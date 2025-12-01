Αριάνα Γκράντε: Απαντά στα επικριτικά σχόλια για την εμφάνισή της - «Το σώμα μου, η επιλογή μου»

Η Αριάνα Γκράντε θέλει να βάλει τέλος στα σχόλια για το σώμα της που τη στοχεύουν εδώ και χρόνια.

Η 32χρονη ηθοποιός του «Wicked: For Good» μοιράστηκε μια συναισθηματική συνέντευξη από την περιοδεία προώθησης της ταινίας, υπενθυμίζοντας στους επικριτές της να είναι ευγενικοί.

Ariana Grande respondió a las críticas por su aspecto físico: “Es difícil protegerte de ese ruido” https://t.co/dyYgIHuDFk — Reseñas (@resenasconrn_) December 1, 2025

«Κοινοποιώ ξανά αυτό από πέρσι ως μια ευγενική υπενθύμιση προς όλους», έγραψε σε story της στο Instagram στις 29 Νοεμβρίου. Στη συνέντευξη για το web series Oui Oui Baguette, η Γκράντε με δάκρυα στα μάτια παραδέχτηκε ότι είναι συνηθισμένη στα σχόλια για την εμφάνισή της, αλλά χαρακτήρισε αυτή τη συμπεριφορά «επικίνδυνη» για όλους.

«Στη σημερινή κοινωνία υπάρχει μια άνεση που δεν θα έπρεπε να έχουμε – να σχολιάζουμε την εμφάνιση άλλων, την υγεία τους ή πώς παρουσιάζονται… κάτι που θεωρώ πραγματικά επικίνδυνο», είπε, ενώ η συμπρωταγωνίστριά της Cynthia Erivo της κρατούσε το χέρι.

Ariana Grande fires back at 'dangerous' criticism over her appearance on Wicked promo tour https://t.co/kAoqta3l52 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 29, 2025

Η τραγουδίστρια τόνισε επίσης την ευγνωμοσύνη της για το δίκτυο φίλων και οικογένειας που τη στηρίζει: «Είμαι πραγματικά τυχερή που έχω αυτό το σύστημα υποστήριξης και ξέρω ότι είμαι όμορφη».

Η Γκράντε έχει γίνει στόχος σχολίων για το βάρος της από τότε που ξεκίνησε την προώθηση του Wicked, με ανησυχίες να εντείνονται ακόμη και κατά την εμφάνισή της στα SAG Awards. Σε παλιότερη δήλωση στο TikTok, είχε εξηγήσει ότι το σώμα που θεωρούν κάποιοι «ιδανικό» για εκείνη, ήταν στην πραγματικότητα η πιο ανθυγιεινή εκδοχή της: «Ήμουν στο χαμηλότερο σημείο της ζωής μου όταν έμοιαζα "υγιής" για πολλούς».

Η Αριάνα Γκράντε στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στο Λονδίνο / AP

Η Γκράντε στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η κριτική για το σώμα της είναι επικίνδυνη και δεν έχει θέση στον δημόσιο διάλογο, και η φροντίδα για τον εαυτό της και η στήριξη των αγαπημένων της είναι προτεραιότητα.

