τη Χαμάς για περισσότερο από ένα χρόνο πριν απελευθερωθεί τον Ιανουάριο, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram της γιορτάζοντας την είδηση ​​με φίλους, στους οποίους περιλαμβανόταν και η πρώην ομήρος Ρόμι Γκόνεν. Η ομάδα διακρίνεται να αγκαλιάζεται και να χορεύει σε ένα δωμάτιο, ενώ κάνουν πρόποση «L’chaim», που σημαίνει «για τη ζωή».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Χαμάς δήλωσε ότι θα απελευθερώσει τους 20 ομήρους που είναι ακόμα ζωντανοί ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, με πηγές να αναφέρουν ότι μια ανταλλαγή με Παλαιστίνιους κρατούμενους θα πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών από την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία αναμένεται την Πέμπτη.

Περιγράφοντας τη συμφωνία ως «μεγάλη μέρα για το Ισραήλ», ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε: «Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους σπίτι». Η Χαμάς πήρε ομήρους 251 άτομα στη Γάζα το 2023, όπου παραμένουν 47, συμπεριλαμβανομένων 25 που ο ισραηλινός στρατός λέει ότι είναι νεκροί.

Celebrations have started in Gaza after the announcement of a peace deal. pic.twitter.com/1x9EnOmMuu — Clash Report (@clashreport) October 8, 2025

«Ολόκληρο το έθνος περιμένει και είναι ενθουσιασμένο», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, σε μια ανάρτηση στο X. «Προσφέρω μια μεγάλη αγκαλιά στις οικογένειες των ομήρων για την αναμενόμενη επιστροφή των αγαπημένων τους προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτών του IDF και των πεσόντων στρατιωτών».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συγκαλέσει την κυβέρνηση την Πέμπτη για να εγκρίνει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ενώ η Χαμάς κάλεσε τον Τραμπ και τα κράτη-εγγυητές να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα την εφαρμόσει πλήρως.

Πυροδοτούμενη από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ που σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους, πολλοί από αυτούς πολίτες, η στρατιωτική εκστρατεία αντιποίνων του Ισραήλ ήταν καταστροφική, σκοτώνοντας περισσότερους από 67.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών, καθώς το «πάγωμα» της βοήθειας έχουν οδηγήσει σε λιμό και οξεία πείνα. Ο πόλεμος έχει ισοπεδώσει παλαιστινιακά εδάφη και έχει προκαλέσει μεγάλη ανθρωπιστική κρίση.

Ο Eyad Amawi, ένας Παλαιστίνιος συντονιστής βοήθειας που έχει εκτοπιστεί στην κεντρική Γάζα, δήλωσε ότι εξακολουθεί να εξετάζει τα νέα για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. «Πιστεύουμε και δεν πιστεύουμε. Έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα, μεταξύ χαράς και λύπης, αναμνήσεις, όλα είναι ανάμεικτα», είπε.

Ελπίζει ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί όπως συμφωνήθηκε, ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να αρχίσουν να «ανανεώνουν τη [θέληση] και την ελπίδα για ζωή» στη Γάζα, όπου πολλά παιδιά είναι τραυματισμένα και τα ερείπια είναι παντού. Ο μεγαλύτερος φόβος του, είπε, ήταν η δημιουργία εμποδίων από το Ισραήλ στην εφαρμογή της συμφωνίας.

«Πρέπει να διορθώσουμε τα πάντα εδώ, ειδικά τις ψυχολογικές επιπτώσεις για να [συνεχίσουμε] τη ζωή μας». Ακόμα και καθώς συνεχίζονταν οι εορτασμοί, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παρέμειναν ασαφείς σε πιο ακανθώδη ζητήματα σχετικά με το μέλλον της σύγκρουσης, όπως το εάν η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί, όπως έχει απαιτήσει ο Τραμπ, και πώς θα κυβερνάται στο μέλλον η κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή.

Εάν εφαρμοστεί, η συμφωνία θα φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά από οποιαδήποτε προηγούμενη προσπάθεια στην παύση ενός πολέμου που έχει εξελιχθεί σε περιφερειακή σύγκρουση, προσελκύοντας χώρες όπως το Ιράν, η Υεμένη και ο Λίβανος, και αναδιαμορφώνοντας τη Μέση Ανατολή.

