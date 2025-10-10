Κρήτη: Κτηνοτρόφος προπηλάκισε κλιμάκιο ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πουτ…, θα σας διαλύσω»

Τρεις εργαζόμενες του ΟΠΕΚΕΠΕ δέχτηκαν απειλές στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν πήγαν να ελέγξουν κτηνοτροφική μονάδα

Newsbomb

Κρήτη: Κτηνοτρόφος προπηλάκισε κλιμάκιο ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πουτ…, θα σας διαλύσω»
INTIME.
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άγριο προπηλακισμό και απειλές καταγγέλλει ότι δέχθηκε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ από κτηνοτρόφο της Κρήτης, κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου για να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής ενίσχυσης για βιολογική παραγωγή.

Σύμφωνα με έγγραφη αναφορά των τριών γυναικών υπαλλήλων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι ελεγχόμενοι κτηνοτρόφοι στην περιοχή των Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης τις απείλησαν «με αιχμηρό αντικείμενο» λέγοντας ότι θα τους «διαλύσουν το κεφάλι», ενώ τις εκδίωξαν αποκαλώντας τις «που… και καρ…».

«Στο σημείο του ελέγχου παραβρίσκονταν εκτός από τον ελεγχόμενο οι γονείς και τα αδέλφια του», αναφέρει η έκθεση ελέγχου με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 2025 και επισημαίνεται ακόμη:

«Ο πατέρας ήταν εξαρχής εριστικός στρεφόμενος ενάντια στο υπουργείο που διενεργεί ελέγχους τη συγκεκριμένη περίοδο, που τα ζώα γεννούν. Αφού έγινε ο πρώτος διοικητικός έλεγχος ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του πατέρα αρχίσαμε την καταμέτρηση και τον έλεγχο των ενωτίων μπαίνοντας στον περιφραγμένο χώρο που αυτός μας οδήγησε εντός του στάβλου και ελέγχθηκαν περίπου 70 πρόβατα.

Μεταφερθήκαμε σε διπλανό του χώρο (οριοθετημένο με πλέγμα) όπου υπάρχουν κατσίκες, πρόβατα και νεαροί αμνοί και με την βοήθεια των μελών της οικογένειας ελέγχθησαν 30 περίπου πρόβατα.

Ο πατέρας εκεί δήλωσε ότι ο έλεγχος σταματά γιατί στον επόμενο φραγμένο χώρο που δεν μας επέτρεψε να μπούμε, ήταν τα ζώα που είχαν γεννήσει πρόσφατα και τα νεογνά».

Επιπλέον, γράφουν πως «προσπαθήσαμε να του εξηγήσουμε ότι στο πρακτικό που θα συνταχθεί, θα καταγράψουμε τα ζώα που ελέγχθηκαν και ότι τα άλλα δε στάθηκε δυνατό να καταμετρηθούν. Η απάντησή του ήταν να αρπάξει τις σημειώσεις του ελέγχου και να τις σκίσει, γι’ αυτό και δεν αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των ελεγχόμενων ζώων.

Στη συνέχεια, απείλησε τη Μ.Λ. ότι θα της διαλύσει το κεφάλι, σηκώνοντας το χέρι, στο οποίο κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποιήσουμε πριν για να κόψει τον σπάγκο που ένωνε τα πλέγματα.

Η μητέρα του ελεγχόμενου προσπάθησε να παρέμβει, χωρίς αποτέλεσμα και ο ελεγχόμενος, που ήταν παρών, δεν αντέδρασε. Στη συνέχεια εκδιωχτήκαμε συνοδευόμενες από ύβρεις, όπως “που…νες” και “κα…ες”.

Τραπήκαμε σε φυγή κατευθυνόμενες προς το αυτοκίνητο της Περιφέρειας που μας περίμενε. Ο οδηγός Π.Δ. έχοντας ακούσει τον μαινόμενο πατέρα του κτηνοτρόφου και τις ύβρεις, μάς παρότρυνε να μπούμε άμεσα στο αυτοκίνητο χωρίς να αφαιρέσουμε τις στολές και τα ποδονάρια που φορούσαμε».

Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια του κτηνοτρόφου καταγγέλλει το περιφερειακό κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον θάνατο τριών νεογνών αρνιών, καταθέτοντας μάλιστα και φωτογραφία από το περιστατικό.

Πάντως, για το συμβάν δεν ενημερώθηκε το τοπικό κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας, ούτε και υπεβλήθη κάποια έγκληση, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:04ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις 14 Οκτωβρίου - «Χειρόφρενο» στα ΜΜΜ - Πώς θα κινηθούν Μετρό, Τραμ και Ηλεκτρικός

19:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βοτανικός: Παπασταύρου και Δούκας επισκέφτηκαν τα έργα διπλής ανάπλασης

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Λα Νίνια: Τι είναι το φαινόμενο που φέρνει ψύχος και πρόωρο χειμώνα - Τι καιρό να περιμένουμε

19:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταφορά χρημάτων: Τι αλλάζει στις μεταφορές χρημάτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Αξιωματούχος της Χαμάς ευχαριστεί τον Τραμπ για την συμφωνία, αλλά αποδοκιμάζει την επιλογή Μπλερ

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι ηθοποιοί του Hollywood για το 2025

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας από σπίτι

19:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Τεράστια» έκρηξη σε στρατόπεδο στο Τενεσί - Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους - Βίντεο

19:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Αϊβάζογλου: «Σε συνεργασία με τη FIBA συνεχίζουμε καλή τη πίστει τις συζητήσεις με την EuroLeague»

19:33TRAVEL

Εκεί όπου η ιστορία συναντά τον μύθο: Περιήγηση στους ιερούς νεολιθικούς τάφους της Σαρδηνίας - Ο λόγος που ονομάζονται «σπιτάκια των νεράιδων»

19:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Οργή Τραμπ προς την Κίνα: «Σκέφτομαι μαζική αύξηση δασμών» - Ακυρώθηκε η συνάντηση με Σι

19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Σκλαβενίτη στο Μαξίμου - Τι συζήτησαν

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Λοτζ: Πέθανε ο τραγουδιστής και μπασίστας των Moody Blues

19:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Sold out για το εκτός έδρας με Μπαρτσελόνα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος προπηλάκισε κλιμάκιο ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πουτ…, θα σας διαλύσω»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης: Έρευνα για ασυνήθιστα στοιχήματα πριν ανακοινωθεί η νίκη της Μασάδο σύμφωνα με το Bloomberg

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μακρόν θα ανακοινώσει μέχρι τις 21:00 τον νέο πρωθυπουργό - Τα πιθανά ονόματα

18:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαϊκή έκθεση αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Τι καταγγέλλει ο Γιάννης Μανιάτης του ΠΑΣΟΚ

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Η μοιραία συνάντηση πριν τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς - Τη χτυπά και πέφτει αναίσθητη - Δείτε βίντεο

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι λέει για τις πολιτικές του προθέσεις ο Αλέξης Τσίπρας στην πολυαναμενόμενη αυριανή συνέντευξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Τεράστια» έκρηξη σε στρατόπεδο στο Τενεσί - Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους - Βίντεο

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος προπηλάκισε κλιμάκιο ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πουτ…, θα σας διαλύσω»

18:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα – Τον βρήκαν με tie wrap στα χέρια

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Ο συγκινητικός επικήδειος από τα αδέλφια της

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Το βίαιο παρελθόν του 43χρονου που κάρφωσε 100 φορές με το πιρούνι την έγκυο σύντροφό του και η 14χρονη κόρη που το έσκασε

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο δράστης έφτασε στην Κόρινθο με λευκό σκούτερ - Σταμάτησε για βενζίνη στην Κυπαρισσία - Τον ψάχνουν στην Αθήνα

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός αποκαλύπτει τα μοναδικά 5 επαγγέλματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν το 2030

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Καρέ-καρέ όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου – Ξεκινά σήμερα η δίκη

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

19:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Οργή Τραμπ προς την Κίνα: «Σκέφτομαι μαζική αύξηση δασμών» - Ακυρώθηκε η συνάντηση με Σι

15:15LIFESTYLE

Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ποια ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει μισθό έως 10.000 ευρώ και άριστη ποιότητα ζωής

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ η συμφωνία ειρήνευσης στη Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν κατά χιλιάδες, ο ισραηλινός στρατός αποσύρεται και ο Νετανιάχου προειδοποιεί

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Λα Νίνια: Τι είναι το φαινόμενο που φέρνει ψύχος και πρόωρο χειμώνα - Τι καιρό να περιμένουμε

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό: Οδηγός βυτιοφόρου έκλεβε καύσιμα και τα πουλούσε κρυφά - Τον «τσάκωσε» το Εσωτερικών Υποθέσεων

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ομαδικός ο βιασμός του 6χρονου από τρεις Αφγανούς σε δομή φιλοξενίας - Ο ένας τον ακινητοποίησε - Συνελήφθησαν και τους ασκήθηκε δίωξη

18:19LIFESTYLE

Εντίθ Πιάφ: Από την άνθιση του «μικρού σπουργιτιού» στην αιώνια δόξα - Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την ζωή της

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Ποια είναι η «σιδηρά κυρία» της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο - Η ιστορία ενός αμφιλεγόμενου βραβείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ