NBA: «Χτίζουν» σερί χωρίς Αντετοκούνμπο οι Μπακς – Όλα τα αποτελέσματα (21/02)

Οι Μπακς συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, μολονότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει εκτός, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη τους – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων του NBA που έγιναν ξημερώματα Σαββάτου (21/02).

AP Photo/Ella Hall
Τα «Ελάφια» επικράτησαν 139-118 των Πέλικανς και πήραν το τρίτο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα, φτάνοντας παράλληλα τις έξι νίκες στα τελευταία επτά παιχνίδια.

Κορυφαίος για το Μιλγουόκι ήταν ο Ράιαν Ρόλινς, ο οποίος σημείωσε 27 πόντους με επτά εύστοχα τρίποντα, πραγματοποιώντας την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του. Επίσης, ο Καμ Τόμας πρόσθεσε επίσης 27 πόντους, ενώ ο Κέβιν Πόρτερ συνέβαλε με 25.

Παρά την απουσία του τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, οι Μπακς διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και «καθάρισαν» το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο. Οι 32 πόντοι του Ζάιον Ουίλιαμσον δεν αποδείχθηκαν αρκετοί για τους Πέλικανς, που δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των γηπεδούχων στα τελευταία λεπτά.

Στη Μινεσότα, ο Άντονι Έντουαρντς ηγήθηκε των Τίμπεργουλβς με 40 πόντους στη νίκη με 122-111 απέναντι στους Μάβερικς, οι οποίοι συμπλήρωσαν δέκα διαδοχικές ήττες. Ο Ρούντι Γκομπέρ πρόσθεσε 22 πόντους και 17 ριμπάουντ, με το Ντάλας να συνεχίζει να επηρεάζεται από σημαντικές απουσίες.

Στην Ατλάντα, ο Τάιλερ Χίρο επέστρεψε από τραυματισμό και με 24 πόντους οδήγησε τους Χιτ στη νίκη (128-97) επί των Χοκς.

Οι Καβαλίερς διεύρυναν το νικηφόρο σερί τους, επικρατώντας των Χόρνετς με 118-113, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να πετυχαίνει 32 πόντους και να έχει καθοριστική συμβολή στην τελευταία περίοδο.

Στην Ουάσινγκτον, ο Άλοντες Ουίλιαμς σημείωσε 25 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ, στην κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του, οδηγώντας τους Ουίζαρντς στη νίκη (131-118) επί των Πέισερς.

Οι Γκρίζλις ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και επικράτησαν 123-114 των Τζαζ, με τον Ολιβιέ-Μαξένς Πρόσπερ να σημειώνει 23 πόντους και τον Τζι Τζι Τζάκσον να προσθέτει 20.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/02)

  • Ουάσινγκτον - Ιντιάνα 131-118
  • Σαρλότ - Κλίβελαντ 113-118
  • Μέμφις - Γιούτα 123-114
  • Ατλάντα - Μαϊάμι 97-128
  • Μινεσότα - Ντάλας 122-111
  • Νέα Ορλεάνη - Μιλγουόκι 118-139
  • Οκλαχόμα - Μπρούκλιν 105-86
  • Πόρτλαντ - Ντένβερ 103-157
  • Λ.Α. Λέικερς - Λ.Α. Κλίπερς 125-122

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 36-19
  2. Νέα Υόρκη 35-21
  3. Τορόντο 33-23
  4. Φιλαδέλφεια 30-25
  5. Μπρούκλιν 15-40

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 41-13
  2. Κλίβελαντ 36-21
  3. Μιλγουόκι 24-30
  4. Σικάγο 24-32
  5. Ιντιάνα 15-42

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ορλάντο 29-25
  2. Μαϊάμι 30-27
  3. Ατλάντα 27-31
  4. Σάρλοτ 26-31
  5. Ουάσινγκτον 16-39

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 43-14
  2. Ντένβερ 36-21
  3. Μινεσότα 35-22
  4. Πόρτλαντ 27-30
  5. Γιούτα 18-39

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 34-21
  2. Φίνιξ 32-24
  3. Γκόλντεν Στέιτ 29-27
  4. Λ.Α. Κλίπερς 27-29
  5. Σακραμέντο 12-45

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 39-16
  2. Χιούστον 34-20
  3. Μέμφις 21-33
  4. Ντάλας 19-36
  5. Νέα Ορλεάνη 15-42
