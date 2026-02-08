Γιώργος Παπανδρέου: «Δεν έχω καμία σχέση με τους φακέλους Έπσταϊν»

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός

Newsbomb

Γιώργος Παπανδρέου: «Δεν έχω καμία σχέση με τους φακέλους Έπσταϊν»

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

EUROKINISSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, ξεκαθάρισε πώς δεν έχει καμία σχέση με τον παιδόφιλο, Τζέφρι Έπσταϊν.

Απάντηση σε συκοφαντικό δημοσίευμα:

«Δημοσίευμα επιχειρεί να συνδέσει το όνομά μου με τον Jeffrey Epstein.

Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Epstein. Τελεία.
Όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως «αποκάλυψη» ή δήθεν «σκοτεινή διαδρομή» την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 — όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη — δεν είναι απλώς ανακριβείς· είναι σκόπιμα παραπλανητικοί.

Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, η υπεύθυνη ενημέρωση της διεθνούς οικονομικής κοινότητας και η υπεράσπιση της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν επιλογή - ήταν υποχρέωση και πράξη πατριωτικής ευθύνης.

Αλλά όταν δεν μπορούν να αντικρούσουν επιλογές που δικαιώθηκαν ιστορικά - όπως ο αγώνας για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και την αποτροπή του Grexit - επιλέγουν τη σπίλωση και τη συκοφαντία.

Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας, που θέλησαν να αποσιωπούνται τα πραγματικά αίτια της τότε κρίσης.

Τέλος η λάσπη!

Γιώργος Α. Παπανδρέου»

