Λιβαδειά: Αγρότες έσπασαν αστυνομικό κλοιό και περικυκλώνουν τον Υπουργό Κώστα Τσιάρα

Ένταση επικράτησε στη Λιβαδειά μεταξύ αγροτών της Βοιωτίας και αστυνομικών δυνάμεων, ενόψει της παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης, με την παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Οι αγρότες συγκεντρώθηκαν από νωρίς κοντά στον κόμβο του νοσοκομείου Λιβαδειάς και κατάφεραν να σπάσουν τον πρώτο αστυνομικό κλοιό, ξεκινώντας πορεία διαμαρτυρίας. Κατά την πορεία, σημειώθηκαν επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις λίγο πριν την πύλη του Διοικητηρίου. Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις, οι αγρότες κατάφεραν να σταθμεύσουν τα τρακτέρ τους έξω από το Διοικητήριο, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του σχεδίου.

Η ένταση κλιμακώθηκε με την άφιξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αστυνομία έκανε περιορισμένη χρήση χημικών, ενώ οι αγρότες κατάφεραν να σπάσουν τον κλοιό και να εισέλθουν στον προαύλιο χώρο του Διοικητηρίου με τα τρακτέρ τους.

Ο Κώστας Τσιάρας INTIME NEWS

Στη συνέχεια, οι αγρότες εισέβαλαν στο Διοικητήριο και περικύκλωσαν τον Υπουργό, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για την αντιμετώπιση του αγροτικού κινήματος στη Βοιωτία. Τελικά, οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τη σύσκεψη στην οποία είχαν κληθεί να συμμετάσχουν.

Η παρουσίαση της σύσκεψης διακόπηκε προσωρινά, με σκοπό ο Υπουργός να συναντηθεί με το σύνολο των αγροτών στον προαύλιο χώρο του Διοικητηρίου. Ο ίδιος συμφώνησε να συνομιλήσει μόνο με αντιπροσωπεία τους στον 4ο όροφο, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας.

Επεισόδια εκτυλίχθηκαν μεταξύ αγροτών της Βοιωτίας και αστυνομικών δυνάμεων στη Λιβαδειά INTIME NEWS

