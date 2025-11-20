Θεσσαλονίκη: Πτώση 3χρονου αγοριού από τις κερκίδες του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου
Το αγοράκι έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα τρίχρονο αγόρι έπεσε από τις κερκίδες του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης και μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο.
Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ, όταν -σύμφωνα με την αστυνομία- το αγοράκι ξέφυγε από την προσοχή του κηδεμόνα του, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 2,5 μέτρων.
Διακομίστηκε με τραύμα στο κεφάλι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται, εκτός κινδύνου, στην Παιδοχειρουργική Κλινική.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Πώς μπορείς να κερδίσεις πραγματικά χρήματα με ένα snap αυτή την Black Friday
10:00 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Το Kykloi by Priceless είναι σίγουρα ένα νέο εστιατόριο που αξίζει να επισκεφθείς
09:45 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία: Μπλακ άουτ σε περιοχές του Παρισιού
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 20 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
21:23 ∙ LIFESTYLE
Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion
08:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ