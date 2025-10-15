Η εισβολή του OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει φωτιά στις αγροτικές πληρωμές - Στο «κόκκινο» οι αγρότες

Η πρόσφατη Έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ελέγξει τις πληρωμές του οργανισμού για τη δωδεκαετία 2014-2025 έχει προκαλέσει πολιτική αναστάτωση στην κυβέρνηση αφού αν δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος δεν θα μπορέσουν να γίνουν οι πληρωμές.

Στην υπηρεσιακή ετοιμότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεκινήσουν οι πληρωμές προς τους παραγωγούς με την ολοκλήρωση της έρευνας που πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στα γραφεία του Οργανισμού Πληρωμών, στάθηκε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό “ΑΝΤ1”.

«Η παρουσία της OLAF προκαλεί προσωρινά μια δυσκολία στη διεκπεραίωση των πληρωμών», ανέφερε ο κ. Τσιάρας διαβεβαιώνοντας πως «υπάρχει υπηρεσιακή ετοιμότητα για να ξεκινήσουν οι πληρωμές. Έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι και βρισκόμαστε στο σημείο για να πατήσουμε το κουμπί, ώστε να ξεκινήσουν οι πληρωμές για τα παλιά βιολογικά, τη γεωργία και τη μελισσοκομία», και προσέθεσε ότι «πρέπει να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης του ελέγχου από τους ανθρώπους της OLAF που βρίσκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όπως διαμορφώνεται η κατάσταση είναι αληθές ότι δημιουργεί έντονο προβληματισμό στην κυβέρνηση αλλά και στον ίδιο τον υπουργό τον κ. Τσιάρα ο οποίος σήμερα αναμένεται να βρεθεί με βουλευτές της περιφέρειας και να τους ενημερώσει αναλυτικά για όλα τα προβλήματα συν το μέγα ζήτημα που έχει προκύψει με την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Οι γαλάζιοι βουλευτές αναμένεται να μεταφέρουν την έντονη δυσαρέσκεια του αγροτικού κόσμου που προσανατολίζεται σε ισχυρές κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αναζητούν μια «βαλβίδα αποσυμπίεσης» για αυτό και η σημερινή συνάντηση με τους βουλευτές των αγροτικών περιοχών θεωρείται κρίσιμη.

Οι οφειλές του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους από τα υπόλοιπα του 2024 φτάνουν πάνω από τα 500 εκατ. ευρώ για το 2024, ενώ το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί και με τις ενισχύσεις του 2025, φτάνουν τα 1,2 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν μόλις 16 εκατ. ευρώ για 4.071 δικαιούχους στις αρχές Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, οι πληρωμές θα ξεκινήσουν από αυτή την εβδομάδα με αφετηρία τα παλιά βιολογικά για τη γεωργία και τη μελισσοκομία, ενώ η καταβολή της βασικής ενίσχυσης μετατίθεται για το Νοέμβριο.

Αμέσως μετά αναμένεται να ακολουθήσουν οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές, και η πληρωμή για τα φερτά υλικά. Σε επόμενο στάδιο αναμένονται και οι αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα λόγω ευλογιάς.

Διαβάστε επίσης