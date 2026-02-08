Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ: Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο άνδρας που αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει

Οι αρχές στο Ντουμπάι συνέλαβαν και παρέδωσαν στη Ρωσία έναν άνδρα που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά ανώτατο αξιωματικό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB).

Η σύλληψη έγινε δύο ημέρες μετά την αιματηρή επίθεση κατά του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, ο οποίος δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς στη σκάλα της πολυκατοικίας όπου διαμένει στη Μόσχα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης είναι Ρώσος υπήκοος ηλικίας περίπου 60 ετών, με το όνομα Λιούμπομιρ Κόρμπα, ο οποίος φέρεται να διέφυγε αρχικά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πριν εντοπιστεί και συλληφθεί. Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν άνδρες της FSB με καλυμμένα πρόσωπα να συνοδεύουν έναν δεμένο και με καλυμμένα μάτια άνδρα από ιδιωτικό αεροσκάφος κατά την άφιξή του στη Ρωσία, μέσα στη νύχτα.

Κατηγορίες για εμπλοκή της ουκρανικής κατασκοπείας

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι η επίθεση οργανώθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες και ότι ο Κόρμπα έδρασε κατόπιν εντολών τους. Σύμφωνα με την FSB, ο συλληφθείς γεννήθηκε το 1960 στην περιοχή Τερνόπιλ της τότε Σοβιετικής Ουκρανίας και χρησιμοποίησε πιστόλι Μακάροφ με σιγαστήρα για να πραγματοποιήσει την επίθεση, σε συγκρότημα κατοικιών περίπου 11 χιλιόμετρα βόρεια του Κρεμλίνου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας φερόμενος συνεργός συνελήφθη στη Μόσχα, ενώ ένας ακόμη κατάφερε να διαφύγει στην Ουκρανία.

Καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, ωστόσο ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ τη χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια», ισχυριζόμενος, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ότι στόχος ήταν η υπονόμευση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, αποδίδοντας το περιστατικό σε εσωτερικές συγκρούσεις εντός της ρωσικής εξουσίας.

Ποιος είναι ο Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ

Ο 64χρονος Αλεξέγεφ είναι αναπληρωτής διευθυντής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας (GRU), η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας και είναι γνωστή για μυστικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, όπως δολοφονίες, σαμποτάζ και κατασκοπεία.

Θεωρείται ένας από τους βασικούς αξιωματικούς που παρείχαν πληροφορίες στον Βλαντίμιρ Πούτιν πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ενώ έχει συνδεθεί και με τον συντονισμό ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών, μεταξύ αυτών και της Wagner. Το καλοκαίρι του 2023 είχε συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με τον Γεβγκένι Πριγκόζιν κατά τη σύντομη ανταρσία της Wagner.

Παρότι μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Πριγκόζιν φέρεται να έχασε προσωρινά την εύνοια του Κρεμλίνου και να είχε τεθεί υπό κράτηση, τελικά διατήρησε τη θέση του.

Ο Αλεξέγεφ βρίσκεται υπό αμερικανικές και βρετανικές κυρώσεις για φερόμενη εμπλοκή στην παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 2020 και στην επίθεση με τον νευροτοξικό παράγοντα Νοβιτσόκ στο Σόλσμπερι το 2018.

Σκιά στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Η απόπειρα δολοφονίας σημειώθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών στο Άμπου Ντάμπι, στην οποία συμμετείχε και ο άμεσος προϊστάμενος του Αλεξέγεφ, Ιγκόρ Κοστιούκοφ, με τις δύο πλευρές να μιλούν για πρόοδο στις συνομιλίες.

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει στοχοποιήσει αρκετούς Ρώσους αξιωματικούς, κατηγορώντας τους για εγκλήματα πολέμου, ενώ τουλάχιστον τρεις Ρώσοι στρατηγοί έχουν δεχθεί επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας τον τελευταίο χρόνο, κυρίως με εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Η επίθεση κατά του Αλεξέγεφ αναζωπύρωσε τις επικρίσεις για σοβαρά κενά ασφαλείας εντός της Ρωσίας, με στρατιωτικούς μπλόγκερ να κάνουν λόγο για αποτυχία των υπηρεσιών να προστατεύσουν ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.