Δασμοί: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναβάλει την ψηφοφορία για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, ανακοίνωσε ότι η ψηφοφορία επί του κειμένου της δασμολογικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ έχει αναβληθεί.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέστειλε προσωρινά τη διαδικασία κύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ τη Δευτέρα, εν μέσω ανησυχιών ότι οι τελευταίοι δασμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παραβιάζουν τους όρους της διατλαντικής συμφωνίας που είχε συναφθεί το καλοκαίρι του 2025.

Η απόφαση ελήφθη αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε την προηγούμενη Παρασκευή τους βασικούς δασμούς που είχαν αποτελέσει τη βάση της συμφωνίας, η οποία είχε υπογραφεί στο γκολφ ρεζορτ Turnberry της Σκωτίας. Ο Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα επιβάλει νέους παγκόσμιους δασμούς 15%, προκαλώντας ανησυχία στις Βρυξέλλες.

«Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί και δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα ή πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν στην πραγματικότητα τη συμμόρφωση με τη συμφωνία του Ιουλίου. Για τον λόγο αυτό, μια σαφής πλειοψηφία αποφάσισε να τροποποιήσει το κείμενο και να αναβάλει την ψηφοφορία επί των δύο νομοθετικών φακέλων. Εξ ου και η πρόταση να ακυρωθούν οι δύο ψηφοφορίες αύριο το πρωί».

Το Κοινοβούλιο ουσιαστικά ευθυγραμμίζεται με τη θέση της Επιτροπής της ΕΕ, η οποία έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ να διευκρινίσουν τις προθέσεις τους.

Ο Λάνγκε δήλωσε: «Θέλουμε σαφήνεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουμε να δούμε ότι σέβονται τη συμφωνία».

Η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, αποσκοπούσε στην επικύρωση της θέσης του Σώματος επί νομοθεσίας που καταργεί δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και αστακούς, βασικό στοιχείο των δεσμεύσεων της ΕΕ.

Η Γερμανίδα ευρωβουλευτής των Πράσινων, Anna Cavazzini, δήλωσε: «Η απόφαση να αναβληθεί η ψήφιση είναι η σωστή. Σε αυτήν την τεράστια αβεβαιότητα, μια ψηφοφορία θα ήταν μη δικαιολογημένη».

Ο νέος παγκόσμιος δασμός 15% του Τραμπ θα επιβληθεί επιπλέον των υφιστάμενων δασμών. Οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι αυτό αποτελεί άμεση παραβίαση της συμφωνίας Turnberry και της κοινής δήλωσης που είχε οριστικοποιήσει ανώτατο δασμό 15% για τα περισσότερα προϊόντα.

Η Επιτροπή της ΕΕ, διά του Επιτρόπου Maroš Šefčovič, επανέλαβε τη σημασία του πλήρους σεβασμού της συμφωνίας ΕΕ – ΗΠΑ, ενώ οι διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή της πλευράς της ΕΕ θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μόνο μετά τη διαμόρφωση επίσημης θέσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Wall Street γίνεται αρνητική λόγω της αβεβαιότητας

Η Wall Street, μετά από ένα αργό ξεκίνημα, έγινε αρνητική, λόγω αμφιβολιών για την αμερικανική εμπορική πολιτική μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ την Παρασκευή που ακύρωσε μεγάλο μέρος των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ. Μετά από σχεδόν μία ώρα συναλλαγών, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 1,30%, ο Nasdaq κατά 0,66% και ο S&P 500 κατά 0,60%.

Σε απάντηση στην απόφαση του Δικαστηρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10%, ο οποίος αργότερα αυξήθηκε στο 15%. Ωστόσο, παραμένουν πολλές αβεβαιότητες σχετικά με τον αντίκτυπο της οπισθοδρόμησης, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συμφωνιών που έχουν ήδη διαπραγματευτεί. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του Δημοσίου μειώθηκε στο 4,05% από 4,08% την Παρασκευή.

