Πάγωμα της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ εισηγείται ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναβάλει την ψηφοφορία για τη νομοθεσία που υλοποιεί την ευρωπαϊκή πλευρά της διατλαντικής εμπορικής συμφωνίας, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει τους παγκόσμιους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή κορυφαίος ευρωβουλευτής, επικαλούμενος νέα νομική αβεβαιότητα γύρω από τη συμφωνία. «Οι όροι της Συμφωνίας του Turnberry και η νομική βάση πάνω στην οποία οικοδομήθηκε έχουν αλλάξει», ανέφερε ο Bernd Lange, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Οι νέοι δασμοί που βασίζονται στο Άρθρο 122 δεν συνιστούν παραβίαση της συμφωνίας; Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν γνωρίζει αν οι ΗΠΑ θα την τηρήσουν ή αν θα μπορέσουν καν να το κάνουν», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

«Στην αυριανή έκτακτη συνεδρίασή μας, θα προτείνω στη διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου να τεθεί σε αναστολή η νομοθετική διαδικασία έως ότου υπάρξει σαφής νομική αξιολόγηση και ξεκάθαρες δεσμεύσεις από την αμερικανική πλευρά», πρόσθεσε.

Μία ημέρα μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ακυρώσει τη βασική δασμολογική του πολιτική, ο Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σχεδιάζει την επιβολή νέου ενιαίου παγκόσμιου δασμού 15%, αυξάνοντας το ποσοστό από 10%. Για τον σκοπό αυτό επικαλέστηκε το Άρθρο 122 του Αμερικανικού Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλει δασμούς έως 15% για την αντιμετώπιση «μεγάλου και σοβαρού ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών», για διάστημα έως 150 ημερών, εκτός αν το Κογκρέσο εγκρίνει παράταση.

Η ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, αποσκοπεί στην επικύρωση της θέσης του Σώματος επί νομοθεσίας που καταργεί δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και αστακούς, βασικό στοιχείο των δεσμεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο συμφωνίας που επετεύχθη στο γκολφ θέρετρο του Τραμπ στο Turnberry το περασμένο καλοκαίρι.

Η πρόταση αναβολής του Lange θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση που έχει οριστεί για το απόγευμα της Δευτέρας.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα, τάσσεται κατά της αναβολής, όπως δήλωσε στο POLITICO η επικεφαλής διαπραγματεύτρια Željana Zovko.

Οι Πράσινοι, μέσω της εισηγήτριας Anna Cavazzini, ανέφεραν: «Η ψηφοφορία για τη Συμφωνία του Turnberry στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παγώσει μέχρι να υπάρξει σαφήνεια».

«Ήταν σαφές ότι οι δασμοί του Τραμπ ήταν παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου. Τώρα έχουμε επιβεβαίωση ότι ήταν παράνομοι και βάσει του αμερικανικού δικαίου», δήλωσε την Παρασκευή.

