Κυβερνητικές πηγές: Να κάνουν υπομονή οι αγρότες – Σε 10 ημέρες οι αποζημιώσεις από τον Daniel

Η κυβέρνηση απαντά στους αγρότες που αγωνιούν για τα κοπάδια, τις καλλιέργειες και τις σοδειές τους λόγω της στάσης πληρωμών σε επιδοτήσεις στον απόηχο του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ, επισημαίνει ότι σε περίπου 10 μέρες θα δοθούν οι οφειλόμενες αποζημιώσεις στους πληγέντες από την κακοκαιρία Daniel.

«Η κυβέρνηση δεν υποτιμά την πίεση από την πλευρά των αγροτών προκειμένου να εισπράξουν τις επιδοτήσεις αλλά ούτε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρξει μετάβαση σε νέο καθεστώς όσον αφορά τις πληρωμές, με απόλυτη διαφάνεια και χωρίς αμφισβητήσεις από τις Βρυξέλλες», τονίζει αρχικά το Μέγαρο Μαξίμου.

«Πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται σε συνεννόηση με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα των αγροτών, αλλά και εκείνοι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να προσέξουμε πως θα κινηθούμε, να μην κάνουμε επιπολαιότητες για να μην έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναστείλει τις επιδοτήσεις», σημειώνουν ακόμη κυβερνητικές πηγές.

«Ήδη την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή ενισχύσεων σε παραγωγούς πατάτας, μαστίχας, εσπεριδοειδών κ.ά. Η ΑΑΔΕ υπολογίζει ότι σε περίπου δέκα ημέρες θα δοθούν οι οφειλόμενες αποζημιώσεις για τα λεγόμενα φερτά υλικά της θεομηνίας Daniel, για τις ζωοτροφές, τη βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία», καταλήγει το Μέγαρο Μαξίμου.

