Απόπειρα δολοφονίας Ρώσου αντιστράτηγου στη Μόσχα – Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη

Ο Βλαντιμίρ Αλεξέεφ δέχτηκε πυροβολισμό από πιστόλι σε κατοικημένο κτήριο στη Μόσχα και νοσηλεύεται – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Newsbomb

Απόπειρα δολοφονίας Ρώσου αντιστράτηγου στη Μόσχα – Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρωσική Επιτροπή Διερεύνησης ανακοίνωσε απόπειρα δολοφονίας κατά του υποστρατήγου του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Αλεξέεφ.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Αλεξέεφ δέχτηκε πυροβολισμό από πιστόλι σε κατοικημένο κτήριο στη Μόσχα και νοσηλεύεται. Ο δράστης αναζητείται.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι Αρχές άνοιξαν ποινική υπόθεση με βάση τα άρθρα για απόπειρα δολοφονίας και παράνομη διακίνηση όπλων που συμπεριλαμβάνονται στον Ποινικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Άγνωστος «άνοιξε» πυρ κατά στρατιωτικού σε κτήριο επί της Λεωφόρου Βολοκολάμσκοε, στη βορειοδυτική Μόσχα. Περαιτέρω λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Αλεξέεφ κατηγορείται για εμπλοκή στην απόπειρα δολοφονίας του Σέργεϊ Σκριπάλ, στο Σάλισμπερι. Επιπλέον, φέρεται να ήταν ένας από τους χειριστές της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner. Κατά την ανταρσία του Γεβγκένι Πριγκόζιν τον Ιούνιο του 2023, κατέγραψε μήνυμα προς τους μαχητές της PMC και επικοινώνησε προσωπικά με εκείνον.

Ο άμεσος προϊστάμενος του Αλεξέεφ, Ιγκόρ Κοστιούκοφ, ηγείται επί του παρόντος της ρωσικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία, ο τελευταίος γύρος των οποίων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (05/02), στο Αμπού Ντάμπι.

Τον Νοέμβριο του 2025, ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε τον Ιγνάτ Κουζίν σε ισόβια κάθειρξη για την τρομοκρατική επίθεση στο Μπαλάσικχα, κοντά στη Μόσχα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του υποστρατήγου Γιαροσλάβ Μοσκάλικ, αναπληρωτή αρχηγού της Κύριας Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο καταδικασθείς παραδέχθηκε την ενοχή του, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Μοσκάλικ σκοτώθηκε το πρωί της 25ης Απριλίου εφέτος από έκρηξη αυτοκινήτου στην αυλή του σπιτιού του. Ο Κουζίν συνελήφθη την επόμενη μέρα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Επιτροπής για το συμβάν:

«Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει κινήσει ποινική υπόθεση για αξιόποινη πράξη που προβλέπεται από:

  • Το Μέρος 3 του Άρθρου 30 και το Μέρος 1 του Άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (απόπειρα δολοφονίας).
  • Το Μέρος 1 του Άρθρου 222 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων),

σε σχέση με την απόπειρα δολοφονίας του υποστρατήγου του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Αλεξέεφ, στη βορειοδυτική Μόσχα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, την 6η Φεβρουαρίου 2026, σε κατοικημένο κτίριο επί της Λεωφόρου Βολοκολάμσκοε στη Μόσχα, άγνωστο άτομο πραγματοποίησε πολλούς πυροβολισμούς σε έναν άνδρα και διέφυγε από τον τόπο του συμβάντος. Το θύμα νοσηλεύεται σε ένα από τα αστικά νοσοκομεία.

Προς το παρόν, οι ερευνητές και οι εγκληματολόγοι της Μητροπολιτικής Ερευνητικής Επιτροπής εργάζονται στον τόπο του συμβάντος, παράλληλα εξετάζονται τα αρχεία από τις κάμερες παρακολούθησης και οι αυτόπτες μάρτυρες ανακρίνονται.

Διεξάγονται ερευνητικές ενέργειες και επιχειρησιακές – ανακριτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στον προσδιορισμό του ή των προσώπων που εμπλέκονται στη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Νεκρή μια γυναίκα έπειτα από φωτιά που είχε ξεσπάσει σε βιοτεχνία

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Η Χάλι Μπέρι παντρεύεται για τέταρτη φορά - «Eίπα ναι, μου έδωσε ενα μικρό...δαχτυλίδι»

10:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Sports Party* με το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε δύο αυτοκίνητα - Υποψίες για εμπρησμό (Βίντεο)

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μεταφορών: Στο στόχαστρο εισιτηριοδιαφυγή και βανδαλισμοί - Αυστηρότερα πρόστιμα και drone, τι αλλάζει για βενζινάδικα σε πολυκατοικίες και για τα ταξί

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας Ρώσου αντιστράτηγου στη Μόσχα – Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη

10:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός courier έκανε διανομή ναρκωτικών - Εξάρθρωση σπείρας με δίκτυο δεκάδων πελατών

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Ναόμι Κάμπελ και Μικ Τζάγκερ στο βιβλίο επαφών του Επστάιν - Τα ταξίδια και τα χλιδάτα πάρτι

10:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Βίρτους και Euroleague

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Παναγόπουλου - Δημοσιογράφος που εμπλέκεται στην προκαταρκτική: «Καμία συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα»

09:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΚΤ παρακολουθεί την άνοδο του ευρώ – «Η ανατίμηση δεν είναι δραματική», σχολιάζει ο Στουρνάρας

09:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Πολάκη κατά Τσίπρα με αφορμή την υπόθεση Παναγόπουλου: «Κάποιοι δε σήκωναν το θέμα»

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κλειστό το αεροδρόμιο του Βερολίνου λόγω μαύρου πάγου

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος επιχειρούσε να στήσει δίκτυο πρακτόρων - Τι τον πρόδωσε

09:42ΜΠΑΣΚΕΤ

«Συναγερμός» στη EuroLeague: Οι Μπακς αποδέσμευσαν τον Χέιζ-Ντέιβις

09:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: «Μπήκαν» με κλεμμένο αγροτικό σε κοσμηματοπωλείο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford και Geely σε συζητήσεις για συνεργασία στην Ευρώπη

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Τρία χρόνια από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία: «Έθαψα τα παιδιά μου σε σακούλες σκουπιδιών» - 53.000 νεκροί

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα δύο παιδιών η 59χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Πώς έγινε το τροχαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος επιχειρούσε να στήσει δίκτυο πρακτόρων - Τι τον πρόδωσε

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Άνοιξε το myPROPERTY για αιτήσεις – Πώς θα πάρετε την έκπτωση έως 20%

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Παναγόπουλου - Δημοσιογράφος που εμπλέκεται στην προκαταρκτική: «Καμία συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα»

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μεταφορών: Στο στόχαστρο εισιτηριοδιαφυγή και βανδαλισμοί - Αυστηρότερα πρόστιμα και drone, τι αλλάζει για βενζινάδικα σε πολυκατοικίες και για τα ταξί

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσκοποι στην Ελλάδα: Από τον Γερμανό με τα κιάλια στην Κω, στην «ράφτρα» στο Παγκράτι και στον Σμήναρχο στο Καβούρι

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκοπευτικό θρίλερ στη σκιά του «δράκου»: Τι συνδέει τον Έλληνα σμήναρχο με τους 4 στη Γαλλία

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα δύο παιδιών η 59χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ - Πώς έγινε το τροχαίο

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για κακόβουλο λογισμικό

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κλειστό το αεροδρόμιο του Βερολίνου λόγω μαύρου πάγου

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Ναόμι Κάμπελ και Μικ Τζάγκερ στο βιβλίο επαφών του Επστάιν - Τα ταξίδια και τα χλιδάτα πάρτι

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

«Οι θρύλοι δεν κυνηγούν, προσελκύουν» - Παραμένει στους Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Τρία χρόνια από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία: «Έθαψα τα παιδιά μου σε σακούλες σκουπιδιών» - 53.000 νεκροί

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στο λιμάνι του Πειραιά - Δεμένα τα πλοία, κανονικά εκτελούνται δρομολόγια από Ραφήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ