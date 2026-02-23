Ρομπ Ράινερ: Αθώος για τη διπλή δολοφονία των γονιών του δηλώνει ο γιος τους Νικ

Αθώος για δύο κατηγορίες φόνου πρώτου βαθμού για τη δολοφονία των γονιών του, Ρομπ και Μισέλ Ράινερ, δήλωσε τη Δευτέρα, ο γιος τους Νικ.

Η συνήγορός του, Κίμπερλι Γκριν, υπέβαλε την ένσταση εκ μέρους του, ενώ αυτός στεκόταν πίσω από ένα τζάμι σε έναν χώρο κράτησης ενός κατάμεστου δικαστηρίου του Λος Άντζελες.

Η Ρόμι και ο Νικ Ράινερ / AP

Ο 32χρονος Νικ, το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά του Ρομπ Ράινερ, κρατείται χωρίς εγγύηση από τη σύλληψή του λίγες ώρες μετά τον θάνατο του ηθοποιού-σκηνοθέτη και της συζύγου του, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί με μαχαιριές στις 14 Δεκεμβρίου στο σπίτι τους στην αριστοκρατική περιοχή Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.

Ο Ράινερ εμφανίστηκε στο δικαστήριο σε κλειστό χώρο κράτησης με ξυρισμένο κεφάλι και φορώντας ρούχα φυλακής. Μίλησε σύντομα με τη δικηγόρο του πριν ο δικαστής ξεκινήσει την σύντομη ακροαματική διαδικασία. Απάντησε θετικά μόλις σε μια ερώτηση του δικαστή. Δεν φορούσε το προστατευτικό ρούχο για την πρόληψη αυτοκτονίας, όπως στην πρώτη εμφάνισή του στο δικαστήριο τον Δεκέμβριο.



Ο αναπληρωτής εισαγγελέας δήλωσε ότι το γραφείο του εξακολουθεί να περιμένει την πλήρη έκθεση της αυτοψίας για την υπόθεση, αλλά όλα τα άλλα στοιχεία έχουν παραδοθεί στην υπεράσπιση.

Η δήλωση αθωότητας του Νικ Ράινερ είναι συνηθισμένη για τους κατηγορούμενους σε ποινικές υποθέσεις σε αυτό το στάδιο της υπόθεσης, ενώ οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμη αποφασίσει εάν θα επιδιώξουν την θανατική ποινή για τον κατηγορούμενο.

Ο προηγούμενος συνήγορος του Ράινερ, ο γνωστός δικηγόρος Άλαν Τζάκσον, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την υπόθεση στην προηγούμενη ακροαματική διαδικασία τον Ιανουάριο λόγω, όπως επικαλέστηκε, περιστάσεων πέραν του ελέγχου του ίδιου και του πελάτη του.

Alan Jackson, the attorney for Nick Reiner, arrives in court to defend Reiner on murder charges for the killing of his parents Rob and Michele Reiner Wednesday, Dec. 17, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Damian Dovarganes) AP

Αν και αρνήθηκε να αποκαλύψει τους λόγους, δήλωσε κατηγορηματικά έξω από το δικαστήριο ότι «σύμφωνα με τους νόμους της Καλιφόρνια, ο Νικ Ράινερ δεν είναι ένοχος για φόνο».

Δεν είναι σαφές ποιος προσέλαβε τον Τζάκσον για να εκπροσωπήσει τον Νικ ή ποιος τον πλήρωσ.πλήρωνε τον λογαριασμό.