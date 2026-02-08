Τουρκία: Νεκρός 44χρονος από ξυλοδαρμό - Σκληρό βίντεο

Συγκίνηση προκαλεί στην Τουρκία ο θάνατος του 44χρονου αστυνομικού Οκάν Κεσκίν, ο οποίος υπέκυψε σε εγκεφαλική αιμορραγία μετά από σοβαρό ξυλοδαρμό σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Άγκυρα τη Δευτέρα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει δημόσια κατακραυγή και έφερε στο φως βίντεο από κάμερα ασφαλείας που αποτυπώνει τα γεγονότα.

Στο βίντεο φαίνεται αρχικά ένα αυτοκίνητο να ακουμπά τον αστυνομικό, πατέρα δύο παιδιών, με αποτέλεσμα να αντιδράσει. Ο οδηγός του οχήματος ανταποδίδει με μια γροθιά, που ζαλίζει τον Οκάν Κεσκίν. Στη συνέχεια, άλλοι εργαζόμενοι του συνεργείου επιτίθενται μαζικά στον αστυνομικό, ο οποίος τραυματίζεται σοβαρά. Μετά το επεισόδιο, ο 44χρονος μετέβη στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά κατέληξε τρεις ημέρες αργότερα.

Η σύζυγος του αστυνομικού, Εμέλ Κεσκίν, περιέγραψε ότι ο άνδρας της την ενημέρωσε τηλεφωνικά για την εγκεφαλική αιμορραγία και την επικείμενη εγχείρηση. Της ανέφερε πως είχε καβγά και ξυλοκοπήθηκε από 20 έως30 άτομα. Οι γιατροί διέγνωσαν μετατόπιση 7 χιλιοστών στον εγκέφαλό του, με κίνδυνο παράλυσης μετά το χειρουργείο.

«Πριν μπει στο χειρουργείο, μου κράτησε το χέρι και μου είπε "Σε αγαπώ, φρόντισε τον εαυτό σου και τα παιδιά μας". Μου φίλησε το χέρι και μπήκε στο χειρουργείο», δήλωσε συγκινημένη η Εμέλ Κεσκίν σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πρόσθεσε ακόμα πως «ήταν άδικο να χάσει τη ζωή του τόσο νέος, καθώς δεν αντέδρασε επιθετικά, μόνο υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Τα παιδιά μας έμειναν χωρίς πατέρα».

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και τις έντονες αντιδράσεις, η εταιρεία TUVTurk ανακοίνωσε την άμεση λήξη της συνεργασίας με δύο από τους κατηγορούμενους που ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της επίθεσης. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση για τη βία και την ασφάλεια των αστυνομικών στην Τουρκία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.