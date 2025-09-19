Η Cardi B εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλίτσα και δαντέλα

Η Cardi B εμφανίστηκε στο λανσάρισμα του άλμπουμ της φορώντας ένα τολμηρό μαύρο δαντελένιο κορμάκι στολισμένο με λευκές πέρλες, δείχνοντας με στυλ την κοιλίτσα της. Η 32χρονη ράπερ επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι περιμένει το τέταρτο παιδί της, το πρώτο με τον σύντροφό της Stefon Diggs.

Στην εκδήλωση του Apple Music, εντυπωσίασε στη σκηνή και έδωσε στους θαυμαστές μια πρώτη γεύση από την περιοδεία Little Miss Drama, που ξεκινά τον Φεβρουάριο. Συνδύασε την εμφάνιση με μαύρες μπότες, πέρλες και ρετρό Hollywood look.

Η Cardi είχε κρύψει επιδέξια την εγκυμοσύνη της τους προηγούμενους μήνες, χρησιμοποιώντας στρώσεις και αξεσουάρ για να κρατάει τους θαυμαστές σε αγωνία. Ο σύντροφός της, Diggs, της έκανε έκπληξη με μια τεράστια ανθοδέσμη πριν από την εκδήλωση.

Η ράπερ δήλωσε ότι νιώθει χαρούμενη, δυνατή και γεμάτη ενέργεια, συνδυάζοντας τη δημιουργία μουσικής με τη δημιουργία ενός μωρού. Το παιδί της αναμένεται πριν ξεκινήσει η περιοδεία.

