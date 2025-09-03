Cardi B: Η στιγμή που πετάει μαρκαδόρο σε παπαράτσι έξω από το δικαστήριο

Η Cardi B δικαιώθηκε στη δικαστική διαμάχη που είχε ξεκινήσει εις βάρος της, καθώς το δικαστήριο του Λος Άντζελες την έκρινε ομόφωνα αθώα για τις κατηγορίες περί επίθεσης και ξυλοδαρμού.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το 2020, όταν η πρώην σωματοφύλακάς της, Εμάνι Έλις, κατέθεσε αγωγή ζητώντας 24 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου η υπόθεση έληξε υπέρ της 32χρονης ράπερ.

Cardi B throws a marker at a reporter for disrespecting her outside of the courthouse. pic.twitter.com/sXENXK27dY — X Lounge (@xlovnge) September 3, 2025

Κατά την κατάθεσή της, η Cardi B αρνήθηκε κάθε μορφή σωματικής βίας, τονίζοντας ότι τότε ήταν έγκυος στην κόρη της, Kulture, και δεν θα μπορούσε να εμπλακεί σε τέτοιο περιστατικό. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι είχε υπάρξει λεκτική αντιπαράθεση, η οποία προκλήθηκε όταν η Έλις παραβίασε την ιδιωτικότητά της καταγράφοντάς την χωρίς άδεια.

Μετά τη δίκη, επικράτησε ένταση έξω από το δικαστήριο. Η Cardi B, ενοχλημένη από ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με φήμες νέας εγκυμοσύνης που είχε διαρρεύσει ο εν διαστάσει σύζυγός της, Offset, επιτέθηκε σε έναν παπαράτσι πετώντας του μαρκαδόρο. Εκνευρισμένη, του ζήτησε να δείχνει σεβασμό στις γυναίκες, τονίζοντας: «Βλέπεις γυναίκες και κάνεις τέτοιες ερωτήσεις; Να σέβεσαι τις γυναίκες!».