Η viral πτώση της Cardi B όταν πήγε να χορέψει πάνω σε ρομπότ - Δείτε βίντεο

Μια άτυχη στιγμή είχε η Cardi B στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, όταν προσπάθησε να χορέψει πάνω σε ένα ρομπότ, με αποτέλεσμα αυτό να χάσει την ισορροπία του και να την έριξε στο έδαφος.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, η ράπερ φαίνεται να περπατάει στους δρόμους της πόλης ανάμεσα σε περαστικούς. Κάποια στιγμή φαίνεται να πλησιάζει ένα ρομπότ, το οποίο στεκόταν ακίνητο στο πεζοδρόμιο και ανακοινώνει στο συγκεντρωμένο πλήθος ότι σκοπεύει να χορέψει πάνω του.

Αφού κάνει κάποιους κύκλους και κάποιες χορευτικές κινήσεις γύρω και πάνω στο ρομπότ, σκύβει να το φιλήσει, με αποτέλεσμα εκείνο να χάσει την ισορροπία του και να πέσει πάνω της, προκαλώντας λίγη αναστάτωση και μια κραυγή από την 33χρονη ράπερ. Αμέσως, άτομα από την ομάδα της τρέχουν να την βοηθήσουν, και όπως φαίνεται από το βίντεο, η ράπερ δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό.

Δείτε το βίντεο:

? EXCLUSIVE: Cardi B might have turned a robot on too much ... because it seemingly launched itself at her in San Francisco. https://t.co/n5lVEXIO4o pic.twitter.com/BtG7af9iBe — TMZ (@TMZ) February 8, 2026

Η ράπερ βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο για να υποστηρίξει τον σύντροφό της, Στεφόν Ντιγκς, και τους New England Patriots στο Super Bowl, που αντιμετωπίζουν τους Seattle Seahawks το βράδυ της Κυριακής.