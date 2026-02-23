Μεντιλίμπαρ: «Δεν υπάρχει η πίεση του "πρέπει" για την πρόκριση»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θεωρεί πως ο Ολυμπιακός δεν έχει την υποχρέωση να προκριθεί στην επόμενη φάση, κάτι που δημιουργεί λιγότερη πίεση.

Ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει το όνειρο της ανατροπής, το βράδυ της Τρίτης (24/2, 22:00) στην BayArena, κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, στη ρεβάνς της ήττας του με 2-0 για τα playoffs του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου τόνισε η ομάδα του έχει ελπίδα και προσδοκίες, αλλά υποστήριξε πως δεν υπάρχει η πίεση του “πρέπει” για την πρόκριση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ισπανού προπονητή:

Για τι του έδειξαν τα δύο προηγούμενα ματς με τη Λεβερκούζεν: «Να έχουμε το θάρρος για να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι, να έχουμε περισσότερο την κατοχή της μπάλας, αν τρέχεις πίσω από την μπάλα είναι πολύ δύσκολο. Να έχουμε περισσότερη ώρα την μπάλα, αλλά και να κλέβουμε περισσότερο».

Για την ψυχολογία της ομάδας μετά από έναν μήνα με σκαμπανεβάσματα: «Έχουμε έρθει με ελπίδα και προσδοκίες, δεν μπορούμε να σταθούμε στα προηγούμενα ματς. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο μέλλον, δεν στεκόμαστε ούτε στα καλά, ούτε στα κακά».

Για το αν θα χρησιμοποιήσει κομμάτια της ομιλίας του από αυτή κόντρα στη Μακάμπι: «Όχι δεν θα το χρησιμοποιήσω γιατί έχει περάσει καιρός, σε άλλη διοργάνωση και κόντρα σε άλλον αντίπαλο. Έχει μεγάλη σημασία για εμάς ότι δεν υπάρχει η πίεση του πρέπει να προκριθούμε. Στόχος είναι να καταφέρουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και αν το κάνουμε με διαφορά πάνω από τα τρία τέρματα ακόμα καλύτερα».

Για το ποιο κομμάτι του αγώνα θα ήθελε το 0-1: «Δεν σκέφτομαι λεπτομέρειες, δεν νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο μπορείς να προβλέψεις τέτοια πράγματα, ούτε να τα ελέγξεις. Στο πρώτο παιχνίδι τους πήρε μία ώρα να σκοράρουν και έβαλαν δύο μέσα σε λίγα λεπτά. Να είμαστε επιθετικοί, με κίνητρο και να μην αφήνουμε τον αντίπαλο να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα. Να έχουμε τις ευκαιρίες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, χωρίς να περιοριζόμαστε για το αν το γκολ θα μπει στο πρώτο μέρος ή στο 70′».

Για τις δηλώσεις του προπονητή της Λεβερκούζεν, ο οποίος είπε ότι η ομάδα του πρέπει να αποδώσει: «Μας σέβονται, αλλά σε αυτό το επίπεδο όλοι σεβόμαστε τους αντιπάλους μας, τίποτα δεν έχει τελειώσει, θέλει να πείσει τους ποδοσφαιριστές τους, να τους δείξει ότι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σ’ ένα ακόμη παιχνίδι».

Για τα εκτός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού και τις μεγάλες νίκες: «Μόνο με την έννοια ότι έχεις καταφέρει μία φορά νομίζεις ότι θα το ξανακαταφέρεις. Αν έχεις κερδίσει μία φορά το Champions League, πιστεύεις ότι θα το ξανακατακτήσεις, αλλά δεν είναι σίγουρο. Οι πιθανότητες είναι εκεί, θα τις διεκδικήσουμε, όταν έχεις κάνει κάτι μία φορά σε κάνει να πιστεύεις ότι θα το ξανακάνεις, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα το καταφέρεις».

