«Δεν υπάρχει σκάνδαλο», κατέθεσε η διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ – Αιχμές για Βάρρα

Η πρώην διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέππα, κατέθεσε ότι το 2020, τότε επί προεδρίας του Γρηγόρη Βάρρα, ο Οργανισμός προχώρησε σε πληρωμή «ύποπτων» ΑΦΜ, που βρίσκονταν υπό εισαγγελικό έλεγχο.

Ωστόσο, προσέθεσε πως «δεν υπάρχει σκάνδαλο. Ούτε κυκλώματα ανομίας υπάρχουν και δεν αισθάνθηκα καμία πίεση, ούτε μου δόθηκε αντίθετη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο οδηγία από κάποιον», μιλώντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

«Υπάρχουν ενδεχομένως παραβατικές συμπεριφορές και υπάρχει ενδεχομένως απάτη. Δεν είναι όμως δόκιμος ο όρος “σκάνδαλο”, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται και άλλες βάσεις δεδομένων. Να βάλουμε στην πραγματική του υπόσταση το θέμα της ευθύνης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παντού υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές. Μένει να αποδειχθεί τι από όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά κυκλώματα ανομίας δεν υπάρχουν», ανέφερε ακόμη.

Ο διάλογος της μάρτυρος με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, έχει ως εξής:

– Κόκκαλης: «Στέλνει μία μηνυτήρια αναφορά εξονυχιστική για την υπόθεση των Τρικάλων που αφορά τον κ. Μαγειριά και άλλους. Αυτοί συνέχισαν να πληρώνονται;».

– Ρέππα: «Όταν στέλνεται μία αναφορά, ενημερώνεται η διεύθυνση ή η υπηρεσία που είχε αναλάβει. Αν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από τον πρόεδρο συνεχίζουν κανονικά οι πληρωμές. Θέλω να πω ότι δεν είχαμε κάποια εντολή από τον πρόεδρο προς αυτή τη κατεύθυνση. Λέμε το τι προβλέπεται. Στο παρελθόν υπήρχε. Προβλεπόταν ότι σε παραγωγούς που έχουν κάποια ποινική δίωξη δεν χορηγείται η εξισωτική αποζημίωσης».

– Κόκκαλης: «Τώρα, όμως, δεν πληρώνονται».

– Ρέππα: «Ίσως έδωσε εντολή η διοίκηση».

– Κόκκαλης: «Να συνάγω ότι αυτή η περίπτωση συνέχισε να πληρώνεται;».

– Ρέππα: «Ναι».

Πέραν αυτού, η Ρέππα αποκάλυψε ότι ο Βάρρας πίεζε τις αρμόδιες υπηρεσίες να χρησιμοποιήσουν την τεχνική λύση του 2019 προκειμένου να γίνουν οι κατανομές βοσκότοπων και οι πληρωμές των ενισχύσεων για το 2020.

Πρόκειται για την τεχνική λύση που ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, συμφώνησε (σ.σ. υπέγραψε το «συμφωνώ») και για την οποία ο Βάρρας τον κατήγγειλε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία για παράβαση καθήκοντος, όπως σχολίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο διάλογος στην Εξεταστική:

– Ρέππα: «Μέσα από την αποτύπωση των ευρημάτων που προέκυψαν από ελέγχους παρατηρούσαμε αύξηση του ζωικού κεφαλαίου και συζητούσαμε πως θα διαχειριστούμε την υπόθεση με πιθανή τροποποίηση της τεχνικής λύσης. Υπήρχαν συσκέψεις χωρίς σαφείς οδηγίες από τον κ. Βάρρα. Συντάχθηκε 2ο ενημερωτικό σημείωμα και θέταμε τα προβλήματα με την παράκληση τα προβλήματα αυτά να φτάσουν στον υπουργό και να ληφθούν αποφάσεις για να τα διευθετήσουμε. Ενώ, λοιπόν, ζητούσαμε από τον κ. Βάρρα στις συναντήσεις να μεταφέρει το θέμα στον υπουργό κάθε φορά που γυρνούσε μας έλεγε ότι δεν πρόλαβε να το συζητήσει. Δυστυχώς φτάσαμε τον Σεπτέμβριο του 2020 και δεν είχε γίνει τίποτα. Καμία αλλαγή στον τρόπο κατανομής και στην υπουργική απόφαση, έπρεπε όμως να προχωρήσουμε στην κατανομή για να είμαστε σε θέση τον Οκτώβριο να προχωρήσουμε στην προκαταβολή. Ο κ. Βάρρας επέμεινε να χρησιμοποιήσουμε την κατανομή του 2019 όπως ήταν, για να μην χρειαστεί να συζητήσει εκ νέου με τον Υπουργό».

– Λαζαρίδης: «Την κατανομή δηλαδή για την οποία ο κ. Βάρρας κατηγορεί σήμερα τον κ. Βορίδη».

– Ρέππα: «Ναι. Επέμενε πολύ να χρησιμοποιήσουμε την ίδια κατανομή. Εξηγούσαμε ότι δεν μπορεί να είναι σταθερή η κατανομή. Η απόφαση αναφέρει κριτήρια μειώσεων εκτάσεων αν ο παραγωγός έχει μειώσει το κοπάδι του».

– Λαζαρίδης: «Πείτε μας ποια ήταν τα αποτελέσματα»

– Ρέππα: «Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν με τα κριτήρια του 2019 να κάνουμε την κατανομή για την προκαταβολή του 2020. Δεν έγινε κατανομή σε νεοεισερχόμενους και νέους γεωργούς που είχαν αιτήσεις στην Κρήτη. Είχαμε εντολή από τον πρόεδρο να μην γίνει κατανομή σε αυτούς τους παραγωγούς. Διαφωνούσαμε γιατί είναι παράβαση της απόφασης από την στιγμή που είχαν παραγωγή και ενεργή εκμετάλλευση. Το αποκορύφωμα αυτής της συνεργασίας ήταν ότι τον Οκτώβριο λίγο πριν αποχωρήσει. Ο Βάρρας μάς έστειλε ένα έγγραφο και μας εγκαλεί. Το έγγραφο απευθύνεται σε εμένα έχει ημερομηνία 30/10/2020, δηλαδή 4 – 5 μέρες μετά την προκαταβολή και μας εγκαλεί να προβούμε σε όλες τις ενέργειες για την κατανομή του 2019 στο 2020 με βάση την υπουργική απόφαση που μνημονεύει».