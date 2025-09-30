Εξοργισμένοι οι αγρότες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Στον «αέρα» οι πληρωμές τους λόγω του σκανδάλου

Η άτυπη στάση πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με σοβαρές καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων σε συνδυασμό με το τελεσίγραφο των Βρυξελλών που λήγει στις 4 Νοεμβρίου για αναμόρφωση του οργανισμού προκαλεί πονοκέφαλο στην κυβέρνηση.

Ο κίνδυνος να βρεθεί αντιμέτωπη με τους αγρότες είναι ορατός, όπως - σύμφωνα με τον Alpha - να κληθεί να πληρώσει νέο βαρύ ευρωπαϊκό πρόστιμο και ακόμη και να υπάρξει αναστολή των επιδοτήσεων.

«Γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι αν τα πράγματα δεν γίνουν σωστά μπορεί να υπάρχει και μερική αναστολή των επιδοτήσεων. Παρακαλούμε όμως τους αγρότες να αντιληφθούν την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης», ανέφερε σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Η κυβέρνηση είναι ανίκανη και επικίνδυνη για τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου, είναι χρήσιμη όμως για τα συμφέροντα των ημέτερών της, όπως ο κ. Ξυλούρης και πολλοί άλλοι», απαντά με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Ήδη για το 2024, σύμφωνα με την Καθημερινή, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει καταβάλει περίπου 600 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους ενώ εξαιρετικά αβέβαιο είναι αν θα καταβληθεί μέσα στον Οκτώβριο η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης ύψους έως και 500 εκατ. ευρώ.

«Η τρίμηνη παύση πληρωμών κοινοτικών ενισχύσεων, λόγω των ανοιχτών υποθέσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πυροδοτήσει μια αλυσίδα αθετήσεων, υποχρεώσεων από πλευράς αγροτών. Ο αγροτικός τομέας καταρρέει», αναφέρει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.