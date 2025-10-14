Εξεταστική - ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για την κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου Ελευθέριου Ζερβού

Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής "Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε)

Από την πολιτική ηγεσία λαμβάναμε οδηγίες για ελέγχους και όχι το αντίθετο, ανέφερε ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (1/2024-1/2025) Ελευθέριος Ζερβός, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που ερευνά το σύστημα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων.

Ως εποπτεύων αντιπρόεδρος των διευθύνσεων (α) άμεσων ενισχύσεων και πληρωμών, και (β) τεχνικών ελέγχων συνεργαζόμουν, ώστε με δίκαιο και διάφανη τρόπο, να δίδονται οι ενισχύσεις, και να διενεργούνται όλοι οι έλεγχοι είπε ο κ. Ζερβός και πρόσθεσε: Στόχος μας ήταν να κάνουμε έγκυρες και έγκυρες συστημικές πληρωμές, χωρίς καμία εξωσυστημική παρέμβαση - έτσι, τουλάχιστον, ακουγόταν στο παρελθόν, ότι είχαν γίνει. Εγώ δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι κάναμε 11 συστημικές πληρωμές, εγκυρότατες» είπε ο κ. Ζερβός.

Για το θέμα των συνομιλιών του με αγρότες, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είπε ότι δεν είναι γνώστης: «Δεν έχω λάβει την δικογραφία. Δε γνωρίζω το περιεχόμενο των συνομιλιών. Σίγουρα, στο πλαίσιο της καθημερινής πίεσης, του φόρτου εργασίας, της άσκησης πίεσης από τους ανθρώπους που αγωνιούν, ενδεχομένως ειπώθηκαν πράγματα και εκφράσεις, που ενδεχομένως αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη, να αποπροσανατολίζουν την αλήθεια. Εάν το δίνουν 3-4-5 διαφορετικά άτομα, να βγάλουν 4 - 5 διαφορετικά συμπεράσματα. Σίγουρα δεν με εκφράζουν και ως άνθρωπο. Δεν θα γινόντουσαν αυτές οι συζητήσεις, ενδεχομένως από αυτά που είδα στη δημοσιότητα, κάτω από ένα αυστηρό πλαίσιο συζητήσεων. Ήμασταν εκεί για να τους αφουγκραστούμε. Για να ακούσουμε τα προβλήματα, να τα καταγράψουμε, και να τα απαντήσουμε υπηρεσιακά». Ζήτησε,παράλληλα, ο καθένας «να κριθεί κάτω από πράξεις, και από τα αποτελέσματα των πράξεων του, και όχι από συνομιλίες, που δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες είχαν ειπωθεί, κάτω από ποια πίεση, με ποιο γεγονός».

Σε σχετική ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, και βουλευτή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη, ο κ. Ζερβός είπε ότι τις κοινωνικές και φιλικές σχέσεις του με τον (τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης) κύριο Αυγενάκη, «ποτέ δεν τις έμπλεξα με το θεσμικό μου ρόλο». Στην ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, εάν «για την αποδέσμευση των 16.000 ΑΦΜ είχατε λάβει κάποια εντολή από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου» απάντησε: «κατηγορηματικά όχι, ούτε από τον κ. Αυγενάκη ούτε από τον (μετέπειτα υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης) κ. Τσιάρα δεν έλαβα, ούτε έπεσε στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο». Όσο για το εάν συμβούλεψε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο για θέματα επιδοτήσεων, είπε ότι δεν ισχύει και ότι οι γονείς του, από τα ελαιόδενδρα που έχουν 20 χρόνια, έλαβαν νόμιμα και οι δύο μαζί, από 5.000 ευρώ το 2022, έως 1.300 ευρώ περίπου του 2024. Επίσης, για τα ονόματα των συνομιλητών του, που ακούγονται σε επισυνδέσεις, οι οποίες βρίσκονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, είπε - μεταξύ άλλων - ότι τον κ. Ξυλούρη δεν τον γνώριζε προσωπικά παρά μόνο ως αγροτοσυνδικαλιστή και ότι οι έλεγχοι που τον αφορούσαν έγιναν κανονικά. Επίσης, τον κ. Παπαδάκη τον γνώριζε ως συγχωριανό, ότι οι τηλεφωνικές επαφές μαζί του ήταν θεσμικές και ότι τον παρέπεμπε στις υπηρεσίες για απαντήσεις.

Κληθείς από την εισηγήτρια της μειοψηφίας και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη να σχολιάσει σειρά συνομιλιών του που περιλαμβάνονται στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Ζερβός είπε ότι την δικογραφία δεν την έχω λάβει. Δεν έχω λάβει αυτούς τους διαλόγους. Δεν τους γνωρίζω. [. . .] Συνομιλούσα με δεκάδες παραγωγούς κάθε μέρα. [. . .] Είμαι εδώ να απαντήσω στα πάντα (αλλά δεν μπορώ) να δώσω πληροφορία ή επεξήγηση σε έναν διάλογο που μπορεί να είναι αποσπασματικός, που μπορεί να έχει προηγηθεί ένας άλλος διάλογος.. Στην επιμονή της κας Αποστολάκη επί των διαλόγων ο κ. Ζερβός είπε ότι έχει γίνει επισύνδεση της τηλεφωνικής μου γραμμής. «Θα κληθώ κάποια στιγμή να καταθέσω. Είμαι όμως εδώ απέναντι σας να καταθέσω το οτιδήποτε». Μάλιστα, ο κ. Ζερβός επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και της μη ενοχοποίησής του ως προς το κομμάτι των διαλόγων.

Η στάση του μάρτυρα απετέλεσε αφορμή διαμαρτυρίας από την πλευρά της αντιπολίτευσης, που με πρόταση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλη ζητήθηκε να διακοπεί η συνεδρίαση, και να δοθούν στον κ. Ζερβό οι διάλογοι, ώστε να τους γνωρίζει, και να ερωτηθεί ακολούθως επ' αυτών. Δεν υπάρχει "αλά καρτ" δικαίωμα σιωπής είπε ο κ. Κόκκαλης, ενώ ο ανεξάρτητος βουλευτής - μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας, Α. Αυλωνίτης είπε ότι ο κ. Ζερβός δεν είναι κατηγορούμενος για να επικαλείται αυτό το δικαίωμα.

Εγώ δεν είμαι νομικός αποκρίθηκε ο κ. Ζερβός. «Είπα εξαρχής ότι, επειδή η προσωπική μου τηλεφωνική γραμμή είναι προϊόν επισύνδεσης, και διενεργείται προκαταρκτική εις βάρος μου, ενδεχομένως, όταν θα κληθώ από το φυσικό δικαστή, με οποιαδήποτε ιδιότητα, μάρτυρας ή κατηγορούμενος δεν ξέρω, θα λάβω προφανώς την δικογραφία και τότε θα απαντήσω συγκεκριμένα για ότι ερωτηθώ. Δεν είμαι αλά καρτ μάρτυρας. Είπα εξαρχής ότι είμαι εδώ να σας απαντήσω τα πάντα τα οποία έχω γνωρίσει. [. . .] Δεν αμφισβήτησα ότι ξέρω τον κ. Παπαδάκη. Δεν μιλάω για τις συνομιλίες. Μιλάω αν τον γνωρίζω ή δεν τον γνωρίζω. Τους διαλόγους τους αμφισβητώ, με την έννοια ότι δεν έχω την δικογραφία. Δεν έχω λάβει την δικογραφία».

Η πρόταση της αντιπολίτευσης απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της ΝΔ που ζήτησε η διαδικασία εξέτασης να ολοκληρωθεί σήμερα, ενώ ο πρόεδρος της επιτροπής επισήμανε ότι η εξεταστική επιτροπή έχει δικαίωμα να ξανακαλέσει, εάν το θέλει, τον μάρτυρα.

Πηγές ΝΔ: «Όχι» του προεδρείου στην μετατροπή της συνεδρίασης της Εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ σε σίριαλ

«Για άλλη μια φορά η αντιπολίτευση απέδειξε ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η δημιουργία σύγχυσης και αποπροσανατολισμού μέσα από επικοινωνιακά τεχνάσματα και μικροκομματικά σώου» αναφέρουν πηγές της ΝΔ σημειώνοντας ότι «Σήμερα επιτέθηκε στο προεδρείο και προσωπικά στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο, ο οποίος τήρησε τον κανονισμό και δεν επέτρεψε να μετατραπεί η συνεδρίαση σε σίριαλ, όπως επιθυμεί η αντιπολίτευση».

Τονίζουν μάλιστα ότι «ο ισχυρισμός περί αναβολής της εξέτασης του μάρτυρα κ. Ζερβού είναι νομικά απολύτως αβάσιμος και πέφτει στο κενό».

Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σιωπή του πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού Ελ. Ζερβού, είναι παραδοχή ενοχής

«Η σιωπή του κ. Ζερβού είναι παραδοχή ενοχής. Δεν πρόκειται να δραπετεύσει από την οφειλόμενη στην κοινωνία και στους έντιμους αγρότες λογοδοσία», ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σχολιάζοντας την κατάθεση, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού, Ελευθέριου Ζερβού, την περίοδο 23/1/2024 έως 31/1/2025.

Οι ίδιες πηγές έκαναν λόγο για «πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ελευθέριο Ζερβό να επιλέγει πότε θα απαντά σε ερωτήσεις και πότε θα επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής».

«Ο κ. Ζερβός επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής για να μην σχολιάσει όλα όσα έλεγε στις επισυνδέσεις με τους συνομιλητές του, την ώρα που απαντούσε κανονικά στις ερωτήσεις της Νέας Δημοκρατίας» και «άλλωστε δεν έκρυψε την στενή του σχέση με τον κ. Αυγενάκη και ότι ήταν μέλος της ΟΝΝΕΔ και της ΝΟΔΕ Ηρακλείου και ότι αυτές του οι ιδιότητες οδήγησαν στον διορισμό του».

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αμφισβήτησε τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, απλώς δήλωσε ότι «δεν τους θυμάται», τόνισαν οι πηγές ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσαν:

«Δεν θυμόταν συνομιλίες εκατοντάδων σελίδων στις οποίες φαίνεται να συντηρεί ένα δίκτυο εξυπηρετήσεων στο οποίο είχε κεντρικό ρόλο ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αυγενάκης.

Αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις συνομιλίες του με ιδιώτες που αναζητούσαν βοσκοτόπια στη Θεσσαλία, ιδιώτες που τελούσαν υπόδικοι και τελικά καταδικάστηκαν.

Δεν απάντησε για τη σχέση του με προέδρους Ομάδων ΚΥΔ, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούν ως κομματικά δίκτυα της Νέας Δημοκρατίας. Παραδέχθηκε ότι τους γνώριζε, ωστόσο "είχε σβήσει" από τη μνήμη του τις εκατοντάδες συνομιλίες που είχε μαζί τους.

Και φυσικά, δεν τόλμησε να απαντήσει στο ερώτημα "του ενός εκατομμυρίου": ποιος είναι ο "Μάκης" που αναφέρεται στις συνομιλίες και ποιο ρόλο διαδραματίζει στις πολιτικές συναλλαγές».

Όπως υποστήριξαν οι ίδιες πηγές, «παρά τους διαλόγους που διαβάστηκαν από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ζερβός δεν απάντησε αν υπήρξαν παρεμβάσεις σε πληρωμές και δεσμευμένα ΑΦΜ συγγενικών προσώπων, απάντησε όμως σε πολύ ειδική ερώτηση για τις πληρωμές του πατέρα του και της μητέρας του, πράγμα που σημαίνει ότι είχε πλήρη γνώση των διαλόγων».

«Δεν διευκρίνισε αν ενεργούσε ως "μεσολαβητής" που έβρισκε βοσκοτόπια και τα μοίραζε, όπως φαίνεται από τους διαλόγους της δικογραφίας».

«Δεν έδωσε καμία απάντηση για την συνεχή επικοινωνία του με πρόσωπα που φαίνεται να δρουν με πολιτικές εντολές, παρεμβαίνοντας στις υπηρεσίες του Οργανισμού», υποστήριξαν οι πηγές ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:

«Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε εις βάθος γνωριμία με τον κ. Γ Ξυλούρη, τον επονομαζόμενο "Φραπέ", όταν από τους ατέλειωτους διαλόγους του, όπως προκύπτει από την δικογραφία, προκύπτει ένα διαρκές "πάρε-δώσε"».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Απώλεια μνήμης έπαθε ξαφνικά ο πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ και στέλεχος ΝΔ, Ελ. Ζερβός

«Οι κομματάρχες της ΝΔ έπαθαν «επιλεκτική» αμνησία και απαξιώνουν την Εξεταστική Επιτροπή» ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση του πρώην Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ από 23/1/2024/ έως 31/1/2025, Ελευθέριου Ζερβού.

«Ο «άνθρωπος» του Αυγενάκη στην Κρήτη και κατά παραδοχή του στέλεχος της ΝΔ (αντιπρόεδρος στην Νομαρχιακή Ηρακλείου), Ελευθέριος Ζερβός, που μοίραζε τα στρέμματα σαν να είναι τσιφλίκι του, ξαφνικά έπαθε απώλεια μνήμης. Ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλέστηκε το δικαίωμά του «στη σιωπή και τη μη αυτοενοχοποίηση» για να μην απαντήσει σε καμία ερώτηση της αντιπολίτευσης σχετικά με τις ανατριχιαστικές και αποκαλυπτικές συνομιλίες του, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, υποστήριξαν ότι «με την κάλυψη του «γαλάζιου» προεδρείου της Επιτροπής, ο κ. Ζερβός αρνήθηκε με κυνισμό την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να λάβει σήμερα γνώση των συνομιλιών, τις οποίες (υποτίθεται ότι) δεν θυμάται».

« Εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να καλύψει τον εαυτό του και τους «γαλάζιους» εμπλεκόμενους στο οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παριστάνει ξανά τον μάρτυρα μόνο όταν ερωτάται από βουλευτές του κόμματός του, της ΝΔ.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που στις συνομιλίες θυμίζει άνθρωπο του περιθωρίου, εμφανίστηκε σήμερα με το κοστούμι του τεχνοκράτη και του «νέου ανθρώπου» που κλήθηκε από το επιτελικό κράτος να συμβάλει δήθεν στον εκσυγχρονισμό του δημοσίου. Με άλλα λόγια στο… στήσιμο του ρουσφετολογικού μηχανισμού της ΝΔ στην Κρήτη», υποστήριξαν οι ίδιες πηγές και συμπλήρωσαν:

«Οι παρεμβάσεις του, όπως αποδεικνύουν οι συνομιλίες που «δεν θυμάται» ο κ. Ζερβός, συνίσταντο ιδίως στην εκ των προτέρων ενημέρωση των ελεγχόμενων για τους επικείμενους ελέγχους, ώστε εκείνοι να προλάβουν να «προετοιμαστούν» καταλλήλως, συγκεντρώνοντας, για παράδειγμα, το αναγκαίο ζωικό κεφάλαιο που υπολείπεται- σε σχέση με το δηλωθέν- από τρίτους κτηνοτρόφους και τοποθετώντας τα απαραίτητα ενώτια στα ζώα. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις φέρεται να φροντίζει να επικοινωνεί απευθείας με τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας τους να παρακάμψουν τους ελέγχους ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να τους καθυστερήσουν ή έστω να είναι «επιεικείς» κατά τις διαπιστώσεις τους».

«Ο κ. Ζερβός φέρεται να παρέχει συμβουλές, που -κατά τη δικογραφία της ΕΡΡΟ- «δεν συνάδουν με τα καθήκοντα και τον ρόλο του», ενώ εμφανίζεται να συμβουλεύει και για το είδος της εξαπάτησης που είναι προτιμότερη για να αποφύγει τυχόν συνέπειες όποιος λάβει παρανόμως χρήματα!

Όλα αυτά είναι που θέλει να κρύψει από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και τον ελληνικό λαό που παρακολουθεί σε απευθείας μετάδοση την κοροϊδία εντός του ελληνικού κοινοβουλίου», κατέληξαν οι ίδιες πηγές.