ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δύσκολο έως αδύνατο» να γίνουν οι πληρωμές μέχρι την 28η Οκτωβρίου είπε ο αντιπρόεδρος

Στην κατάθεση του ο Γεώργιος Ζαλίδης ανέφερε πως το επόμενο διάστημα θα δοθεί, «σε ένα βαθμό» η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης.

O αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γεώργιος Ζαλίδης στην Εξεταστική Επιτροπή
Στην καρδιά του προβλήματος είναι τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων είπε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως σήμερα) Γεώργιος Ζαλίδης, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που ερευνά το σύστημα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων.

«Το ότι ο σύμβουλος είναι ενιαίος και για το σύστημα πληρωμής και για την ενιαία αίτηση, δεν δίνει τα εχέγγυα ώστε να υπάρχουνε δύο ξεχωριστά και ανεξάρτητα συστήματα. Κατά την προσωπική επιστημονική μου άποψη, θα έπρεπε να υπάρχουνε δύο ξεχωριστές συμβάσεις [. . .] Αυτές οι πλατφόρμες έπρεπε να είναι, η μία της αίτησης, και η άλλη για το σύστημα πληρωμών. Να είναι διαφορετικές πλατφόρμες από διαφορετικούς ανθρώπους, ώστε εκεί να μην μπορεί να υπάρχει υπόνοια οποιουδήποτε πράγματος. Εγώ έτσι θα το έκανα», είπε ο κ. Ζαλίδης.

Με αφορμή μάλιστα ελέγχους στα πιστοποιητικά και τα τιμολόγια των οικολογικών σχημάτων, είπε ότι έχουν βρεθεί 45.000 τιμολόγια που είτε είναι επανάληψη το ένα του άλλου ή έχουν πρόβλημα. Σε σύνολο 100.000 ΑΦΜ τα μισά περίπου είναι δεσμευμένα, και στην ερώτηση εάν μπορούμε να συνδυάσουμε τα στοιχεία και να δούμε αυτά τα ΑΦΜ, από ποια ΚΥΔ έχουν εξυπηρετηθεί, «για να πάμε στην καρδιά του προβλήματος, που είναι τα ΚΥΔ» [. . .] είπε:

«Ναι υπάρχουνε και χωρικές διαστάσεις στο θέμα». Εξήγησε, δε, ότι τα ΚΥΔ που σχετίζονται με τα παραπάνω τιμολόγια είναι 40 από τα 500 συνολικά, δηλαδή το 8%.: «Τα παραστατικά αυτά έχουν διακινηθεί μόνο από αυτά τα ΚΥΔ».

Ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γεώργιος Ζαλίδης καταθέτοντας στην Εξεταστική της Βουλής

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, ο κ. Ζαλίδης είπε: «Ήξερα ότι σε αυτή την εβδομάδα θα βγαίναν οι παρτίδες, για ό,τι δεν είχαμε πληρώσει στις 15 Ιουνίου. Δεν ξέρω τώρα με τον OLAF εάν αυτό ισχύσει για αυτή την εβδομάδα», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, και συνέχισε: «Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών θα το ορίσει ο πρόεδρος του οργανισμού ο κ. Καββαδάς και ελπίζω, ότι αυτό που λέχθηκε κι από άλλον πρόεδρο, το "τραντίσιοναλ", που είναι της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου, να μπορέσουμε να το κρατήσουμε».

Στην παρατήρηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, και βουλευτή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη ότι για τον Οκτώβριο, αυτό μοιάζει δύσκολο, ο κ. Ζαλίδης είπε: «Είναι δύσκολο έως αδύνατο». «Θα μπορέσουμε να έχουμε την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης;», ρώτησε στη συνέχεια ο κ. Λαζαρίδης με τον κ. Ζαλίδη να λέει ότι «εκεί θα δοθεί, αλλά σε κάποιο μικρό βαθμό».

Ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας

Αναφορικά με τον τρέχοντα έλεγχο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τον Έλεγχο της Απάτης (OLAF) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Λαζαρίδης ρώτησε εάν ψάχνει συμπληρωματικά στοιχεία της έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ή ψάχνει τα στοιχεία που έχει δώσει η ευρωπαϊκή εισαγγελία και οι μάρτυρες που έχουν καταθέσει στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, με τον μάρτυρα να δηλώνει ότι και ο ίδιος αιφνιδιάστηκε για την παρουσία της OLAF. «Μήπως ψάχνουν τους εισαγγελείς; Μήπως ερευνούν τις έρευνες των εισαγγελέων; Ή τους συνεργάτες τους;», επανήλθε ο κ. Λαζαρίδης.

«Δεν ξέρω. [. . .] Με προβληματίζει, διότι θα είμαστε πάλι αναξιόπιστοι απέναντι στον Έλληνα αγρότη», απάντησε ο κ. Ζαλίδης. Όσο για το θέμα των ΚΥΔ και εάν αποτελούν την «μήτρα» του προβλήματος, ο κ. Ζαλίδης ρώτησε ρητορικά: «Υπάρχει σχέση μεταξύ Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων ή κάποιων ΚΥΔ και του συμβούλου; Υπάρχει». Παρατήρησε μάλιστα και ένα «θεσμικό κενό»: «Όταν κάνετε τη λογιστική σας δήλωση, ο λογιστής σας που υπογράφει είναι υπεύθυνος.. (Ωστόσο) ο αγρότης έχει αποκλειστικά την ευθύνη όταν υπογράφεται η ενιαία του δήλωση, και όχι ο "λογιστής" του, δηλαδή το ΚΥΔ του. Πρέπει να έχει συνευθύνη περί της αρτιότητας των δεδομένων. Αυτό έπρεπε να 'χει γίνει προχθές», τόνισε ο κ. Ζαλίδης.

Η κατάθεση του κ. Ζαλίδη διεκόπη για τη συμμετοχή των βουλευτών της επιτροπής σε ψηφοφορίες στην ολομέλεια της Βουλής, που αφορούσαν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας του εργασιακού νομοσχεδίου και αιτήσεις άρσης ασυλίας βουλευτών.

