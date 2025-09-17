Η Cardi B περιμένει το τέταρτο παιδί της και το πρώτο με τον παίκτη του NFL, Stefon Diggs

Η ράπερ είναι έγκυος στο τέταρτο παιδί της 

Η Cardi B περιμένει το τέταρτο παιδί της και το πρώτο με τον παίκτη του NFL, Stefon Diggs

Η Cardi B επιβεβαίωσε την είδηση εγκυμοσύνης σε συνέντευξή της στην Gayle King στο CBS Mornings, λέγοντας πως νιώθει «χαρούμενη και σε καλή φάση» και αποκάλυψε ότι το μωρό αναμένεται τον Φεβρουάριο. Μάλιστα, αστειεύτηκε ότι οι θαυμαστές της πρέπει να αγοράσουν το νέο της άλμπουμ ώστε να μπορέσει να προμηθευτεί πάνες.

Το νέο μωρό θα μεγαλώσει μαζί με τα τρία παιδιά που η Cardi έχει με τον εν διαστάσει σύζυγό της, Offset: την κόρη Kulture, 7 ετών, τον γιο Wave, 3 ετών, και την κόρη Blossom, που γεννήθηκε μετά τον χωρισμό τους. Η Cardi και ο Offset είχαν μια θυελλώδη σχέση από το 2017 έως το 2024 πριν τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Μετά τον χωρισμό, η Cardi, 32 ετών, ξεκίνησε σχέση με τον Diggs, 31 ετών. Το ζευγάρι ανακοίνωσε δημόσια τον δεσμό του τον Μάιο του 2025, αν και λίγους μήνες αργότερα κυκλοφόρησαν φήμες περί χωρισμού όταν η Cardi τον διέγραψε προσωρινά από το Instagram της. Ωστόσο, συνέχισαν τη σχέση τους, μάλιστα μοιράστηκαν και χιουμοριστικούς διαλόγους στα social media.

Παράλληλα, το διαζύγιο της Cardi με τον Offset εξελίσσεται σε διαμάχη. Εκείνη τον κατηγορεί ότι είναι «απών πατέρας», πως δεν έχει δει τα παιδιά τους από τον Μάρτιο και ότι δεν συνέβαλε οικονομικά για έναν ολόκληρο χρόνο. Από την άλλη, ο Offset δηλώνει ότι έχει «προχωρήσει» και ότι η σχέση τους «ανήκει στο παρελθόν».

