Κρήτη: Κτηνοτρόφος προπηλάκισε κλιμάκιο ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πουτ…, θα σας διαλύσω»

Άγριο προπηλακισμό και απειλές καταγγέλλει ότι δέχθηκε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ από κτηνοτρόφο της Κρήτης, κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου για να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής ενίσχυσης για βιολογική παραγωγή.

Σύμφωνα με έγγραφη αναφορά των τριών γυναικών υπαλλήλων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι ελεγχόμενοι κτηνοτρόφοι στην περιοχή των Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης τις απείλησαν «με αιχμηρό αντικείμενο» λέγοντας ότι θα τους «διαλύσουν το κεφάλι», ενώ τις εκδίωξαν αποκαλώντας τις «που… και καρ…».

«Στο σημείο του ελέγχου παραβρίσκονταν εκτός από τον ελεγχόμενο οι γονείς και τα αδέλφια του», αναφέρει η έκθεση ελέγχου με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 2025 και επισημαίνεται ακόμη:

«Ο πατέρας ήταν εξαρχής εριστικός στρεφόμενος ενάντια στο υπουργείο που διενεργεί ελέγχους τη συγκεκριμένη περίοδο, που τα ζώα γεννούν. Αφού έγινε ο πρώτος διοικητικός έλεγχος ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του πατέρα αρχίσαμε την καταμέτρηση και τον έλεγχο των ενωτίων μπαίνοντας στον περιφραγμένο χώρο που αυτός μας οδήγησε εντός του στάβλου και ελέγχθηκαν περίπου 70 πρόβατα.

Μεταφερθήκαμε σε διπλανό του χώρο (οριοθετημένο με πλέγμα) όπου υπάρχουν κατσίκες, πρόβατα και νεαροί αμνοί και με την βοήθεια των μελών της οικογένειας ελέγχθησαν 30 περίπου πρόβατα.

Ο πατέρας εκεί δήλωσε ότι ο έλεγχος σταματά γιατί στον επόμενο φραγμένο χώρο που δεν μας επέτρεψε να μπούμε, ήταν τα ζώα που είχαν γεννήσει πρόσφατα και τα νεογνά».

Επιπλέον, γράφουν πως «προσπαθήσαμε να του εξηγήσουμε ότι στο πρακτικό που θα συνταχθεί, θα καταγράψουμε τα ζώα που ελέγχθηκαν και ότι τα άλλα δε στάθηκε δυνατό να καταμετρηθούν. Η απάντησή του ήταν να αρπάξει τις σημειώσεις του ελέγχου και να τις σκίσει, γι’ αυτό και δεν αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των ελεγχόμενων ζώων.

Στη συνέχεια, απείλησε τη Μ.Λ. ότι θα της διαλύσει το κεφάλι, σηκώνοντας το χέρι, στο οποίο κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήσουμε πριν για να κόψει τον σπάγκο που ένωνε τα πλέγματα.

Η μητέρα του ελεγχόμενου προσπάθησε να παρέμβει, χωρίς αποτέλεσμα και ο ελεγχόμενος, που ήταν παρών, δεν αντέδρασε. Στη συνέχεια εκδιωχτήκαμε συνοδευόμενες από ύβρεις, όπως “που…νες” και “κα…ες”.

Τραπήκαμε σε φυγή κατευθυνόμενες προς το αυτοκίνητο της Περιφέρειας που μας περίμενε. Ο οδηγός Π.Δ. έχοντας ακούσει τον μαινόμενο πατέρα του κτηνοτρόφου και τις ύβρεις, μάς παρότρυνε να μπούμε άμεσα στο αυτοκίνητο χωρίς να αφαιρέσουμε τις στολές και τα ποδονάρια που φορούσαμε».

Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια του κτηνοτρόφου καταγγέλλει το περιφερειακό κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον θάνατο τριών νεογνών αρνιών, καταθέτοντας μάλιστα και φωτογραφία από το περιστατικό.

Πάντως, για το συμβάν δεν ενημερώθηκε το τοπικό κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας, ούτε και υπεβλήθη κάποια έγκληση, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr.