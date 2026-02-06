Απόπειρα δολοφονίας Ρώσου αντιστράτηγου στη Μόσχα: Το Κίεβο «δείχνει» η Ρωσία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας στη Μόσχα ενός κορυφαίου ρώσου στρατιωτικού, του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, η οποία σχεδιάσθηκε, όπως υποστήριξε ο Λαβρόφ, ως σαμποτάζ στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο αντιστράτηγος Αλεξέγεφ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο νωρίς σήμερα το πρωί αφού έγινε στόχος πυρών στη Μόσχα, στην τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων.

«Αυτή η πράξη τρομοκρατίας επιβεβαιώνει άλλη μια φορά τον προσανατολισμό του καθεστώτος (του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ) Ζελένσκι σε διαρκείς προκλήσεις, με στόχο να κάνει να ναυαγήσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την Ουκρανία για την απόπειρα. Ο Λαβρόφ δεν ανέφερε στοιχεία που να στηρίζουν την κατηγορία του ότι το Κίεβο βρισκόταν πίσω από την επίθεση.

