Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών για να μην κατέβουν με τρακτέρ στις παρελάσεις για την 28η

Δύο είναι οι πονοκέφαλοι της κυβέρνησης αυτή την περίοδο, οι αγρότες που προετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις και… κάθοδο των τρακτέρ στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Όσον αφορά τους αγρότες η «γάτα» με ενημέρωσε για συνεχείς συσκέψεις σε Μαξίμου και υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση και να ξεπαγώσουν τα κονδύλια τα οποία παραμένουν παγωμένα με… ευρωπαϊκή εντολή για όσο τουλάχιστον συνεχίζονται οι έρευνες για την κακοδιαχείριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάντως σήμερα ή αύριο θα δοθούν 75 εκατομμύρια σε αγρότες που ασχολούνται με τη βιολογική μελισσοκομία και τη βιολογική καλλιέργεια, χρήματα βέβαια που καλύπτουν τη διετία 22-24. Εκεί στο τέλος του μήνα θα δοθούν άλλα 63 εκατομμύρια για ζωοτροφές και η μάχη θα δοθεί για το ποσό των 600 εκατομμυρίων που θα αποτελεί τη βασική ενίσχυση και θα πρέπει να καταβληθεί μέσα στον Νοέμβριο.

Δεν ξέρω αν όλα αυτά, αν τα καταφέρει και τα δώσει η κυβέρνηση, θα ηρεμήσουν τους αγρότες, η αλήθεια είναι πάντως πως πολλοί περιμένουν ακόμα τα χρήματα που τους οφείλονται από τις καταστροφές του Ντάνιελ.

Επίσης δεν ξέρω αν σήμερα το μεσημέρι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Τσιάρας θα καταφέρει και αυτός να ηρεμήσει τους έξαλλους βουλευτές της επαρχίας της ΝΔ που θα τους συναντήσει στα γραφεία του κόμματος για να τους ενημερώσει. Πολλοί πάντως έχουν διαμηνύσει στα κεντρικά πως μέχρι την άλλη εβδομάδα θα πρέπει να έχει δοθεί μια λύση στο πρόβλημα έτσι ώστε να μπορέσουν να πάνε στα χωριά τους για την παρέλαση.

Ο γρίφος με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ο άλλος μεγάλος πονοκέφαλος της κυβέρνησης έχει να κάνει με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και την απόφαση Μητσοτάκη να ξεκαθαρίσει τις αρμοδιότητες στη συγκεκριμένη περιοχή. Σύμφωνα με τη γάτα έπεσαν πολλές προτάσεις στο τραπέζι μέχρι να αποφασίσει ο πρωθυπουργός να επικοινωνήσει με τον Νίκο Δένδια και να τον ενημερώσει πως το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αναλάβει τη συντήρηση του Μνημείου, ενώ η φύλαξη θα παραμείνει στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Μέλη της Προεδρικής Φρουράς παρελαύνουν μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, 27 Οκτωβρίου 2023 SOOC

Μαθαίνω, λοιπόν, πως άμεσα θα φύγουν οι ζαρντινιέρες και ό,τι άλλο υπάρχει εκεί καθώς θα διαμορφωθεί ο χώρος και για την μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου. Ζήτημα σε αυτή τη φάση να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών δεν νομίζω πως τίθεται καθώς κανείς δεν θέλει να οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα και θα ακολουθηθεί η τακτική του… βλέπουμε και κάνουμε.

Εικόνα από τον χώρο μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη κατά τη διάρκεια απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι που ζητούσε την εκταφή της σορού του γιου του Ντένις, ενός από τα 57 θύματα των Τεμπών Eurokinissi

Επειδή διαβάζω πάντως διάφορα, σύμφωνα με τη «γάτα», ο Νίκος Δένδιας δεν εξέφρασε κάποια δυσαρέσκεια για την πρωθυπουργική απόφαση, υποθέτω γιατί έτσι και αλλιώς το υπουργείο του είχε αρμοδιότητα στο χώρο.

