Αριάνα Γκράντε: Λύνει τη σιωπή της για την απώλεια βάρους - «Κανείς δεν γνωρίζει τι περνά ο άλλος»

Οι φήμες για διατροφικές διαταραχές και τη χρήση φαρμάκων αδυνατίσματος έχουν αναζωπυρωθεί, με την τραγουδίστρια να μην αφήνει πλέον αναπάντητο κανένα επικριτικό σχόλιο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Αριάνα Γκράντε: Λύνει τη σιωπή της για την απώλεια βάρους - «Κανείς δεν γνωρίζει τι περνά ο άλλος»

Η Αριάνα Γκράντε σε τελευταία της εμφάνιση, σε προβολή της νέας ταινίας "Wicked"

Καθώς η μεγάλη περιοδεία προώθησης της ταινίας «Wicked» συνεχίζεται, η Αριάνα Γκράντε βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Η αισθητή απώλεια βάρους που παρατήρησαν οι θαυμαστές της έχει αναζωπυρώσει συζητήσεις και σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, με τις φήμες να εντείνονται μέρα με τη μέρα.

Η δημόσια εικόνα της γίνεται αντικείμενο όλο και πιο επίμονης κριτικής. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν εικασίες για ενδεχόμενη διατροφική διαταραχή ή για χρήση φαρμάκων αδυνατίσματος, φήμες που η ίδια η Γκράντε έχει ζητήσει επανειλημμένα να σταματήσουν.

Όπως τόνισε μετά την πρεμιέρα του «Wicked» στη Γαλλία, τέτοιου είδους σχόλια μπορεί να είναι βαθιά πληγωτικά, υπογραμμίζοντας πως «κανείς δεν γνωρίζει τι περνά ο άλλος πίσω από τα φώτα και τις κάμερες».

Το βάρος της δημοσιότητας και η πίεση γύρω από την ταινία Wicked

Σύμφωνα με δημοσίευμα του People, η δημοσιότητα γύρω από τη σχέση της με τον Ίθαν Σλέιτερ και ο φόβος ότι το κοινό θα αναζητήσει ξανά ενδιαφέρον για τα παρασκήνια των γυρισμάτων, επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την ψυχολογία της. Παράλληλα, θέλει απεγνωσμένα η ταινία να πάει καλά, κάτι που αυξάνει το άγχος της σε μια ήδη ευάλωτη περίοδο.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη με Γαλλίδα δημοσιογράφο, όπου η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα εξοντωτικά πρότυπα ομορφιάς, η Γκράντε δεν μπόρεσε να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση. Η Σίνθια Ερίβο, που καθόταν δίπλα της, της έπιασε τρυφερά το χέρι ενώ εκείνη προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Έχω μεγαλώσει μπροστά στο κοινό από τα 16 μου. Έχω ακούσει τα πάντα. Κάθε πιθανή εκδοχή του "τι δεν πάει καλά με μένα"», είπε. «Διορθώνεις κάτι και μετά είναι λάθος για άλλον λόγο. Ακόμη και η εμφάνισή σου γίνεται θέμα».

Η Γκράντε τόνισε πως η συνεχής δημόσια κριτική για το σώμα της είναι «πραγματικά επικίνδυνη - για όλους όσοι εκτίθενται σε αυτήν».

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε ένα φαινόμενο που η ίδια χαρακτηρίζει «κοινωνικά αποδεκτή αγένεια»: «Σήμερα υπάρχει μια άνεση που δεν θα έπρεπε να υπάρχει - να σχολιάζουμε την εμφάνιση των άλλων, την υγεία τους, το πώς μοιάζουν, τι νομίζουμε ότι συμβαίνει στη ζωή τους. Είναι επικίνδυνο για όλους».

Τόνισε ότι πλέον δεν αφήνει χώρο για τέτοια σχόλια: «Δεν είναι καλοδεχούμενα. Έχω δουλειά να κάνω, έχω ζωή να ζήσω, ανθρώπους να αγαπήσω. Δεν δίνω χώρο σε τίποτα από αυτά».

Όσα είχε αποκαλύψει στο TikTok: αντικαταθλιπτικά, αλκοόλ και μια «ανθυγιεινή» εποχή

Οι εξηγήσεις που έδωσε δεν ήταν καινούριες, ήδη από το 2023 είχε μιλήσει στο TikTok για το βάρος της, αποκαλύπτοντας ότι η εποχή που πολλοί θεωρούσαν ότι «έδειχνε καλύτερα» ήταν η πιο σκοτεινή της: «Το σώμα με το οποίο συγκρίνετε το τωρινό μου ήταν η πιο ανθυγιεινή εκδοχή μου. Έπαιρνα πολλά αντικαταθλιπτικά, έπινα μαζί με αυτά και έτρωγα ανθυγιεινά. Ήμουν στη χειρότερη φάση της ζωής μου».

