Ηράκλειο: Πυροβολισμοί σε σπίτι στο Τυμπάκι – Δέχτηκε σκάγια την ώρα που κοιμόταν

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (18/11) στο Τυμπάκι του νομού Ηρακλείου, όταν ένας 61χρονος άνδρας από το Πακιστάν τραυματίστηκε από πυροβολισμό την ώρα που κοιμόταν στο κρεβάτι του.

Το συμβάν, που σημειώθηκε περίπου στις 05:00, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην περιοχή. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε από το παράθυρο, με αποτέλεσμα ο άνδρας να δεχτεί σκάγια στο χέρι και στην πλάτη, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διεκομίσθη στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, συνοδεία γιατρού, ώστε να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η ζωή του δεν κινδυνεύει, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο μόλις ενημερώθηκαν για το συμβάν και εξετάζουν προσεκτικά όλα τα ενδεχόμενα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα ούτε οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε ο 61χρονος.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση και εξετάζει προσεκτικά τα πιθανά κίνητρα, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο κάποιος να πυροβόλησε με την καραμπίνα από κοντινή απόσταση, με τα σκάγια να διαπερνούν το τζάμι και να τραυματίζουν τον άνδρα από το Πακιστάν.