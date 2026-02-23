Ευρωπαϊκή Ένωση: Προς πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί το πάγωμα της επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μέχρι να λάβει περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο δασμολογικό πρόγραμμα των ΗΠΑ.

Η Υπηρεσία Τελωνείων των ΗΠΑ ανακοίνωσε την παύση είσπραξης ορισμένων προσωρινών δασμών που είχε επιβάλει ο πρόεδρος Τραμπ μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς το πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το νέο της πρόγραμμα περί δασμών, μεταδίδει το Bloomberg ⁠News.

Το πρακτορείο Reuters που αναμεταδίδει την είδηση σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία. Η ΕΕ θέλει πρώτα να λάβει περισσότερες λεπτομέρειες από τις ΗΠΑ σχετικά με το νέο δασμολογικό της πρόγραμμα, ανέφερε το Bloomberg.

Όπως σημειώνει το γερμανικό Spiegel, χθες, ο Ευρωβουλευτής Μπερντ Λάνγκε ζήτησε την αναβολή της ψηφοφορίας αυτής της εβδομάδας για την εμπορική συμφωνία, δεδομένης της ασαφούς κατάστασης. «Απλό δασμολογικό χάος εκ μέρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ», έγραψε ο Σοσιαλδημοκράτης την Κυριακή στην πλατφόρμα X. «Κανείς δεν μπορεί πλέον να το καταλάβει».

Τα τελωνεία των ΗΠΑ θα σταματήσουν ορισμένες εισπράξεις τελωνείων από την Τρίτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε προσωρινούς δασμούς 15% το Σάββατο, σε απάντηση σε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ακύρωσε τους παγκόσμιους δασμούς του Τραμπ. Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ ανακοίνωσε τώρα το τέλος αυτών των δασμών. Η υπηρεσία δήλωσε ότι ορισμένοι δασμοί που επιβάλλονται στο πλαίσιο έκτακτων εξουσιών δεν θα εισπράττονται πλέον από τα μεσάνυχτα της Τρίτης (τοπική ώρα).

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι ανακοίνωσαν ότι όλοι οι δασμολογικοί κωδικοί για τους υφιστάμενους δασμούς IEEPA θα απενεργοποιηθούν. Η αλλαγή ισχύει για εμπορεύματα που εισάγονται στις ΗΠΑ ή εξάγονται από τελωνειακές αποθήκες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος ή μετά από αυτήν. Αρχικά, δεν ήταν σαφές γιατί οι δασμοί συνέχισαν να επιβάλλονται για αρκετές ημέρες παρά την απόφαση του δικαστηρίου. Δεν δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με πιθανές επιστροφές δασμών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Άλλοι εισαγωγικοί δασμοί των ΗΠΑ παραμένουν ανεπηρέαστοι. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι δασμοί που επιβάλλονται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, τόνισε ο οργανισμός.

Διεθνής αντίκτυπος

Η αβεβαιότητα έχει διεθνείς επιπτώσεις: Η Ινδία, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Εμπορίου της, ανέβαλε μια επίσκεψη αντιπροσωπείας στην Ουάσιγκτον που είχε προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα. Η ακύρωση ήταν μια άμεση αντίδραση στην απόφαση και τους νέους δασμούς, όπως αναφέρθηκε.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία τον Ιούλιο για την αποφυγή ενός εμπορικού πολέμου. Η συμφωνία αυτή ορίζει ότι η ΕΕ θα καταργήσει τους εισαγωγικούς δασμούς σε πολλά αμερικανικά προϊόντα.

«Η τρέχουσα κατάσταση δεν ευνοεί το «δίκαιο, ισορροπημένο και αμοιβαία επωφελές» διατλαντικό εμπόριο και επενδύσεις», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της την Κυριακή. «Μια συμφωνία είναι μια συμφωνία. Ως ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η ΕΕ αναμένει από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους που ορίζονται στην Κοινή Διακήρυξη - όπως ακριβώς η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της».

