Δήμος Αθηναίων: Παραμονή Χριστουγέννων οι ευχές μας γεμίζουν τον ουρανό

Κάλεσμα συμμετοχής στη γιορτή της πιο μαγικής νύχτας του χρόνου, στην πλατεία Κοτζιά, με μήνυμα φωτός, ελπίδας και αλληλεγγύης προς όλους



Ένα φαντασμαγορικό θέαμα υπόσχεται η «Νύχτα των Ευχών», την παραμονή των Χριστουγέννων, στην πλατεία Κοτζιά. Ο Δήμος Αθηναίων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους, στις 24 Δεκεμβρίου, στις 18.00, να στείλουν τις ευχές τους για το νέο έτος με τα παραδοσιακά βιοδιασπώμενα φαναράκια, που θα ελευθερωθούν στον αττικό ουρανό.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Γιορτάζουμε την πιο μαγική νύχτα του χρόνου στην πλατεία Κοτζιά. Παραμονή Χριστουγέννων αφήνουμε χιλιάδες φαναράκια να φωτίσουν τον ουρανό της Αθήνας. Στέλνουμε φως ελπίδας και αλληλεγγύης με τις ευχές μας να “ταξιδεύουν” πάνω από την πόλη. Σας περιμένουμε όλους στη “Νύχτα των Ευχών”».

Η νύχτα των ευχών

Φέτος, η «Νύχτα των Ευχών» αποκτά μια ακόμα πιο γιορτινή διάσταση. Για πρώτη φορά, τα φαναράκια θα «πετάξουν» με φόντο το μαγικό σκηνικό της νέας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που έχει στήσει ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά. Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης, Αθήνα 9.84, θα δίνει τον ρυθμό από το πρωί με ένα ειδικό DJ set και τον παραγωγό Νίκο Λυμπερόπουλο να επιλέγει γιορτινές μελωδίες για να μας βάλει στο κλίμα της ημέρας. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, θα συνεχίσει με ζωντανή μετάδοση από το Music Corner της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων για τα «Χριστούγεννα στην Αθήνα».

Ευχαριστούμε θερμά το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία για το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο που στήθηκε στην πλατεία Συντάγματος και τον στολισμό του, καθώς και την Protergia, αναπόσπαστο μέλος της METLEN, για τον εναέριο στολισμό στην οδό Ερμού και τη χριστουγεννιάτικη φάτνη στην πλατεία Μητροπόλεως.

