Γιαννακόπουλος: «Να έχεις κάνει τα πάντα και να σου λένε ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στο Instagram υπενθύμισε σε όλους τις έχει προηγηθεί και αναφέρθηκε στις περιπτώσεις των Βαλαντσιούνας, Γιασμπουσέλε και Χέιζ-Ντέιβις. 

Newsbomb

Γιαννακόπουλος: «Να έχεις κάνει τα πάντα και να σου λένε ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο»
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στο Instagram αποκάλυψε πως για προσωπικούς λόγους του Χέιζ-Ντέιβις ο Αμερικανός αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση του Παναθηναϊκού και φέρεται να είναι μια ανάσα από το να συνεχίσει την καριέρα του στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παναθηναϊκός είχε καταθέσει στον Αμερικανό παίκτη την καλύτερη οικονομικά προσφορά και από τις τρεις ομάδες που τον διεκδικούν, αλλά εκείνος για καθαρά δικούς του λόγους προτίμησε να μην έρθει στην Αθήνα και να πάρει την τελική του απόφαση μεταξύ των δύο προπονητών που γνωρίζει και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ντέιβις, λόγω της πολύ καλής σχέσης που έχει με τον Δημήτρη Ιτούδη (από την προηγούμενη συνεργασία τους) είναι αποφασισμένος να πει το "ναι" στους Ισραηλινούς και να μετακομίσει στο Τελ Αβίβ.

Μετά από αυτή την εξέλιξη και σχόλια που υπάρχουν στα μέσα κοινωνιής δικτύωσης, αλλά και σε ΜΜΕ στο internet, o Δημήτρης Γιαννακόπουλος υπενθύμισε σε όλους τι έχει προηγηθεί, εγκαλώντας ουσιαστικά όλους εκείνους που κάνουν λόγο για... κοροϊδία.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Να έχεις το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης… Να έχεις ανανεώσει όλους σου τους παίκτες με διετίες και τριετίες με αύξηση 200 και 300%.

Να έχεις κλειδώσει τον προπονητή που από τελευταίος στην πρώτη του χρονιά σου παίρνει το Ευρωπαϊκό…

Να έχεις στο συρτάρι σου υπογραφή Βαλαντσιό, Γιαμπουσέ… να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους και να έχεις τον κάθε μαλ@@@α συναγερμό ή όποιο άλλο Παναθηναϊκό σάιτ να λέει ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο»...

279d9e2e 57fb 40c2 ae09 75a548185d85
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Προμηθέας 102-87: Άνετα οι «ερυθρόλευκοι» για το «17 στα 17»

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική πτώση της ρύπανσης από μόλυβδο: 100 φορές χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 1916

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Πέθανε 35χρονη μητέρα λίγες ημέρες αφού γέννησε το δεύτερο της παιδί

14:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Να έχεις κάνει τα πάντα και να σου λένε ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

«Ενεργή Μάχη»: Οδηγός για τους καθαρισμούς οικοπέδων - Οι αλλαγές στις δηλώσεις, η παράταση και τα πρόστιμα

14:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στουρνάρας: Η πολιτική σταθερότητα είναι το σημαντικότερο άυλο κεφάλαιο – Θα ήταν τιμή μου η τρίτη θητεία ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ξυλούρης: 46 χρόνια χωρίς τον Αρχάγγελο της Κρήτης

14:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Σοκ με την θρυλική Λίντσεϊ Βον - Υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Νεκρός 44χρονος από ξυλοδαρμό - Σκληρό βίντεο

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ: Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο άνδρας που αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει

14:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο αντιθεσμικός πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης

13:54LIFESTYLE

Η viral πτώση της Cardi B όταν πήγε να χορέψει πάνω σε ρομπότ - Δείτε βίντεο

13:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: «Δεν έχω καμία σχέση με τους φακέλους Έπσταϊν»

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δυο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης - Μια καταδίωξη 17χρονου

13:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ανατροπή με τις ημερομηνίες πληρωμής

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον Τζέφρι Έπσταϊν: Είχε εκδοθεί ανακοίνωση θανάτου μια ημέρα πριν αυτοκτονήσει!

13:05LIFESTYLE

Survivor: Ποιοι είναι οι πέντε νέοι παίκτες που μπαίνουν στο παιχνίδι - Ανάμεσά τους ο αδερφός του Gio Kay

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμική Αεροπορία: Προσομοιωτές αεροσκαφών F-16 και F-35 στο νέο λιμάνι Πατρών

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ένα μήνα εξαφανισμένη - Το email που «ξεκλειδώνει» πού πήγε μετά τη Φρανκφούρτη

12:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα το ν/σ για τις Συλλογικές Συμβάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Νεκρός 44χρονος από ξυλοδαρμό - Σκληρό βίντεο

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον Τζέφρι Έπσταϊν: Είχε εκδοθεί ανακοίνωση θανάτου μια ημέρα πριν αυτοκτονήσει!

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Πέθανε 35χρονη μητέρα λίγες ημέρες αφού γέννησε το δεύτερο της παιδί

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

14:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Σοκ με την θρυλική Λίντσεϊ Βον - Υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα έως την Τσικνοπέμπτη - Η πρόγνωση Κολυδά

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ένα μήνα εξαφανισμένη - Το email που «ξεκλειδώνει» πού πήγε μετά τη Φρανκφούρτη

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Nέα φωτογραφία: Ο Έπσταϊν με φίλους ατάραχοι ενώ γυναίκα σέρνεται με μπικίνι κάτω από το τραπέζι

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τι σημαίνει η αφαίρεση ιθαγένειας από τον 54χρονο Σμήναρχο

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο φως τα βασανιστήρια του serial killer - Έρευνα για ακόμη δύο δολοφονίες

13:05LIFESTYLE

Survivor: Ποιοι είναι οι πέντε νέοι παίκτες που μπαίνουν στο παιχνίδι - Ανάμεσά τους ο αδερφός του Gio Kay

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Σοκολάτα ΙΟΝ: Ψηφιακός πόλεμος για την απόσυρση της διαφήμισης - «Απίστευτη αλητεία» - «Έξυπνη ιδέα»

14:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Να έχεις κάνει τα πάντα και να σου λένε ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο»

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ: Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο άνδρας που αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη - Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία

07:56WHAT THE FACT

Διέρρευσε βίντεο του Πενταγώνου που δείχνει UFO στη Συρία το 2021 - Εκπληκτικές εικόνες

13:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες - Τι είναι το subtropical jet stream που φέρνει την άνοιξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ