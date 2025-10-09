Η στιγμή που ο Ρούμπιο ενημερώνει τον Τραμπ για τη συμφωνία στη Γάζα

On camera ενημερώθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την πρόοδο στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια στρογγυλής τραπέζης στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη και ενώ μιλούσε η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, καθισμένη ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, βλέπουμε τον τελευταίο να κόβει ένα χαρτί από το μπλοκ σημειώσεων που έχει μπροστά του.

Το χαρτί αυτό, όπως φαίνεται στο βίντεο του Reuters, το παραδίδει αμέσως στον Ντόναλντ Τραμπ, πίσω από την πλάτη της Μπόντι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβάζει προσεκτικά το σημείωμα για μερικά δευτερόλεπτα, ενώ ο Ρούμπιο τον πλησιάζει και του ψιθυρίζει κάτι στο αυτί, κρατώντας το χέρι μπροστά στο στόμα του, ώστε να μην μπορεί κάποιος να διαβάσει τα χείλη του.

Αμέσως μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει από μικροφώνου: «Μόλις μου έδωσε ένα σημείωμα ο υπουργός Εξωτερικών, που λέει ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία στη Μέση Ανατολή και χρειάζεται να φύγω σύντομα. Επομένως, θα δεχτώ μόνο 2-3 ερωτήσεις ακόμη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ κρατά το σημείωμα του Ρούμπιο και ανακοινώνει τη συμφωνία για τη Γάζα REUTERS

Τι έγραφε το σημείωμα που παρέδωσε ο Ρούμπιο στον Τραμπ

Όπως μεταδίδει το Associated Press, με το σημείωμα αυτό, ο Ρούμπιο ζητούσε από τον Τραμπ να δώσει το «OK» για μία ανάρτηση στο Truth Social με την οποία θα ανακοίνωνε πρώτος τη συμφωνία, με αυτόν τον τρόπο.

«Χρειάζεται να εγκρίνετε ένα ποστ στο Truth Social άμεσα ώστε να μπορέσετε να ανακοινώσετε τη συμφωνία πρώτος», έγραφε το σημείωμα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων.

Ο Ρούμπιο εξηγεί στον Τραμπ λεπτομέρειες για τη συμφωνία στη Γάζα REUTERS

Ισραήλ και Χαμάς αποδέχτηκαν την Τετάρτη την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα, με το πρώτο βήμα για την εφαρμογή της συμφωνίας να είναι η απελευθέρωση των ομήρων. Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα, αναμένεται να επισκεφθεί ο ίδιος τη Μέση Ανατολή την Κυριακή, ενώ σε συνέντευξή του στο Fox ανέφερε πως πιστεύει ότι οι Ισραηλινοί όμηροι που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας θα «έχουν επιστρέψει μέχρι τη Δευτέρα».

