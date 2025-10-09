Γάζα: Στις 12 μ.μ. η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ

Πανηγυρισμοί στο Τελ Αβίβ μετά την ανακοίνωση Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, στις 9 Οκτωβρίου 2025.

Στις 12 μ.μ. ώρα Ισραήλ (και Ελλάδος) αναμένεται να πραγαμτοποιηθεί η υπογραφή της συμφωνίας για την υλοποίηση του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται πηγή που ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες του πλάνου.

Η εκεχειρία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στη Γάζα μόλις υπογραφεί η συμφωνία, πρόσθεσε η πηγή.

Οι όμηροι ενδέχεται να απελευθερωθούν το νωρίτερο το Σάββατο και το αργότερο τη Δευτέρα - πηγή που ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας

Το Ισραήλ και η Χαμάς ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν σε μια πολυαναμενόμενη εκεχειρία και συμφωνία για τους ομήρους, την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 67.000 ανθρώπους και έχει αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή.

Χαιρετίζει τη συμφωνία η ΕΕ

Η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα αποτελεί σημαντική πρόοδο και πραγματική ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, δήλωσε την Πέμπτη η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, χαρακτηρίζοντάς την «σημαντικό διπλωματικό επίτευγμα».

«Η ΕΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της», πρόσθεσε η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

*Με πληροφορίες από Reuters

