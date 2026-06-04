Αναμνηστικό βίντεο: Άγρια συμπλοκή γονιών σε αποφοίτηση νηπιαγωγείου και ένα μωρό στη μέση του καυγά

Snapshot Σε τελετή αποφοίτησης νηπιαγωγείου στην Πενσυλβάνια προκλήθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ γονιών, με ένα μωρό να βρίσκεται στη μέση του καυγά.

Ένας άνδρας κατηγορήθηκε για διατάραξη και καταπάτηση, ενώ η αστυνομία δεν χρειάστηκε περαιτέρω εμπλοκή.

Η Σχολική Περιφέρεια του Χάρισμπουργκ καταδίκασε τη συμπεριφορά ως προσωπική διαμάχη ενηλίκων που δεν θα γίνει ανεκτή στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Η ασφάλεια των μαθητών, του προσωπικού και των επισκεπτών παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τη σχολική περιφέρεια.

Παρόμοιο περιστατικό με συμπλοκή γονιών σε τελετή αποφοίτησης νηπιαγωγείου συνέβη και μια εβδομάδα νωρίτερα στο Οχάιο. Snapshot powered by AI

Σε ρινγκ μετέτρεψαν γονείς ένα νηπιαγωγείο στην Πενσυλβάνια στη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης, ενώ στη μέση της συμπλοκής βρέθηκε ένα μωρό.

Ένας άνδρας κατηγορήθηκε για διατάραξη, καθώς φέρεται να προκάλεσε φασαρία κατά την τελετή αποφοίτησης του νηπιαγωγείου «Ben Franklin» τη Δευτέρα.

Βίντεο που δημοσίευσε το WJAC από το εσωτερικό του σχολείου του Χάρισμπουργκ έδειξε πολλούς γονείς να ουρλιάζουν καθώς δύο άνδρες τσακώνονταν στο πίσω μέρος της αίθουσας.

Στη μέση του καυγά ήταν ένα μικρό παιδί. Μια γυναίκα έσπευσε να αρπάξει το παιδί από την αγκαλιά του ενός, καθώς συνέχιζαν να γρονθοκοπούνται μεταξύ τους.

@WomanDefiner To be fair, a large percentage of them won't graduate anything else.

'Bare-knuckle brawl breaks out at kindergarten graduation as a BABY is pulled out from the middle of the melee'https://t.co/aCFFScRaYZ pic.twitter.com/fJ1QGZFGTo — DosXXMachina (@TheDosXXMachina) June 4, 2026

Κάποια στιγμή, ένας άνδρας είχε έναν άλλο σε κεφαλοκλείδωμα ενώ άλλοι γονείς προσπαθούσαν απεγνωσμένα να τους ξεμπλέξουν από το πάτωμα.

Στη συνέχεια, ένας άλλος άνδρας έβαλε έναν από αυτούς σε χαλαρό κεφαλοκλείδωμα σε μια προσπάθεια να τον απομακρύνει από τον άλλο γονέα.

Αρκετοί γονείς κατάφεραν να χωρίσουν τελικά τους δύο άνδρες. Σύμφωνα με την αστυνομία ο ένας εκ των δύο κατηγορήθηκε για διατάραξη και καταπάτηση, ενώ δεν χρειάστηκε περαιτέρω εμπλοκή των αρχών.

Η Σχολική Περιφέρεια του Χάρισμπουργκ χαρακτήρισε τον καυγά «προσωπική διαμάχη που αφορά ενήλικες», καταδφικάζοντας ωστοσο την ενέργεια τους, σημειώνοντας ότι «δεν συγχωρεί μια τέτοια συμπεριφορά, ούτε θα γίνει ανεκτή στη σχολική ιδιοκτησία»..

«Η ασφάλεια και η ασφάλεια των μαθητών, του προσωπικού και των επισκεπτών μας παραμένει κορυφαία προτεραιότητα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το WJAC.

Η αστυνομία δεν έχει ταυτοποιήσει δημόσια τον άνδρα που κατηγορήθηκε.

Μια εβδομάδα πριν, στη γειτονική πολιτεία του Οχάιο, δύο μητέρες πιάστηκαν επίσης στα χέρια στην τελετή αποφοίτησης νηπιαγωγείου.