Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια: από την παραδοσιακή αντιμετώπιση στη στοχευμένη θεραπεία

Κων/νος Παπαδόπουλος, MD, PhD, FESC, FEACVI Καρδιολόγος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπερήχων Καρδιάς Γ' Καρδιολογική Κλινική Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Newsbomb

Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια: από την παραδοσιακή αντιμετώπιση στη στοχευμένη θεραπεία
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια αποτελεί την συχνότερη γενετική μυοκαρδιοπάθεια, με εκτιμώμενη συχνότητα περίπου 0.2%. Χαρακτηρίζεται από αύξηση του πάχους των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας, χωρίς εμφανή αιτία όπως η αρτηριακή υπέρταση ή στένωση της αορτικής βαλβίδος. Η νόσος οφείλεται σε γενετικές μεταλλάξεις πρωτεϊνών του σαρκομερίου και μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, ακόμη και σε παιδιά ή νεαρούς ενήλικες.

Η κλινική εικόνα ποικίλλει σημαντικά: πολλοί ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικοί για πολλά χρόνια, ενώ άλλοι εμφανίζουν δύσπνοια, θωρακικό άλγος, ζάλη ή συγκοπτικά επεισόδια, ιδιαίτερα κατά την άσκηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υπερτροφία συνοδεύεται από δυναμική απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας, επιδεινώνοντας τα συμπτώματα και αυξάνοντας τον κίνδυνο επιπλοκών. Αν και ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι σπάνιος (0.5-1%/έτος), παραμένει μία από τις πλέον ανησυχητικές εκδηλώσεις της νόσου, ιδίως σε νεότερους ασθενείς και αθλητές.

Ο ρόλος της ηχωκαρδιογραφίας στη διάγνωση και θεραπεία της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας είναι καίριος. Ο υπέρηχος καρδιάς ελέγχει τόσο την υπερτροφία των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας όσο και την παρουσία απόφραξης. Δεδομένου ότι υπάρχουν ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα μόνο μετά από φόρτιση πίεσης, η ηχωκαρδιογραφία εκτελείται πάντα και σε συνδυασμό με δοκιμασία Valsalva που βοηθάει στην εμφάνιση δυναμικής απόφραξης. Επομένως στο διαγνωστικό πρωτόκολλο πάντα γίνεται υπέρηχος καρδιάς σε ηρεμία και με δοκιμασία Valsalva. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σαφής διάγνωση απόφραξης αλλά επιβεβαιωμένη συμπτωματική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, διενεργείται δυναμική ηχωκαρδιογραφία με επικλινές ποδήλατο ώστε να αποκαλυφθεί η πιθανή παρουσία απόφραξης.

Μέχρι πρόσφατα, η θεραπευτική αντιμετώπιση της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας βασιζόταν κυρίως στη συμπτωματική αγωγή. Οι Β-αναστολείς, η δισοπυραμίδη και οι αναστολείς διαύλων ασβεστίου ήταν οι διαθέσιμες φαρμακευτικές κατηγορίες που χρησιμοποιούνταν για τη μείωση της καρδιακής συχνότητας, τη μείωση υπερσυσπαστικότητας των τοιχωμάτων, βελτίωση της διαστολικής πλήρωσης και ανακούφιση συμπτωμάτων. Σε προχωρημένη απόφραξη όμως, ανθεκτική στα φάρμακα, εφαρμόζονταν επεμβατικές τεχνικές, όπως η χειρουργική μυεκτομή ή η αλκοολική κατάλυση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος.

img8118.jpg

Κων/νος Παπαδόπουλος, MD, PhD, FESC, FEACVI

Καρδιολόγος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπερήχων Καρδιάς

Γ' Καρδιολογική Κλινική

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η κατανόηση της μοριακής παθοφυσιολογίας της νόσου άνοιξε τον δρόμο για στοχευμένες θεραπείες. Το mavacamten είναι το πρώτο φάρμακο που δρα άμεσα στον μηχανισμό που προκαλεί την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Πρόκειται για έναν εκλεκτικό αναστολέα της καρδιακής μυοσίνης, ο οποίος μειώνει τη συσταλτική υπερδραστηριότητα, αποκαθιστώντας πιο φυσιολογική λειτουργία του μυοκαρδίου.

Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι το mavacamten μπορεί να μειώσει σημαντικά την απόφραξη στον χώρο εξόδου της αριστερής κοιλίας, να βελτιώσει τη λειτουργική ικανότητα και να ανακουφίσει τα συμπτώματα των ασθενών, περιορίζοντας σε αρκετές περιπτώσεις την ανάγκη για επεμβατική θεραπεία, ακόμη και σε ασθενείς που θεωρούνταν μέχρι πρότινος ανθεκτικοί στη συνήθη φαρμακευτική αγωγή. Η χορήγησή του όμως απαιτεί στενή καρδιολογική παρακολούθηση, με τακτικό κλινικό και υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο, ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, να αποκλείονται επιπλοκές όπως εκδήλωση καρδιακής ανεπάρκειας και να ρυθμίζεται η σωστή μετέπειτα δοσολογία.

Η εισαγωγή του mavacamten διευρύνει σημαντικά τις θεραπευτικές επιλογές για την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Για πρώτη φορά, η φαρμακευτική αγωγή δεν περιορίζεται μόνο στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, αλλά παρεμβαίνει στον ίδιο τον μηχανισμό της νόσου, επιτρέποντας πιο στοχευμένη αντιμετώπιση. Με την κατάλληλη επιλογή ασθενών και τη σωστή ιατρική παρακολούθηση, το mavacamten μπορεί να συμβάλει σε ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής πολλών ασθενών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανακάλυψη στις πυραμίδες της Αιγύπτου: Βρέθηκε μυστική είσοδος στη Γκίζα

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία Αττικής: Νέες συλλήψεις και κλήσεις για μεθυσμένους οδηγούς - 262 παραβάσεις και 7 συλλήψεις

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Ανοίγει» η Εγνατία Οδός για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά Μπλόκα: Κλειστοί για μία ώρα και οι παράδρομοι της Εθνικής στο ύψος του Μαρτίνου

14:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό πάνω από τα 4.400 δολάρια - Σε νέα υψηλά και το ασήμι

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός ανάμεσα σε Mega και Open σε ζωντανή σύνδεση: «Αυτό είναι ανήθικο που κάνετε. Δεκαετία ’90»

14:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Το σχέδιο FIBA και NBA παίρνει «σάρκα και οστά»: Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αγγλία: Τεράστια καταβόθρα κατάπιε κανάλι - Απίστευτο βίντεο

14:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζα της Ελλάδος: «Πυξίδα» ανάπτυξης 2,1% για την τριετία 2025-2027

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πότε θα φτάνουν οι κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης «Είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» λέει ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε ακόμη περισσότερο - Αμπάς: Ευχαριστούμε την Ελλάδα για τη στήριξη

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξι νέοι γενικοί γραμματείς - Ποιοι διορίζονται, ποιοι παραιτούνται

14:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γκίλφοϊλ-Παπασταύρου: Ενέργεια, LNG και Κάθετος Διάδρομος στο επίκεντρο για το 2026

14:08ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.: Χριστουγεννιάτικες εθελοντικές δράσεις των εργαζομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θρέφουμε με Αγάπη»

14:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επίσημο! Στον «ερυθρόλευκο» πάγκο έως το 2027 ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Υπό ρωσική πολιορκία η Οδησσός: Πυρκαγιά σε δεξαμενές αποθήκευσης ηλιελαίου

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία με εισαγγελική διάταξη για τον έλεγχο επιδοτήσεων πάνω από 122.000 ευρώ

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Μαζωνάκη μέχρι τον Λεξ, τον Κούγια και το Big Brother: Τι έψαξαν οι Έλληνες το 2025 σύμφωνα με τη Google

13:57LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Έκανε τον απολογισμό λίγο πριν φύγει το 2025 - Η τρυφερή ανάρτηση με τον γιο της, Πάρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης «Είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» λέει ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξι νέοι γενικοί γραμματείς - Ποιοι διορίζονται, ποιοι παραιτούνται

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Ντουμπάι: Νεκρή σε ξενοδοχείο 25χρονη αεροσυνοδός - Την μαχαίρωσαν 15 φορές με ψαλίδι

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πότε θα φτάνουν οι κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία με εισαγγελική διάταξη για τον έλεγχο επιδοτήσεων πάνω από 122.000 ευρώ

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός ανάμεσα σε Mega και Open σε ζωντανή σύνδεση: «Αυτό είναι ανήθικο που κάνετε. Δεκαετία ’90»

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Σταμάτησε η κυκλοφορία για όλα τα οχήματα - Παρατεταγμένα τα τρακτέρ

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Nέα έρευνα: Ποια είναι η πιο «έξυπνη» χώρα στον κόσμο - Υποψηφιότητες για Νόμπελ, IQ και πτυχία

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

12:41ΚΟΣΜΟΣ

James Ransone: Από τη σεξουαλική κακοποίηση καθηγητή του στο τραγικό τέλος - Ποιος ήταν ο 46χρονος ηθοποιός που αυτοκτόνησε

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φινάλε με χιονοεκπλήξεις κάνει το 2025 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Μπήκε η πρώτη κερκίδα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού - «Ξεχωριστή μέρα για την Αθήνα», λέει ο Δούκας

10:58ΚΟΣΜΟΣ

«The Thing»: Δείτε το σπάνιο φαινόμενο με το κύμα που κύμα στη Δυτική Αυστραλία που εκρήγνυται στη μέση του ωκεανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ