Απόπειρα δολοφονίας Ρώσου αντιστράτηγου στη Μόσχα – Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη

Η Ρωσική Επιτροπή Διερεύνησης ανακοίνωσε απόπειρα δολοφονίας κατά του υποστρατήγου του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Αλεξέεφ.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Αλεξέεφ δέχτηκε πυροβολισμό από πιστόλι σε κατοικημένο κτήριο στη Μόσχα και νοσηλεύεται. Ο δράστης αναζητείται.

Οι Αρχές άνοιξαν ποινική υπόθεση με βάση τα άρθρα για απόπειρα δολοφονίας και παράνομη διακίνηση όπλων που συμπεριλαμβάνονται στον Ποινικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Άγνωστος «άνοιξε» πυρ κατά στρατιωτικού σε κτήριο επί της Λεωφόρου Βολοκολάμσκοε, στη βορειοδυτική Μόσχα. Περαιτέρω λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Αλεξέεφ κατηγορείται για εμπλοκή στην απόπειρα δολοφονίας του Σέργεϊ Σκριπάλ, στο Σάλισμπερι. Επιπλέον, φέρεται να ήταν ένας από τους χειριστές της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner. Κατά την ανταρσία του Γεβγκένι Πριγκόζιν τον Ιούνιο του 2023, κατέγραψε μήνυμα προς τους μαχητές της PMC και επικοινώνησε προσωπικά με εκείνον.

Wagner head Prigozhin has popped up in Rostov, with both Colonel General Yunus-Bek, Deputy Minister of Defense, and Lt. Gen. Vladimir Alekseyev, deputy chief of Russian military intelligence. pic.twitter.com/jLJvuSCyNJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2023

Ο άμεσος προϊστάμενος του Αλεξέεφ, Ιγκόρ Κοστιούκοφ, ηγείται επί του παρόντος της ρωσικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία, ο τελευταίος γύρος των οποίων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (05/02), στο Αμπού Ντάμπι.

Τον Νοέμβριο του 2025, ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε τον Ιγνάτ Κουζίν σε ισόβια κάθειρξη για την τρομοκρατική επίθεση στο Μπαλάσικχα, κοντά στη Μόσχα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του υποστρατήγου Γιαροσλάβ Μοσκάλικ, αναπληρωτή αρχηγού της Κύριας Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο καταδικασθείς παραδέχθηκε την ενοχή του, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Μοσκάλικ σκοτώθηκε το πρωί της 25ης Απριλίου εφέτος από έκρηξη αυτοκινήτου στην αυλή του σπιτιού του. Ο Κουζίν συνελήφθη την επόμενη μέρα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Επιτροπής για το συμβάν:

«Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει κινήσει ποινική υπόθεση για αξιόποινη πράξη που προβλέπεται από:

Το Μέρος 3 του Άρθρου 30 και το Μέρος 1 του Άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (απόπειρα δολοφονίας).

Το Μέρος 1 του Άρθρου 222 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων),

σε σχέση με την απόπειρα δολοφονίας του υποστρατήγου του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Αλεξέεφ, στη βορειοδυτική Μόσχα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, την 6η Φεβρουαρίου 2026, σε κατοικημένο κτίριο επί της Λεωφόρου Βολοκολάμσκοε στη Μόσχα, άγνωστο άτομο πραγματοποίησε πολλούς πυροβολισμούς σε έναν άνδρα και διέφυγε από τον τόπο του συμβάντος. Το θύμα νοσηλεύεται σε ένα από τα αστικά νοσοκομεία.

Προς το παρόν, οι ερευνητές και οι εγκληματολόγοι της Μητροπολιτικής Ερευνητικής Επιτροπής εργάζονται στον τόπο του συμβάντος, παράλληλα εξετάζονται τα αρχεία από τις κάμερες παρακολούθησης και οι αυτόπτες μάρτυρες ανακρίνονται.

Διεξάγονται ερευνητικές ενέργειες και επιχειρησιακές – ανακριτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στον προσδιορισμό του ή των προσώπων που εμπλέκονται στη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος».