Γιαννακόπουλος: «Να έχεις κάνει τα πάντα και να σου λένε ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στο Instagram αποκάλυψε πως για προσωπικούς λόγους του Χέιζ-Ντέιβις ο Αμερικανός αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση του Παναθηναϊκού και φέρεται να είναι μια ανάσα από το να συνεχίσει την καριέρα του στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός είχε καταθέσει στον Αμερικανό παίκτη την καλύτερη οικονομικά προσφορά και από τις τρεις ομάδες που τον διεκδικούν, αλλά εκείνος για καθαρά δικούς του λόγους προτίμησε να μην έρθει στην Αθήνα και να πάρει την τελική του απόφαση μεταξύ των δύο προπονητών που γνωρίζει και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ντέιβις, λόγω της πολύ καλής σχέσης που έχει με τον Δημήτρη Ιτούδη (από την προηγούμενη συνεργασία τους) είναι αποφασισμένος να πει το "ναι" στους Ισραηλινούς και να μετακομίσει στο Τελ Αβίβ.

Μετά από αυτή την εξέλιξη και σχόλια που υπάρχουν στα μέσα κοινωνιής δικτύωσης, αλλά και σε ΜΜΕ στο internet, o Δημήτρης Γιαννακόπουλος υπενθύμισε σε όλους τι έχει προηγηθεί, εγκαλώντας ουσιαστικά όλους εκείνους που κάνουν λόγο για... κοροϊδία.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Να έχεις το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης… Να έχεις ανανεώσει όλους σου τους παίκτες με διετίες και τριετίες με αύξηση 200 και 300%.

Να έχεις κλειδώσει τον προπονητή που από τελευταίος στην πρώτη του χρονιά σου παίρνει το Ευρωπαϊκό…

Να έχεις στο συρτάρι σου υπογραφή Βαλαντσιό, Γιαμπουσέ… να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους και να έχεις τον κάθε μαλ@@@α συναγερμό ή όποιο άλλο Παναθηναϊκό σάιτ να λέει ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο»...