Η ΕΚΤ παρακολουθεί την άνοδο του ευρώ – «Η ανατίμηση δεν είναι δραματική», σχολιάζει ο Στουρνάρας

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί στενά την πρόσφατη άνοδο του ευρώ, ωστόσο, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Γιάννης Στουρνάρας, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού.

Από τον Μάρτιο του 2025, το κοινό νόμισμα έχει ενισχυθεί σημαντικά έναντι του δολαρίου, αλλά παραμένει εντός ιστορικών ορίων διακύμανσης.

Ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δραστηριότητα και τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

Η πρόσφατη ανατίμηση του ευρώ είχε προβλεφθεί από τις εκτιμήσεις της τράπεζας, προσφέροντας μία σχετικά «ήρεμη» εικόνα για τις αγορές.

«Το μεγαλύτερο μέρος της ανατίμησης πραγματοποιήθηκε το α’ τρίμηνο του περασμένου έτους, επομένως δεν ήταν κάτι δραματικό που θα έπρεπε να μας οδηγήσει να αλλάξουμε την πορεία μας», σημείωσε ακόμη ο κ. Στουρνάρας, σχεδόν μία μέρα μετά την την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για 5η συνεχόμενη συνεδρίαση, με την επικεφαλής, Κριστίν Λαγκάρντ, να επισημαίνει εκ νέου ότι οι αξιωματούχοι θεωρούν πως βρίσκονται σε «καλή θέση».

Ο κ. Στουρνάρας θεωρεί ότι οι κίνδυνοι για τις προοπτικές του πληθωρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης είναι ισορροπημένοι, περιγράφοντας τους αξιωματούχους ως «αρκετά αισιόδοξους». «Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε την πορεία δράσης, εξαρτόμαστε από τα δεδομένα. Μέχρι τώρα, αυτό έχει αποδειχθεί πολύ καλή πρακτική», προσέθεσε.

Η οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα σε αντίξοες συνθήκες, όπως οι δασμοί, σημειώνοντας αύξηση 0,3% το δ’ τρίμηνο, που ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη. Η ανάπτυξη είναι πιθανό να υποστηριχθεί από τις αυξημένες δημόσιες δαπάνες στη Γερμανία και άλλες χώρες, όπως τονίζεται.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι παραμένουν. Ο βασικός αφορά την ασταθή εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 1,7% τον Ιανουάριο. Αυτό θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη μειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τάσσονται υπέρ μίας λιγότερο αυστηρής πολιτικής, ακόμη και αν η ΕΚΤ προβλέπει επιστροφή στο 2% το 2028.

Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η ΕΚΤ έχει επιτύχει μία ομαλή προσγείωση, χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα κατάσταση ως «σταθερή ισορροπία».

