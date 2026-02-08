Στουρνάρας: Η πολιτική σταθερότητα είναι το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο

Όλα όσα είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, την επόμενη μέρα από τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, το ψηφιακό ευρώ και το ενδεχόμενο να διατηρηθεί στη θέση του επικεφαλής για τρίτη θητεία

Στουρνάρας: Η πολιτική σταθερότητα είναι το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο
Η πολιτική σταθερότητα είναι ίσως το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο που έχει μία χώρα, υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Ertnews 105,8 FM και υπογράμμισε πως χάρη σ’ αυτή η χώρα μας οδηγήθηκε έξω από την κρίση.

Ο Γιάννης Στουρνάρας γνωστοποίησε πως «είμαστε σχεδόν έτοιμοι για το ψηφιακό ευρώ» ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να αποσύρουν τις κάρτες VISA και Mastercard από την Ευρώπη. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επόμενη μέρα από τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, εστίασε στις εξαγωγές της Ελλάδας και τέλος παραδέχτηκε πως «θα ήταν μεγάλη μου τιμή» η τρίτη θητεία στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.

Αρχικά, ο Γιάννης Στουρνάρας ρωτήθηκε αν φοβάται πως μια πολιτική αστάθεια θα έχει επιπτώσεις στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. «Η πολιτική σταθερότητα είναι ίσως το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο που έχει μία χώρα. Το διεθνές περιβάλλον ταράσσεται από δασμούς, γεωπολιτική αστάθεια, εμπορικούς πολέμους κ.α, συνεπώς η πολιτική σταθερότητα αποτελεί την προϋπόθεση για όλα τα άλλα», απάντησε ο ίδιος. Χάρη σ’ αυτή, συμπλήρωσε, η χώρα μας οδηγήθηκε έξω από την κρίση.

Το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού

Σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο ίδιος σχολίασε: «Το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού. Εμείς πάμε καλά και το αποδέχονται όλοι. Θα μπορούσαμε να πηγαίνουμε καλύτερα. Σαφώς υπάρχουν ευάλωτοι συμπολίτες κι εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Ωστόσο κάθε χρόνο οι κοινωνικές ανισότητες βελτιώνονται, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε και το σημείο στο οποίο ήμαστε δέκα χρόνια πριν.

Είμαστε έτοιμοι για το ψηφιακό ευρώ

Ερωτηθείς σχετικά με την περαιτέρω θωράκιση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τον κίνδυνο να αποσυρθούν οι κάρτες VISA και Mastercard από την Ευρώπη, ο Γιάννης Στουρνάρας απάντησε: «Για να είμαστε ρεαλιστές, μου φαίνεται αδιανόητο να χρησιμοποιηθούν ως κομμάτι πολέμου από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη. Ωστόσο, όπως λέει και η παροιμία “φύλαγε τα ρούχα σου για να ‘χεις τα μισά”, ετοιμάζουμε το ψηφιακό ευρώ, προκειμένου να αποκτήσουμε μεγαλύτερη αυτονομία στις πληρωμές.
»Θα διευκολυνθούν οι πληρωμές, θα μειωθεί το κόστος των προμηθειών και θα ενσωματωθεί μεγαλύτερο μέρος πληθυσμού στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είμαστε τεχνικά σχεδόν έτοιμοι. Περιμένουμε τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο και την απόφαση να προχωρήσουμε».

Κατώτατος μισθός

Σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, ο Γιάννης Στουρνάρας σχολίασε πως «σύμφωνα με τις μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδας, όσο η οικονομία αναπτύσσεται και η παραγωγικότητα βελτιώνεται, έχουμε σημαντικές δυνατότητες να αυξηθούν οι μισθοί και ειδικά αυτοί του ιδιωτικού τομέα».

«Δεν θα έχουμε πρόβλημα όταν λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης»

Αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο λήγει στο τέλος του 2026 και τις ανησυχίες που υπάρχουν για τη μετέπειτα πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο Γιάννης Στουρνάρας εμφανίστηκε ψύχραιμος λέγοντας: «Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε κάνει τις σχετικές μελέτες. Δεν είναι αλήθεια ότι τελειώνουν τα λεφτά. Το πιο σημαντικό όμως είναι πως οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην ψηφιακή οικονομία, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην εκπαίδευση των εργαζομένων κ.α θα συμβάλλουν στο όφελος της ελληνικής οικονομίας».

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Στουρνάρας αρνήθηκε πως η Ελλάδα στηρίζεται οικονομικά μόνο στη ναυτιλία και στον τουρισμό, λέγοντας πως πλέον «εξάγουμε βιομηχανικά προϊόντα, αγαθά, παράγουμε φάρμακα… Το 10% παραγωγής φαρμάκων της Ευρώπης γίνεται στην Ελλάδα». Συμπλήρωσε πως: «Η Ελλάδα σήμερα θεωρείται ότι είναι από τις χώρες που αναπτύσσονται σημαντικά γρήγορα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης παράλληλα με τη μείωση του δημοσίου χρέους. Αυτό γίνεται σιγά-σιγά, όσο το επιτρέπουν οι δυνατότητες».

«Θα ήταν μεγάλη μου τιμή η τρίτη θητεία»

Τέλος, η -δεύτερη- θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας λήγει τον Ιούνιο του 2026. Ωστόσο ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να συνεχίσει λέγοντας: «Δεν αποφασίζω εγώ, αλλά ναι, θα ήταν μεγάλη μου τιμή να συνεχίσω. Θα φανεί».

