Απόπειρα δολοφονίας Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ: Ποιος είναι ο Ρώσος στρατηγός που «οργάνωσε» δηλητηριάσεις

Ο ρόλος του στη ρωσική στρατιωτική επέμβαση στη Συρία χάρισε τον τίτλο του Ήρωα της Ρωσίας - Του επιβλήθηκαν κυρώσεις από την ΕΕ και είναι ύποπτος για τη δηλητηρίαση του Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

H απόπειρα δολοφονίας του Αντιστράτηγου Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ αποτελεί μια ασυνήθιστη επίθεση εναντίον ενός από τους κορυφαίους αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας.

Ο Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ, τραυματίστηκε σοβαρά μετά από ενέδρα που έστησαν εκτελεστές έξω από το σπίτι του στη Μόσχα.

Ποιος είναι και γιατί έγινε στόχος; Η πορεία του τον τοποθετεί ως έναν από τους βασικούς άνδρες στο πλαίσιο ασφάλειας και στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωσίας των τελευταίων δεκαετιών.

Γεννημένος στην Ουκρανία το 1961, αφού αποφοίτησε από τη στρατιωτική ακαδημία, έχτισε μια διαρκή καριέρα στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Έφτασε στον βαθμό του υποστράτηγου και έγινε ο δεύτερος στην Κεντρική Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου (GRU), της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας, της οποίας η επιρροή εκτείνεται εντός και εκτός της χώρας με συντονιστικό ρόλο και εποπτεία ρωσικών παραστρατιωτικών ομάδων σε ζώνες συγκρούσεων.

Επιπλέον, κατείχε εξέχουσα θέση στη δομή διοίκησης της GRU και διατηρούσε άμεση σχέση με υψηλού προφίλ διεθνείς επιχειρήσεις.

Το όνομά του απέκτησε δημόσια φήμη εκτός Ρωσίας το 2018, όταν του επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο μετά από έρευνες για τη δηλητηρίαση του Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του Γιούλια στο Σόλσμπερι του Ηνωμένου Βασιλείου, μια υπόθεση που επιδείνωσε περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Δύσης.

serguei-skripal.jpg

O Serguei Skripal

Ο στρατηγός ήταν επίσης μια βασική προσωπικότητα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία, όπου ο ρόλος του στη ρωσική στρατιωτική επέμβαση του χάρισε τον τίτλο του Ήρωα της Ρωσίας.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, ο Αλεξέγιεφ ανέλαβε την ηγεσία των διαπραγματεύσεων σε κρίσιμες στιγμές. Τον Μάιο του 2022, ηγήθηκε της ρωσικής ομάδας κατά την αποχώρηση του ουκρανικού αποσπάσματος από το Αζόφσταλ, στη Μαριούπολη.

Σύμφωνα με τον Ντένις Προκοπένκο , διοικητή της Ταξιαρχίας Αζόφ, σε δηλώσεις που συνέλεξε η Ukraine Pavda, ο Αλεξέγιεφ υπέγραψε δέσμευση να εγγυηθεί τον σεβασμό της Σύμβασης της Γενεύης για τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου.

Ο Προκοπένκο αμφισβήτησε την εκπλήρωση της συμφωνίας και τον κατηγόρησε για προδοσία, σημειώνοντας ότι οι όροι δεν τηρήθηκαν στη μεταχείριση των Ουκρανών αιχμαλώτων.

Το ιστορικό του στρατηγού περιλαμβάνει επίσης άμεσο διάλογο με ηγέτες ρωσικών παραστρατιωτικών ομάδων. Κατά τη διάρκεια της ανταρσίας της ομάδας Βάγκνερ τον Ιούνιο του 2023, όταν ο Γεβγκένι Πριγκόζιν κατέλαβε τις στρατιωτικές φρουρές του Ροστόφ, ο Αλεξέγιεφ συμμετείχε σε τηλεοπτικές διαπραγματεύσεις, απαντώντας μάλιστα ειρωνικά στις απαιτήσεις του Πριγκόζιν.

Ο ρόλος του σε αυτό το επεισόδιο έθεσε υπό αμφισβήτηση τη σχέση του με την ηγεσία του Κρεμλίνου, αν και κατάφερε να διατηρήσει τη θέση του και, μετά τον θάνατο του Πριγκόζιν, ανέλαβε την ευθύνη για την ομάδα Redut, η οποία αντικατέστησε την Βάγκνερ σε διεθνείς επιχειρήσεις, ειδικά στην αφρικανική ήπειρο.

Η ανεξάρτητη πύλη The Insider τον αναγνώρισε ως έναν από τους κύριους διοργανωτές της αρχικής ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και υπεύθυνο για διεθνή έργα προβολής.

Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει την επίθεση - έρευνα σε εξέλιξη

Αξιωματούχοι του Κρεμλίνου επιβεβαίωσαν ότι ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έλαβε πληροφορίες σχετικά με τους πυροβολισμούς, τις οποίες στη συνέχεια ζήτησε από τις υπηρεσίες ασφαλείας να διεξάγουν έρευνα.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει την ταυτότητα ενός υπόπτου, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος, επειδή καμία οργάνωση δεν έχει ανακοινώσει την ευθύνη για το περιστατικό.

