Ειρήνη Μουρτζούκου: Το χειρόγραφο σημείωμα από τον Κορυδαλλό - «Θα φανεί η αλήθεια»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου εξακολουθεί να υποστηρίζει πως ουδέποτε πείραξε τον μικρό Παναγιωτάκη αλλά και πως δεν ευθύνεται εκείνη για τον θάνατό του 

Ειρήνη Μουρτζούκου: Το χειρόγραφο σημείωμα από τον Κορυδαλλό - «Θα φανεί η αλήθεια»
Επιμένει στην ενοχή της αναφορικά με τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, η Ειρήνη Μουρτζούκου η οποία έχει ομολογήσει τη δολοφονία 5 συνολικά βρεφών, ανάμεσα τους και τα δύο δικά της παιδιά.

Μάλιστα, η μοναδική ύποπτη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη υποστηρίζει πως δεν τον έχει πειράξει και πως δεν ευθύνεται εκείνη για τον θάνατό του. Μάλιστα τους ισχυρισμούς της υποστηρίζει και σε χειρόγραφο σημείωμα το οποίο έγραψε μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού στις οποίες κρατείται, και το οποίο έστειλε στον ΑΝΤ1.

«Περιμένω να ανοίξουν τα ηχητικά και θα φανεί η αλήθεια, ότι εγώ δεν πείραξα τον Παναγιώτη», αναφέρει χαρακτηριστικά το χειρόγραφο σημείωμα.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση θα διαδραματίσουν οι οι συνομιλίες που προκύπτουν από τις άρσεις απορρήτου των επικοινωνιών της Ειρήνης Μουρτζούκου, οι οποίες πλέον έχουν ενταχθεί στη δικογραφία και βρίσκονται στα χέρια της υπεράσπισής της.

Αφορά το σύνολο των επικοινωνιών που καταγράφηκαν στο κινητό της, από τη δολοφονία του μικρού Παναγιώτη τον Αύγουστο του 2024 έως και λίγο πριν από τη σύλληψή της, και οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υπόθεσης.

Μάλιστα, ο δικηγόρος της Μουρτζούκου είχε καταθέσει σχετικό αίτημα στις αρχές στις αρχές Δεκεμβρίου, ζητώντας την ένταξη των συνομιλιών στη δικογραφία, αίτημα που έγινε δεκτό. Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου επρόκειτο τότε να δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο του παιδιού, ωστόσο δεν απολογήθηκε, καθώς –σύμφωνα με την υπεράσπισή της– δεν είχε στη διάθεσή της το πλήρες υλικό των επικοινωνιών. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε η προσθήκη τους και πλέον αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα να δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

