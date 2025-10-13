Έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα

Κλιμάκιο της OLAF, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, πραγματοποίησε σήμερα (13/10) έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Αθήνα.

Οι έλεγχοι που άρισαν το πρωί αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο, ενώ, οι ελεγκτές έχουν ζητήσει διάφορα έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού, το οργανόγραμμα και συμβάσεις που έχει υπογράψει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Διαβάστε επίσης